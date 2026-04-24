Erre a bútoráruházra rá sem lehet ismerni, teljesen átalakították

A Store Concept 3.0-t 2018-ban mutatták be, és ennek nyomán a modernizáció évek óta zajlik mind globális szinten, mind Magyarországon: mára több mint 2000 Jysk-üzlet viseli magán az üzletkoncepció jegyeit, az új, innovatív áruházak nyitása mellett a meglévő üzletek átalakítása is folyamatos.

Újranyitott a Jysk Bécsi úti áruháza

Fotó: jysk.hu

Új koncepció a Jysknél

A Bécsi úti áruház megújítása is ide sorolható, amelynek eredményeként az áruház mérete is bővült, és a fejlesztések legalább 25 százalékkal csökkenthetik az energiafogyasztást.

Az üzlettér kialakítása is átalakult: a kiegészítőket bemutató területen kevesebb padlómodul kapott helyet, ezek azonban magasabb, 2,2 méteres kialakítást kaptak. Ennek köszönhetően nagyobb tér jut a bútoroknak.

A 3.0-ás koncepció további kiemelt újdonsága a matracstúdió: már nem csupán tanácsadással, hanem terméktesztelési lehetőséggel is segítik a vásárlókat abban, hogy a számukra legkomfortosabb termékeket választhassák ki – írja a Trade Magazin.

A T-fal alapú enteriőrök segítik a vásárlókat abban, hogy könnyebben elképzeljék, hogyan illeszthetők be a termékek saját otthonukba.

A kasszapult kialakítása is modernebbé és letisztultabbá vált,

a navigáció szintén egyszerűsödött,

és az olyan termékcsoportok is nagyobb területet kaptak, mint a szezonálisan frissülő dekorációs kellékek és kiegészítők.

Megújult a Soroksári úti IKEA

Nemrégiben a konkurens bútoráruházlánc, az IKEA alaposan át alakította Soroksári úti egységét, amely ezzel a világ legnagyobb, automatizált fulfillment áruháza lett.

Helyszíni tudósításunkban beszámoltunk arról, hogy a többi IKEA üzlettel ellentétben itt például az emeletre költözött a Piactér.

A kiállítótér területe pedig lényegesen lecsökkent a korábbihoz képest, mert kellett a hely a robotizált raktárnak.

Több mint 300 digitális panel is került az épületbe, amik segítik egyrészt az inspirálódást, de segítenek a navigációban is.

Elérhető egy térképfunkció is az okosképernyőkön, ami megmutatja, hogy a keresett terméket hol találjuk az áruházban és milyen útvonalon tudunk eljutni oda. Egy QR-kód beolvasásával a telefonunkra is átkerül a térkép, így nem kell végig a fejünkben tartani a kacskaringós útvonalat, amit a digitális tábla mutatott.