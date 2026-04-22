Újjászületik a főváros egyik legszebb tava, új szakaszba lépett a revitalizáció

Új szakaszba lépett a Kána-tó revitalizációja, amelynek célja a vízminőség javítása és egy hosszú távon fenntartható, stabil vízrendszer kialakítása, különös tekintettel az eliszaposodott meder kezelésére és a vízminőség romlását okozó tényezők megszüntetésére. A Kőérberek területén zajló beruházást az SB Dynamic Kft. kivitelezi.

Új életet nyer az eliszaposodott Kána-tó

Fotó: Kána horgásztó/Facebook

A Kána-tó a 2000-es évek elején, a Hosszúréti-patak felduzzasztásával jött létre, azonban az egymással összekapcsolt tórendszer az évek során elveszítette természetes egyensúlyát. A beérkező hordalék jelentős iszapréteget hozott létre, amely rontotta a vízminőséget és csökkentette a tó öntisztuló képességét.

Így alakul a Kána-tó rehabilitációja

A munkálatok jelenleg a töltésépítésnél és a vízzáró leválasztás kialakításánál tartanak, amely megalapozza a későbbi vízszabályozó műtárgyak kiépítését. Ezzel párhuzamosan zajlik a part menti növényzet ritkítása és a terület rendezése is.

A kivitelezés egyik kulcslépése a mintegy 30 ezer köbméternyi iszap eltávolítása, amely nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

A Magyar Építők cikke szerint a projekt fontos eleme a természetes ökológiai folyamatok helyreállítása. A cél, hogy a parti zónában újra megtelepedjenek a nádas és sásos növényzetek, amelyek hozzájárulnak a vízminőség fenntartásához. Emellett a partvonal átalakítása is megvalósul: lankás, természetközeli partszakaszok jönnek létre, amelyek kedveznek az élővilág visszatérésének.

A beavatkozások eredményeként a tórendszer tisztább és stabilabb víztestté válik, amely képes lesz természetes módon szabályozni ökológiai folyamatait. A vízmélység a kotrás után 1–1,5 méter körül alakul.

A projekt egyes lépései szorosan kapcsolódnak a Lake 11 lakópark fejlesztési ütemeihez. A Kána-tó revitalizációjának szerződés szerinti határideje: 2026. III. negyedéve.