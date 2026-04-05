Kedvezménycunamival indítják a tavaszt a hazai termálfürdők

Áprilisban több hazai termálfürdő is látványos árengedményekkel próbálja élénkíteni a vendégforgalmat. A termálfürdő-akciók keretében a nyugdíjasok, diákok, családok és az 50 év felettiek is jelentős kedvezményekhez juthatnak, akár heti rendszerességgel. Az ajánlatok között szerepelnek félárú belépők, ingyenes gyerekjegyek, fix kedvezményes napok és speciális időszakos akciók is.

Áprilisban több fürdő is célzott kedvezményekkel próbálja megszólítani a vendégeket, heti akciókkal és időszakos árengedményekkel ösztönözve a látogatást. Az ajánlatok a különböző korosztályokat és családokat egyaránt érintik, így érdemes előre megnézni, hol mikor olcsóbb a belépés. Ilyen kedvezmények várják a vendégeket Esztergom: az Aquasziget Élményfürdő a korábbi hagyományt folytatva áprilisban is keddi kedvezményt kínál a nyugdíjasoknak a következő kedd kivétel, így az akció április 14-én, 21-én és 28-án lesz érvényes. Ezeken a napokon a nyugdíjas fürdőbelépő 2200 forint, a wellness kiegészítő jegy pedig 1000 forintba kerül.

Igal: áprilisban is folytatódik az Igali Gyógyfürdő népszerű Fifty-Fifty akciója. Szerdánként az 50 év felettiek 50 százalékos kedvezményt kapnak a teljes árú belépőkből, így a jegy ára 2250 forintra csökken.

Kisújszállás: érdemes szerdánként felkeresni a Kumánia Gyógyfürdőt, mivel júniusig minden szerdán egységesen 2300 forintért kínálják a napi belépőjegyeket.

Mórahalom: minden hónapban kínál valamilyen kedvezményt a Mórahalmi Gyógyfürdő. Áprilisban a korábbi 3 év helyett már 6 éves korig biztosítanak ingyenes belépést, emellett péntekenként díjmentesen használható a vizes élménypálya. Nyírbátor: a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő április 2. és 12. között diákoknak szóló árengedménnyel készül. Ebben az időszakban a diák belépők 2000 forintba kerülnek, amelyet érvényes diákigazolvánnyal lehet igénybe venni.

Pápa: a Várkertfürdő hétfőnként és csütörtökönként 50 százalékos kedvezményt biztosít a nyugdíjas vendégeknek. Az akció május végéig tart, a hétfőre és csütörtökre eső ünnepnapok kivételével. A nyugdíjasok többfelé jól járnak Szentes: a Szentesi Üdülőközpont péntekenként kedvezményes ajánlattal várja a nyugdíjasokat. Ilyenkor a helyieknek 935 forint, a más településről érkezőknek 1100 forint a napijegy, szaunahasználattal pedig 1685, illetve 1850 forint. Hétfőnként a 2 és 3 órás belépők is kedvezőbb áron érhetők el, előbbi 1000, utóbbi 1100 forint. Április 2. és 12. között tavaszi szüneti akcióval is készülnek: az ovis, gyermek és diák jegyek mellé váltott felnőtt és nyugdíjas belépők árából 30 százalékos árengedményt adnak. Szigetvár: áprilisban is minden kedden 30 százalékos kedvezményt kapnak a nyugdíjasok az egész napos, medencés belépők árából. Ezeken a napokon 15 órától zenés vízi tornát is szerveznek a Szigetvári Gyógyfürdőben.

