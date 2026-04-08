Ez a nyüzsgő nagyváros lehet a drónfotósok Mekkája – fantasztikus felvételek készíthetők róla a magasból

Törökország legnagyobb városa, a 16 milliós Isztambul remek úti cél, hiszen mindössze két órára van tőlünk repülővel, mégis egy rendkívül különleges világ, tele olyan világhírű régi épületekkel, mint a Hagia Szophia, a Galata-torony, a Yerebatan Ciszterna vagy a Topkapı palota, és új landmarkokkal, mint a Galataport vagy az Istanbul Modern kortárs művészeti múzeum.

Fotó: Unsplash

Hüseyin Azboy drónvideóiban mindegyik feltűnik, de a főszereplő maga a város, az összhatás. Talán a Bogazici Egyetemen közgazdaságtant tanuló Hüseyin drónpilótaként egyszer méltó utóda lesz Ara Gülernek, a 2018-ban, 90 éves korában meghalt nemzetközi hírű fotósnak, aki a teljes pályafutását szülővárosa életének dokumentálásával töltötte, ezért kapta az „Isztambul szeme” becenevet.

Biztonságos Törökországba és Isztambulba utazni?

Miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán között folytatódik a közel-keleti konfliktus, egyre nagyobb aggodalomra ad okot a régióba való utazás biztonsági szempontból. Ezért felmerül a kérdés, hogy mennyire biztonságos Törökország, a magyar nyaralók egyik népszerű üdülőhelye, amely keleten Iránnal határos?

Minden esetben a Külgazdasági és Külügyminisztérium dönti el, hogy biztonságos-e beutazni egy adott országba.

A Konzuli Szolgálat biztonsági kategóriákat határoz meg az egyes országok, térségek aktuális biztonsági helyzetére vonatkozóan. Ennek alapján dönthetünk a célországba történő utazásról vagy az út elhalasztásáról. Az egyes országok biztonsági besorolásáról körültekintő mérlegelést követően, a magyar konzuli hálózattól érkező információk és az uniós partnerekkel folytatott egyeztetés alapján születik meg a döntés.

Négy biztonsági kategóriát határoznak meg:

A IV. (négyes) biztonsági besorolási kategóriába tartozó országokra, térségekre külön figyelmeztetést nem adnak ki. Az e kategóriába tartozó országok közbiztonsági helyzete, biztonsági kockázatai, általános szabályrendszere, jellemző viszonyai, közszolgáltatásai hasonlóak a Magyarországon megszokotthoz, ezért külön figyelemfelhívás nem indokolt.

A III. (hármas) biztonsági besorolás a biztonsági kockázatot rejtő, fokozott óvatossággal látogatható országok és térségek kategóriája. Ezen országokban a biztonsági helyzet nem kielégítő. A közbiztonság állapota, az egészségügyi helyzet, a közegészségügyi szolgáltatások színvonala, a társadalmi, politikai és/vagy etnikai feszültségek jelenléte, és azok eszkalálódásának lehetősége, vagy más szokatlan körülmény indokolhatja e besorolást. Előfordulhat, hogy az adott állam hatóságai az ország egész területére vagy meghatározott részére utazási korlátozást rendelnek el. E körülményeket a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri - bejelentésükről és elhárulásukról tájékoztatást ad.

A II. (kettes) biztonsági besorolás, a kiemelt biztonsági kockázatot rejtő, csak halaszthatatlan utazásra javasolt országokra és térségekre vonatkozik. Az adott ország/térség biztonsági jellemzői jelentős kockázatokat rejtenek, ugyanakkor a konzuli védelem még biztosíthatónak tűnik, az adott ország/térség működése egészségügyi, hatósági segítségnyújtást - ha korlátozott formában is esetleg, de - lehetővé tesz.

Az I. (egyes) biztonsági besorolás pedig az utazásra nem javasolt országok és térségek kategóriája. Ez a legszigorúbb biztonsági figyelmeztetést jelenti. Az ezen kategóriába tartozó országokban, térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb – a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető – események tapasztalhatók, s a konzuli védelem biztosítása vagy nagyon komoly akadályokba ütközik, vagy a körülmények teljesen ellehetetlenítik azt. Mindenképpen azt tanácsolják, hogy ezekbe a célországokba, térségekbe senki se utazzon.

Érdemes tájékozódni az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződések közös szabályairól: 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről [9. § (1) és (2); 21. § (3)].