Kerozinhiány jöhet az iráni háború miatt, tovább drágul a repülőgépes nyaralás

Folyamatosan emelkedett a repülőgép-üzemanyag ára az iráni háború kirobbanása óta, és ennek hatása már a mindennapokban is érezhető. Noha a legsúlyosabban érintett régió Ázsia, ahol a kerozin árak 163 százalékkal nőttek éves szinten, ugyanakkor Európa is jelentősen függ a közel-keleti importtól. A öreg kontinens repülőgép-üzemanyag-importjának mintegy 50-60 százaléka származik az Öböl térségéből. Így egyes vélemények szerint, az áremelkedésen túl Európában akár néhány héten belül súlyos kerozinhiány alakulhat ki, amennyiben a Hormuzi-szoros körüli fennakadások nem oldódnak meg.

Még nincs kerozinhiány csak drágulás, de a Lufthansa már bejelentette: 20.000 járatot szüntet meg

Összességében tehát az iráni háború kitörése után a kerozin ára meredeken emelkedett, az ellátás pedig különösen Európában vált sérülékennyé. Nem mindenhol van tényleges hiány, de a piac már úgy áraz, mintha komoly ellátási kockázat lenne. Az esetlegesen kialakuló hiányról egyébként megoszlanak a vélemények.

Drágulás van kerozinhiány nincs

A globális repülőgép-üzemanyag átlagára az IATA legfrissebb adatai szerint 179,46 dollár/hordó volt, heti alapon 2,8%-os csökkenés után is magas szinten. Az európai piacon a Reuters szerint a kerozin ára 200 dollár/hordó fölött alakult, miután márciusban 228 dollár/hordó körüli rekordközeli szintet is elért.

Az európai légitársaságok figyelmeztettek a magas repülőgép-üzemanyagárak hatásaira, bár általánosságban csökkentették a küszöbön álló hiánytól való félelmeiket. A Wizz Air fapados légitársaság vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy nem tapasztalt üzemanyaghiányt, ami összhangban van a British Airways megjegyzéseivel. A portugál finomító és domináns repülőgép-üzemanyag-beszállító, a Galp szintén közölte, hogy nem számít ellátási zavarokra az ünnepi utazási szezon előtt.

A légitársaságok nem tudják teljesen lenyelni a kerozinár-emelkedést. A légiközlekedés költségeinek eddig is 20–30 százalékát tette ki az üzemanyag. Az árak megduplázódása azonban teljesen felborítja a korábbi üzleti modelleket. A Eurowings és a Lufthansa már most járatokat törölt, és további csökkentések várhatók és JetBlue is kapacitáscsökkentést és díjemelést jelentett be. A Wizz Air azonban továbba is kiáll amellett, hogy legfeljebb a jegyárak emelkedhetnek, járatainak száma pedig nem hogy csökkenne, még emelkedni is fog.