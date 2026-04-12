Minden korábbinál pontosabb előrejelzés érkezett a repülőtéri üzemanyag-hiányról

Az uniós tisztviselőknek írt levelében a szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy egy esetleges üzemanyag-, illetve kerzonhiány gyorsan végiggyűrűzne a teljes légiközlekedési rendszeren, és az EU gazdasági teljesítményére is hatással lenne – számol be arról az Oilprice. Az iráni háború következményeként várható kerozinhiány legalább olyan aggasztó, globális hatású jelentés, mint a közúti forgalomban az üzemanyaghiány, ahogy azt az Origón már bemutattuk. Ez ugyanakkor az első alkalom, amikor az általános időtáv-megjelölésen túl, konkrét időpontra érkezett prognózis a kerozinhiányról.

Már hetek múlva kerozinhiány lehet egyes európai reptereken

Kiszolgáltatott az európai kerozinellátás a Perzsa-öböl térségének

„Ha a Hormuzi-szoroson való áthaladás a következő három hétben nem áll helyre érdemi és stabil módon, akkor rendszerszintű repülőgép-üzemanyaghiány válhat valósággá az Európai Unióban” – közölte az ACI Europe. Ez pedig nemcsak a nyári európai turisztikai teljesítményre, hanem általában véve is hatással lesz a kontinens gazdaságára.

Európa repülőgép-üzemanyag-importjának mintegy 50 százaléka általában az Öböl térségéből származik, és a nyomás már a gyakorlatban is érezhető.

Például Olaszországban az elmúlt napokban hét repülőtéren korlátozták az üzemanyaghoz való hozzáférést, ahogy a kínálat szűkülni kezdett.

A kerozin ára a kőolajéhoz hasonló pályát követ. A Hormuzi-szoros körüli fennakadások hatására az olaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett, ami tovább növeli a költségeket a már így is kerülő útvonalakkal és lezárt légterekkel küzdő légitársaságok számára. A Brent ára azóta némileg mérséklődött a héten bejelentett iráni-amerikai fegyvernyugvás hírére, de még így is magas, 95 dollár körül mozog hordónlként. A légitársaságok pedig már megkezdték ezeknek a többletköltségeknek az áthárítását az utasokra üzemanyagpótdíjak és egyéb díjak formájában.

Kisebb útvonalakat már töröltek takarékossági okból

Európa ellátási helyzete kevés mozgásteret hagy egy ilyen sokk kezelésére. A régió nagymértékben függ az importtól, miközben korlátozott a kifejezetten repülőgép-üzemanyag előállítására alkalmas finomítói kapacitása. Az ACI Europe szerint a jelenlegi helyzet rávilágított erre a függőségre.