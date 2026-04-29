Egy magyarországi bringaút is bekerült Európa legjobb kerékpáros útvonalai közé

Az európai kerékpáros nyaralások egyre inkább átalakulóban vannak, a hangsúly már nem a meredek emelkedőkön vagy a versenyszintű állóképességi versenyeken van, hanem olyan útvonalakon, amelyeket hétköznapi kerékpárosok számára terveztek, akik kezelhető távolságokat keresnek, valamint jó infrastruktúrára és kellemes időtöltésre vágynak útjuk során.
Egyre népszerűbbek a kerékpáros nyaralások
A turisztikai szervezetek homlokterébe kontinensszerte a biztonságosabb kerékpárutak kerültek, egyértelműbb jelzésekkel és rugalmasabb útvonaltervekkel.
A tengerparti túráktól a folyamok mellett vezető ösvényeken át a szőlőültetvényekig, 2026 erős évnek ígérkezik az akadálymentes kerékpáros közlekedés terén, ahol az utazás ugyanolyan fontos, mint maga a célállomás.
A Euronews összegyűjtötte Európa legjobb kerékpárútvonalait.
Portóból Lisszabonba, Portugáliába
Ez a tengerparti útvonal 50-90 kilométeres, mérsékelt nehézségű napi szakaszokat ötvöz változatos terepviszonyokkal, amelyek dél felé haladva könnyebbé válnak. Portugália két legélénkebb városát köti össze, miközben strandok, kisvárosok és atlanti-óceáni kilátópontok mellett halad el. Menet közben több helyen is meg pihenni.
Flandria, Belgium
Flandria kulturális kerékpáros élményt kínál olyan történelmi városokkal, mint Brüsszel, Antwerpen, Gent és Bruges. Az útvonalak többnyire sík terepen haladnak, a városi megállók között csatornák és zöld vidékek váltakoznak.
Kiválóan alkalmas a laza, szakaszonkénti, sok szünettel történő kerékpározásra. Bár az útvonal profi versenyekről ismert, sok szakasz elég könnyű a hobbi kerékpárosok számára is.
Utrechtből Amszterdamba és Hágába, Hollandiába
Hollandia továbbra is a kerékpárral legkönnyebben bejárható helyek közé tartozik Európában, több mint 35.000 kilométernyi kerékpárúttal.
Az Utrecht, Amszterdam és Hága közötti útvonalak a városi kerékpározást ötvözik a tengerparti szakaszokkal és a vidéki tájakkal. A számozott „knoopunten” rendszer egyszerűvé teszi a navigációt, lehetővé téve a kerékpárosok számára, hogy minimális tervezéssel testre szabják a távolságokat és az útvonalakat.
Toszkána, Olaszország
Toszkána lankás dombokat, csendes utakat és útvonalakat kínál Firenze, Sienna és Pisa között. A napi túrák hossza 30 és 70 kilométer között váltakozhat, gyakori megállókkal étel- és borfogyasztáshoz, valamint városnézéshez.
A hangsúly a lassú, kényelmes haladáson van, nem pedig a nagy távolságok megtételén. A kerékpárbarát szálláshelyek és szolgáltatások jól kiépült hálózata egyszerűvé teszi a logisztikát a többnapos kirándulások esetében.
Katalónia, Spanyolország
Idei újdonság a Grand Tour Catalunya Gravel, amely egy rugalmas, szakaszalapú útvonal változatos terepen. Murvás utakat, mellékutakat és tengerparti szakaszokat tartalmaz, olyan vidéki területeken haladva keresztül, amelyeket a turisták gyakran elkerülnek. A kerékpárosok választhatnak rövidebb szakaszokat, így azok is könnyen végighaladhatnak rajta, akik nem profik.
Az útvonal tükrözi a murvás kerékpározás növekvő népszerűségét Európa-szerte.
Alábbi galériánkban bemutatjuk Európa legnépszerűbb kerékpár útvonalait:
Duna-menti kerékpárút, Ausztria-Magyarország
A Duna-menti kerékpárút (Donauradweg) Európa egyik legnépszerűbb, jól kiépített túraútvonala, amely a folyó németországi forrásától a Fekete-tengerig tart, az EuroVelo 6 részét képezve. Különösen
- a Passau–Bécs szakasz közkedvelt,
- de a magyarországi, budapesti és észak-budai (I., II., III. kerület) részek is folyamatosan fejlődnek.
Európa egyik, kezdők számára is könnyen bejárható útvonala, a Duna kerékpárút sík, jól jelzett ösvényeken halad a folyó mentén.
Az egyes általában szakaszok 40-80 kilométer hosszúak, könnyen megközelíthetők a környékbeli városok és pihenőhelyek. A kiemelt látnivalók közé tartozik a két ország fővárosa, Bécs, illetve Budapest.
La Voie Bleue, Franciaország
A La Voie Bleue Európa egyik kiemelkedő kerékpárútja, amely mintegy 700 kilométer hosszan húzódik a luxemburgi határtól Lyonig.
Az útvonal folyók és csatornák mentén halad, ami azt jelenti, hogy többnyire sík és könnyen végigjárható bringával, és az út nagy része forgalommentes.
Útközben a kerékpárosok szőlőültetvények, történelmi városok és kulturális helyszínek mellett haladnak el, így ideális egy lassabb, élményközpontú utazáshoz.
Boden-tó, Németország, Ausztria és Svájc
Ez a Boden-tó körüli 260 kilométeres körút sík, festői és könnyen rövid szakaszokra osztható.
A kerékpárosok három országon keresztül tekerhetnek, állandó, a tóra néző kilátással és opcionális kompátkelési lehetőséggel a távolságok lerövidítésére. Egyszerűsége és jól fejlett infrastruktúrája miatt különösen népszerű a kezdők és a családok körében.
Mallorca, Spanyolország
Mallorca egész évben kínál kerékpáros lehetőségeket, és minden szintnek megfelelő útvonalakat. Bár a sziget a hegymászásról ismert, nagy részét lankás szárazföldi utak teszik ki, és kiváló alkalom kínálkozik az óceán partján való kerékpározásra is.
Palma és Alcúdia városok fejlett kerékpáros infrastruktúrával rendelkeznek, beleértve a kölcsönzőket és a kerékpárbarát szállodákat, így könnyen megtervezhetők az utazások.
Fekete-erdő, Németország
A Fekete-erdő csendesebb útvonalakat kínál erdőkön és tradicionális falvakon keresztül. Mód nyílik elektromos kerékpározási lehetőségekre is.
A napi szakaszok 40 és 70 kilométer közöttiek. A régió egyre népszerűbb a lassabb tempója és kevésbé zsúfolt kerékpáros élmény miatt.
Göteborg és Falköping (Ljungleden), Svédország
A 2026 májusában megnyíló Ljungleden egy új, 170 kilométeres útvonal, amely Göteborgot köti össze Falköpinggel. A hobbi és a tapasztalt kerékpárosok számára egyaránt ajánlható, néhány kavicsos szakasszal.
Olyan városokon halad keresztül, mint Alingsås, amely kávézói kultúrájáról ismert, és ötvözi a városi és vidéki tájakat. Rövid egynapos túrákat és többnapos kirándulásokat is lehet itt tenni kétkeréken.