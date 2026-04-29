Kerozinhiány jöhet az iráni háború miatt, tovább drágul a repülőgépes nyaralás

Folyamatosan emelkedett a repülőgép-üzemanyag ára az iráni háború kirobbanása óta, és ennek hatása már a mindennapokban is érezhető. Noha a legsúlyosabban érintett régió Ázsia, ahol a kerozin árak 163 százalékkal nőttek éves szinten, ugyanakkor Európa is jelentősen függ a közel-keleti importtól. A öreg kontinens repülőgép-üzemanyag-importjának mintegy 50-60 százaléka származik az Öböl térségéből. Így egyes vélemények szerint, az áremelkedésen túl Európában akár néhány héten belül súlyos kerozinhiány alakulhat ki, amennyiben a Hormuzi-szoros körüli fennakadások nem oldódnak meg.
Összességében tehát az iráni háború kitörése után a kerozin ára meredeken emelkedett, az ellátás pedig különösen Európában vált sérülékennyé. Nem mindenhol van tényleges hiány, de a piac már úgy áraz, mintha komoly ellátási kockázat lenne. Az esetlegesen kialakuló hiányról egyébként megoszlanak a vélemények.
Drágulás van kerozinhiány nincs
A globális repülőgép-üzemanyag átlagára az IATA legfrissebb adatai szerint 179,46 dollár/hordó volt, heti alapon 2,8%-os csökkenés után is magas szinten. Az európai piacon a Reuters szerint a kerozin ára 200 dollár/hordó fölött alakult, miután márciusban 228 dollár/hordó körüli rekordközeli szintet is elért.
Az európai légitársaságok figyelmeztettek a magas repülőgép-üzemanyagárak hatásaira, bár általánosságban csökkentették a küszöbön álló hiánytól való félelmeiket. A Wizz Air fapados légitársaság vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy nem tapasztalt üzemanyaghiányt, ami összhangban van a British Airways megjegyzéseivel. A portugál finomító és domináns repülőgép-üzemanyag-beszállító, a Galp szintén közölte, hogy nem számít ellátási zavarokra az ünnepi utazási szezon előtt.
A légitársaságok nem tudják teljesen lenyelni a kerozinár-emelkedést. A légiközlekedés költségeinek eddig is 20–30 százalékát tette ki az üzemanyag. Az árak megduplázódása azonban teljesen felborítja a korábbi üzleti modelleket. A Eurowings és a Lufthansa már most járatokat törölt, és további csökkentések várhatók és JetBlue is kapacitáscsökkentést és díjemelést jelentett be. A Wizz Air azonban továbba is kiáll amellett, hogy legfeljebb a jegyárak emelkedhetnek, járatainak száma pedig nem hogy csökkenne, még emelkedni is fog.
„A jelenlegi helyzetben nem tapasztalunk üzemanyaghiányt. Voltak megbeszélések konkrét, elszigetelt repülőterekről, amelyek fennakadásokat tapasztalhatnak, de mi a gyakorlatban nem tapasztaltunk ilyeneket. Tehát, ha elszigetelt repülőterekről van szó, bizonyos piacokon, bizonyos kivételektől eltekintve lehetőségünk van arra, hogy üzemanyaggal lássuk el azt a területet. Tehát egy másik repülőtéren is tankolhatunk; ezt elkerülhetjük. Nem látunk semmilyen problémát az üzemanyaghoz való hozzáféréssel kapcsolatban” – közölte Ian Malin , a Wizz Air kereskedelmi igazgatója egy online sajtótájékoztatón.
Beszámolt róla, hogy a stratégia részeként a légitársaság Közép- és Kelet-Európában növeli kapacitását, erősíti a fővárosok közötti összeköttetéseket, valamint új bázisokat nyitott többek között Pozsonyban, Palermóban és Varsóban, miközben meglévő bázisait - köztük Budapestet és Milánót - is bővítette, miközben az olasz belföldi piacon is erősítette pozícióját.
A légitársaság továbbra is fenntartja az alacsony árakat: jegyeinek mintegy 40 százaléka 40 euró alatti, amit a modern flotta és az alacsony költségstruktúra biztosít
- jegyezte meg a társaság kereskedelmi igazgatója. A közlés ráerősít arra, amit a cég vezérigazgatója, Váradi József hétfőn mondott: a Wizz Air nem számít arra, hogy kifogy a repülőgép-üzemanyagból, annak ellenére, hogy aggodalmak merültek fel a potenciális hiányok miatt, ha az iráni háború folytatódik.
Ian Malin elmondta: a légitársaság az elmúlt időszakban tervezett járatainak 99,5 százalékát teljesítette, ami iparági szinten is magas arány, miközben 7 százalékkal növekedett a járatszám az előző év azonos időszakához képest. A társaság még a pandémia előtt döntött a flotta megújításáról, ami akkor bátor lépésnek számított; mára az állomány 262 repülőgépre bővült, amelyek több mint 75 százaléka már a legújabb generációs Airbus A321neo típusú; a flotta átlagéletkora 4,65 évre csökkent. A vállalat tervei szerint 2029-re teljes mértékben átáll erre a típusra, amely a fenntarthatóság javítása mellett hatékonyabb működést és alacsonyabb üzemeltetési költségeket biztosít, ami különösen fontos a jelenlegi üzleti környezetben - tette hozzá.
A Wizz Air nemrég jelentette be, hogy idén minden eddiginél több járatot indít Budapestről. A légitársaság 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel, és közel hárommillió ülőhellyel vág neki a nyári hónapoknak.
Jön a nyár, nő a kerslet
Mindenestre, a jelenlegi piaci helyzet különsen labilis. A legnagyobb gond az időzítés: Európában a készletek és importlehetőségek már most feszítettek, miközben közeledik a nyári utazási szezon. Ha az iráni háború és a szállítási zavarok elhúzódnak, akkor nemcsak magas árakra, hanem kevesebb elérhető járatra és rugalmatlanabb menetrendekre is számítani lehet. A közlekedési hatás viszont már most látszik: drágább repülés, járatcsökkentések, bizonytalan menetrendek és növekvő logisztikai költségek.