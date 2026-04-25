Jamie Oliver megkongatta a vészharangokat, elege van a multikból és a magas adókból

Élesen bírálta a brit kormány gazdaságpolitikáját Jamie Oliver, aki szerint a növekvő adóterhek és költségek „fojtogatják” a vállalkozásokat, különösen a vendéglátóiparban működő kisebb cégeket. A Timesnak nyilatkozó sztárséf úgy véli, hogy ha a döntéshozók továbbra is ilyen mértékben terhelik a vállalkozókat, az súlyos következményekkel járhat az innovációra és a gazdasági növekedésre nézve.

Jamie Oliver kőkeményen bírálta a jelenlegi brit adórendszert, ami borzasztóan megnehezíti a vendéglátóipari vállalkozók helyzetét/Fotó: Facebook/Jamie Oliver

Oliver szerint a jelenlegi helyzetben a vállalkozók kedvét elveszi a kockázatvállalástól, ami hosszabb távon a gazdaság dinamizmusát is gyengíti. Úgy fogalmazott, hogy ha az állam „szétveri” azokat, akik vállalkozni próbálnak, akkor eltűnik az az alkotó energia és innováció, amely egy ország gazdasági erejének alapját adja.

Jamie Oliver különösen azt kifogásolta, hogy az adórendszer nem tesz különbséget a multinacionális nagyvállalatok és a kisebb, családi vállalkozások között. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak egy globális láncra, például a Domino's-ra vagy a Starbucksra, mint egy kis helyi szendvicsboltra, ami súlyos versenyhátrányt okoz a kisebb szereplőknek.

A vendéglátóipar szereplői jelenleg több oldalról is nyomás alatt állnak:

emelkedtek a munkáltatói járulékok,

csökkent az adófizetési küszöb,

nőtt a minimálbér,

és magasabbak lettek a vállalkozói adók is.

Ezek együttes hatása jelentős költségnövekedést eredményezett, amelyet sok vállalkozás már nehezen tud kigazdálkodni.

Oliver hangsúlyozta, hogy a gazdaság egészséges működéséhez elengedhetetlen a kockázatvállalás ösztönzése. Ehhez azonban olyan környezetre van szükség, ahol a vállalkozók nemcsak túlélni tudnak, hanem képesek növekedni, fejleszteni és újítani is.

A sztárséf saját tapasztalatait is felidézte: 2019-ben csődbe ment brit étterembirodalma, ami szerinte jól mutatja, milyen törékeny a vendéglátóipar üzleti modellje. Tavaly év végén egyébként bejelentette, hogy újra szeretné építeni a Jamie’s Italian márkát, amelyet franchise-rendszerben kíván újraindítani.

Jamie Oliver mellett más vendéglátósok is kritizáltak az adórendszert

Nem Jamie Oliver az egyetlen közismert vendéglátós, aki kemény kritikát fogalmaz meg az adórendszert illetően: más iparági szereplők is egyre hangosabban bírálják a kormányt. John Vincent, a Leon társalapítója például úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi adópolitika gyakorlatilag „megöli” az éttermi szektort. A vállalkozások egy része már most veszteséges működésről számol be, és egyre többen tartanak tömeges bezárásoktól.