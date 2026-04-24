Erre a bútoráruházra rá sem lehet ismerni, teljesen átalakították

A Store Concept 3.0-t 2018-ban mutatták be, és ennek nyomán a modernizáció évek óta zajlik mind globális szinten, mind Magyarországon: mára több mint 2000 Jysk-üzlet viseli magán az üzletkoncepció jegyeit, az új, innovatív áruházak nyitása mellett a meglévő üzletek átalakítása is folyamatos.
Új koncepció a Jysknél
A Bécsi úti áruház megújítása is ide sorolható, amelynek eredményeként az áruház mérete is bővült, és a fejlesztések legalább 25 százalékkal csökkenthetik az energiafogyasztást.
Az üzlettér kialakítása is átalakult: a kiegészítőket bemutató területen kevesebb padlómodul kapott helyet, ezek azonban magasabb, 2,2 méteres kialakítást kaptak. Ennek köszönhetően nagyobb tér jut a bútoroknak.
A 3.0-ás koncepció további kiemelt újdonsága a matracstúdió: már nem csupán tanácsadással, hanem terméktesztelési lehetőséggel is segítik a vásárlókat abban, hogy a számukra legkomfortosabb termékeket választhassák ki – írja a Trade Magazin.
A T-fal alapú enteriőrök segítik a vásárlókat abban, hogy könnyebben elképzeljék, hogyan illeszthetők be a termékek saját otthonukba.
- A kasszapult kialakítása is modernebbé és letisztultabbá vált,
- a navigáció szintén egyszerűsödött,
- és az olyan termékcsoportok is nagyobb területet kaptak, mint a szezonálisan frissülő dekorációs kellékek és kiegészítők.
Megújult a Soroksári úti IKEA
Nemrégiben a konkurens bútoráruházlánc, az IKEA alaposan át alakította Soroksári úti egységét, amely ezzel a világ legnagyobb, automatizált fulfillment áruháza lett.
Helyszíni tudósításunkban beszámoltunk arról, hogy a többi IKEA üzlettel ellentétben itt például az emeletre költözött a Piactér.
A kiállítótér területe pedig lényegesen lecsökkent a korábbihoz képest, mert kellett a hely a robotizált raktárnak.
Több mint 300 digitális panel is került az épületbe, amik segítik egyrészt az inspirálódást, de segítenek a navigációban is.
Elérhető egy térképfunkció is az okosképernyőkön, ami megmutatja, hogy a keresett terméket hol találjuk az áruházban és milyen útvonalon tudunk eljutni oda. Egy QR-kód beolvasásával a telefonunkra is átkerül a térkép, így nem kell végig a fejünkben tartani a kacskaringós útvonalat, amit a digitális tábla mutatott.
Nem ez az egyetlen új digitalizált újdonság, többek között ki tudunk vetíteni a földre egy nekünk tetsző szőnyeget, vagy a falra egy látványtervet, ezzel is vizualizálva, hogy az adott bútordarab valóban befér-e a szobánkba, vagy miként is mutatna ott, az IKEA applikációval be lehet szkennelni mondjuk a kezünkben lévő serpenyő vonalkódját, ezt követően pedig a telefonunkon megjelenő QR-kóddal már ki is fizethetjük a mellettünk álló digitális kasszánál.
Mindezek mellett az önjáró robottargoncáknak, illetve a plafonon egy sínben közlekedő kis műanyag ládáknak köszönhetően a humán erőforrás lényegesen tehermentesítve lett. Az áruház a saját bevallása szerint nem az embereket helyettesítette robotokkal, hanem a robotok csak kiegészítők, aminek hála sokkal effektívebb a munka: egy óra alatt 260 rendelést tudnak teljesíteni.
Jelentős átalakítások jönnek a MediaMarkt áruházaiban
Azzal is foglalkoztunk nemrégiben, hogy jelentős átalakítások várhatók egy további kiskereskedelmi láncnál, a MediaMarktnál is, amelynek tulajdonosa, a német Ceconomy AG tavaly november végén gazdát cserélt.
A tranzakció révén a kínai JD.com szerezte meg a többségi tulajdont az elektronikai üzletláncban, és máris jelentős célokat tűzött ki maga elé, amelyek eléréséhez elengedhetetlen a MediaMarkt radikális átalakulása, ami nemcsak a hátteret érinti, hanem a külsőségeket is.
A tervek szerint a 2025–2026-os üzleti évre az áruházak 90 százalékát felújítják. Ez érinti a Magyarországon működő mintegy 40 MediaMarkt áruházat is.