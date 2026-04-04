Két hónap alatt 3 millióan pihentek a hazai szállodákban

Folytatódott a forgalom erősödése a magyarországi szállodákban februárban: a belföldi és külföldi vendégek 1,55 millió vendégéjszakát töltöttek el a hazai szállodákban, ami 8 százalékkal több az egy évvel korábbinál – derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) honlapján közzétett februári Trendriportból.

A szállodákba látogató vendégek február végéig közel 4 milliárd forint értékben használtak fel SZÉP-kártyát

A KSH adatai alapján készített elemzésük szerint

2026 februárjában országos szinten 914 szálloda üzemelt, az országos szobakapacitás 3 százalékkal bővült, így már 61 445 szoba állt a vendégek rendelkezésére. Budapesten 241 szálloda üzemelt 23 674 szobával.

A belföldi vendégéjszakák száma közel 724 ezer volt az év második hónapjában, ami 9,5 százalékkal haladta meg a tavalyit. A külföldi vendégek által eltöltött 827 ezer éjszaka 7 százalékkal volt több a 2025. februárinál.

Az elemzés szerint a februári vendégéjszakák 41,5 százalékát Budapesten töltötték el, ami 9,8 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. A fővárosban a belföldi vendégéjszakák száma 15,6 százalékkal 105 ezerre, a külföldieké pedig 8,7 százalékkal 538 ezerre nőtt a 2025. februárihoz képest.

A vidéki szállodák esetében is ugyanekkora volt a bővülés

A fővároson kívüli szállodákban februárban 908 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 7 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Budapest után a legtöbb vendégéjszakát, összesen 228 ezret a Balaton idegenforgalmi régió szállodáiban töltötték a vendégek. Ezek 73 százaléka belföldi, 27 százaléka külföldi vendégekhez köthető. A hazai vendégéjszakák száma 7,4 százalékkal, a külföldi vendégéjszakák száma pedig 11,8 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest a jelentés szerint.

Februárban országos szinten a hotelek 51,7 milliárd forint bruttó bevételt értek el, ami 3,8 százalékkal meghaladta a múlt évit. Ebből a szobaárbevétel 27 milliárd forintot tett ki, ami 4,6 százalékos csökkenés. A vendéglátásból származó bevétel 13 százalékkal, az egyéb szolgáltatásokból származó bevétel 19 százalékkal emelkedett.

A fővároson kívüli szállodák összes árbevétele februárban 30 milliárd forint volt, ami 6,2 százalékkal haladta meg a tavaly februárit. A bevételek 48 százalékát, 14,4 milliárd forintot a szobaárbevétel adta

– közölték.