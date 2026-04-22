Jelentős változás jött uniós szinten az ivóvíznél – ez mindenkit érint

A PFAS-ok több ezer, szintetikusan előállított vegyületet magukba foglaló csoportot alkotnak, amelyeket évtizedek óta alkalmaznak különböző ipari és fogyasztási célokra. Kémiai stabilitásukból fakadóan a környezetben rendkívül perzisztensek, ezért gyakran „örök vegyi anyagokként” említik őket. E tulajdonságuk következtében a vízkörforgásban felhalmozódnak és a felszíni, illetve felszín alatti vízbázisokon keresztül az ivóvízbe is bekerülhetnek – írja a NAK.

Hatályba léptek azok a kötelező uniós előírások, amelyek a per- és polifluorozott alkil anyagok jelenlétét szabályozzák az ivóvízben

A tudományos kutatások alapján számos PFAS-vegyület kapcsolatba hozható kedvezőtlen egészségügyi hatásokkal. Ezek közé tartoznak az immunrendszer működésének zavarai, hormonális eltérések, egyes daganatos megbetegedések fokozott kockázata, valamint reprodukciós problémák. A vegyületek bioakkumulációs képessége tovább növeli a kockázatot, mivel az emberi szervezetben is hosszú ideig megmaradnak.

A PFAS-ok ivóvízben való kezelésének előzménye

A PFAS-ok ivóvízben való kezelése nem előzmény nélküli: a 98/83/EK irányelv, majd az (EU) 2020/2184 irányelv már rögzített általános vízminőségi követelményeket, ugyanakkor a PFAS-vegyületcsoport szabályozása döntően tagállami mérlegelésen alapult – részltetezi az Agrárszektor. A 2026-tól alkalmazandó új előírások ezt a megközelítést váltják fel, mivel egységes uniós határértékeket, kötelező monitoringot és beavatkozási kötelezettséget vezetnek be. A szabályozás szigorítását a PFAS-szennyezés széles körű elterjedtsége és rendkívüli perzisztenciája indokolta, amely miatt az egyedi anyagokra épülő korábbi megközelítés már nem bizonyult elegendőnek, így az EU „nulla szennyezés” célkitűzésével összhangban egy egységes, a teljes vegyületcsoportot lefedő keretrendszer kialakítása vált szükségessé az ivóvízbázisok hosszú távú védelme érdekében.

Az új uniós szabályozás kétféle paraméter alkalmazását teszi lehetővé:

egyrészt húsz kiemelt PFAS-vegyület összegére vonatkozóan határoz meg 0,1 µg/l értéket,

másrészt az összes PFAS-ra vonatkozóan egy tágabb, 0,5 µg/l határértéket.

Ez a kettős megközelítés tükrözi a szabályozás óvatossági jellegét, hiszen egyszerre biztosít célzott ellenőrzést és átfogó védelmet.