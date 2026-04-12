Minden korábbinál pontosabb előrejelzés érkezett a repülőtéri üzemanyag-hiányról

Az uniós tisztviselőknek írt levelében a szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy egy esetleges üzemanyag-, illetve kerzonhiány gyorsan végiggyűrűzne a teljes légiközlekedési rendszeren, és az EU gazdasági teljesítményére is hatással lenne – számol be arról az Oilprice. Az iráni háború következményeként várható kerozinhiány legalább olyan aggasztó, globális hatású jelentés, mint a közúti forgalomban az üzemanyaghiány, ahogy azt az Origón már bemutattuk. Ez ugyanakkor az első alkalom, amikor az általános időtáv-megjelölésen túl, konkrét időpontra érkezett prognózis a kerozinhiányról.
Kiszolgáltatott az európai kerozinellátás a Perzsa-öböl térségének
„Ha a Hormuzi-szoroson való áthaladás a következő három hétben nem áll helyre érdemi és stabil módon, akkor rendszerszintű repülőgép-üzemanyaghiány válhat valósággá az Európai Unióban” – közölte az ACI Europe. Ez pedig nemcsak a nyári európai turisztikai teljesítményre, hanem általában véve is hatással lesz a kontinens gazdaságára.
Európa repülőgép-üzemanyag-importjának mintegy 50 százaléka általában az Öböl térségéből származik, és a nyomás már a gyakorlatban is érezhető.
Például Olaszországban az elmúlt napokban hét repülőtéren korlátozták az üzemanyaghoz való hozzáférést, ahogy a kínálat szűkülni kezdett.
A kerozin ára a kőolajéhoz hasonló pályát követ. A Hormuzi-szoros körüli fennakadások hatására az olaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett, ami tovább növeli a költségeket a már így is kerülő útvonalakkal és lezárt légterekkel küzdő légitársaságok számára. A Brent ára azóta némileg mérséklődött a héten bejelentett iráni-amerikai fegyvernyugvás hírére, de még így is magas, 95 dollár körül mozog hordónlként. A légitársaságok pedig már megkezdték ezeknek a többletköltségeknek az áthárítását az utasokra üzemanyagpótdíjak és egyéb díjak formájában.
Kisebb útvonalakat már töröltek takarékossági okból
Európa ellátási helyzete kevés mozgásteret hagy egy ilyen sokk kezelésére. A régió nagymértékben függ az importtól, miközben korlátozott a kifejezetten repülőgép-üzemanyag előállítására alkalmas finomítói kapacitása. Az ACI Europe szerint a jelenlegi helyzet rávilágított erre a függőségre.
A légitársaságok közben a nyári kereslet felfutására készülnek, amikor az üzemanyag-felhasználás jellemzően a csúcsra ér. Az ACI Europe arra kérte az Európai Bizottságot, hogy a következő hat hónapban folyamatosan kövesse nyomon az ellátási és termelési szinteket a helyzet alakulásának fényében.
Eközben a repülőgép-üzemanyag ára folyamatosan emelkedik a február 28-án kirobbant iráni konfliktus óta.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint a globális repülőgépüzemanyag-ár a múlt hét végére több mint kétszeresére emelkedett az előző évhez képest, elérve a tonnánkénti 1650 dollárt – az iráni háború előtt a tonnánkénti ár 831 dollár volt.
A legsúlyosabban érintett régió Ázsia, ahol az árak 163 százalékkal emelkedtek éves szinten. Európában az árak szintén extrém mértékben, 138 százalékkal emelkedtek egy év alatt, de ez főként az elmúlt hat hetes időszaknak, azaz az iráni konfliktusnak köszönhető.
Rico Luman, az ING befektetési bank közlekedésért felelős vezető közgazdásza szerint egyes légitársaságok heteken belül kénytelenek lehetnek törölni járataikat az üzemanyag-tartalékok kimerülése miatt, különösen a nagyobb légi közlekedési csomópontoktól távolabb eső kisebb repülőtereken – írja a Guardian. Számos reptéren csak négy-öt hétre elegendő tartalék áll rendelkezésre.
Az elemző szeint a légitársaságok valószínűleg először a kevésbé népszerű szabadidős útvonalakon fogják csökkenteni a járatokat, mivel ez kevesebb utast jelent, akik számára alternatív lehetőséget kell kínálni átfoglalással. Szerinte azonban erre már a következő hetekben sor kerülhet. Eközben a kisebb brit légitársaságok már kénytelenek voltak törölni néhány járatukat:
- a Skybus a múlt héten leállította a Newquay-London Gatwick útvonal repülését, míg
- a guernsey-i székhelyű Aurigny csökkentette az utakat a Csatorna-szigetek és London, Párizs, valamint Délnyugat-Anglia között.
A Ryanair a napokban jelentette be, hogy várhatóan járatainak 10 százalékát kénytelen lesz törölni a kialakult helyzet miatt.
Az Air New Zealand, az AirAsia X, a Vietnam Airlines és a skandináv SAS légitársaság pedig azon globális légitársaságok közé tartozik, amelyek már csökkentették járataik számát a magasabb árakra válaszul.