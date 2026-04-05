Kerozinhiány a küszöbön – kiderült, melyik ország meddig bírja

Az európai repülőterek a kerozin hiányával néznek szembe hamarosan, mivel Irán lezárta a Hormuzi-szorost a legtöbb olajszállítmány elől, ami kritikus helyzetet okozott kontinensünk energiaellátásában. Az európai légiforgalmi irányítás legfontosabb szervezete, az Eurocontrol azonnal válság üzemmódba kapcsolt. Az európai hálózat eddig rugalmasnak bizonyult, de a hatások most már kritikus szintre emelkedtek – írják friss helyzetjelentésükben. Az Argus szaklap szerint a húsvéti ünnepek előtt, csütörtökön az európai repülőgép-üzemanyag ára rekordot döntött, tonnánként elérte az 1903 dollárt, a nap folyamán 300 dollárral emelkedett.

Egyre fenyegetőbbé válik a kerozinhiány az európai repülőtereken

A Magyar Nemzet cikke ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy az Európai Bizottság egy energiacsomag előkészítésén dolgozik, amely várhatóan légiközlekedés-specifikus intézkedéseket is tartalmaz. Ezek magukban foglalhatják a nagykereskedelmi üzemanyag-beszerzést, a tárolási lehetőségek bővítését és az árak megfizethetőségének védelmét célzó stratégiákat.

Bármilyen megoldás születik, hosszú hónapokba telhet, mire rendeződik a helyzet.

Az Eurocontrol hét elején kiadott tanulmánya azt írja, az európai kontinens és a Közel-Kelet forgalom 59 százalékkal esett vissza: a napi 2000 járatról stabilan 800-ra csökkent. Az átrepülőkkel együtt napi 1360 járat hiányzik. Naponta 1150 járat kényszerül hosszabb kerülőutakra (északi irányban: Törökország–Grúzia–Azerbajdzsán felé, déli irányban: Szaúd-Arábia–Omán felé) ami:

plusz 206 ezer kilométer repülést,

602 tonna üzemanyag-fogyasztást,

1900 tonna extra CO₂-kibocsátást jelent naponta.

A kerozinhiány réme

A helyzet drámaian súlyosbodott: az európai kerozin ára rekordmagas. A Politico szerint a londoni Heathrow és a brit repülőterek a legveszélyeztetettebbek – már most is törölnek járatokat üzemanyaghiány miatt, és Franciaország a második leginkább érintett a bajban.

Az Argus előrejelzései meglehetősen pesszimisták a tartalékok tekintetében, a cikk szerint

Portugália: 4 hónap múlva,

Magyarország: 5 hónap múlva,

Dánia: 6 hónap,

Olaszország és Németország: 7 hónap

Franciaország és Írország: 8 hónap múlva kifogyhat a kerozinból.

Ki veszít, ki nyer?

A Közel-Keletet érintő forgalomcsökkenéssel leginkább sújtott országok:

Törökország (-54 százalék),

Egyesült Királyság (-54 százalék),

Olaszország (-59 százalék).

A légitársaságok közül

a Qatar Airways (-88 százalék),

Flydubai (-79 százalék)

és a Wizz Air szenvedte a legnagyobb veszteséget.

Az Eurocontrol egyértelműen jelzi: minél tovább tart a konfliktus, annál nagyobb a hatása az árakra, a hiányra és a globális GDP-re. A nyári szezon – Európa legfontosabb utazási időszaka – komoly veszélyben van. Magasabb jegyárak, járattörlések és kaotikus nyár fenyegeti az utazókat és a turizmust.