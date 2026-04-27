Minden korábbinál több pénzt fordított a világ fegyverkezésre tavaly

Az inflációval korrigált globális katonai ráfordítások éves alapon 2,9 százalékkal, mintegy 2,89 ezer milliárd dollárra nőttek, ami egy évtized alatt összesen 41 százalékos bővülést jelent. A növekedés üteme ugyanakkor elmaradt a 2024-estől, amit a kutatók elsősorban az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának csökkenésével magyaráznak. Washington ezzel párhuzamosan növelte saját nukleáris és hagyományos fegyveres képességeire fordított kiadásait. Az Egyesült Államok továbbra is messze a legnagyobb katonai költségvetéssel rendelkező ország.

Az orosz védelmi minisztérium által közzétett képen rakétavetővel tüzelnek az orosz-ukrán háború egyik cselekményében - ez a háború az egyik mozgatója volt annak, hogy a katonai kiadások tavaly tovább növekedtek

Tovább emelkedhetnek a katonai kiadások

A SIPRI szakértője, Diego Lopes da Silva szerint a fegyvekezési kiadások a jövőben ismét emelkedhetnek. A jelentés szerint a globális növekedés fő hajtóereje Európa volt: a kontinensen a katonai kiadások 2025-ben 14 százalékkal emelkedtek.

A szakértők ezt részben azzal indokolják, hogy a NATO-tagállamok egy része bizonytalannak ítéli az amerikai biztonsági garanciák jövőbeli megbízhatóságát, ami fokozott fegyverkezéshez vezetett.

Németország a negyedik helyre lépett elő a globális rangsorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött: katonai kiadásai 24 százalékkal, 114 milliárd dollárra nőttek.

Az ország védelmi ráfordításai ezzel először haladták meg 1990 óta a NATO által elvárt GDP-arányos 2 százalékos szintet. Összesen 22 európai NATO-tag érte el ezt a küszöböt.

A Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beszámolója szerint a védelmi és biztonsági ipari szövetséghez tartozó vállalatok száma 2024 és 2025 között mintegy 200-zal nőtt, majd 2025 novembere óta további 100 céggel bővült, így összesen mintegy 550 vállalat működik az ágazatban.

Oroszország és Ukrajna a háború negyedik évében tovább növelte katonai kiadásait:

Ukrajnában a védelmi ráfordítások a GDP mintegy 40 százalékát tették ki, és

a kormányzati kiadások több mint 60 százalékát emésztették fel.

Ázsiában – egyebek mellett Kínában, Japánban, Tajvanon, Indiában és Pakisztánban – szintén nőtt a katonai költekezés a térségi feszültségek miatt. A Közel-Keleten ezzel szemben csak mérsékelt emelkedést regisztráltak. Irán esetében a katonai kiadások inflációval korrigálva csökkentek a gazdasági nehézségek miatt, nominálisan azonban nőttek.

A SIPRI előrejelzése szerint 2026-ban is folytatódhat a növekvő trend, tekintettel a világszerte fennálló konfliktusokra és geopolitikai feszültségekre.

A katonai kiadások jövőbeni növekedését előmozdíthatja, hogy az idén február 28-án kitört iráni háború során felhasznált fegyvereket és lövedékeket pótolni fogja az Egyesült Államok, az európai színtéren pedig a NATO tagállamok korábbi vállalásai a katonai kiadások GDP arányában mért növelésére járulhatnak hozzá az emelkedéshez.