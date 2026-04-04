Kínai befektetők özönlötték el egy fejlődő ország fővárosát – luxusvillákra vadásznak Afrika egyik legkülönösebb piacán

Új célpontot találtak a tehetős kínai befektetők: Zimbabwe fővárosát, ahol 500 ezer és 2 millió dollár közötti luxusingatlanokat vásárolnak, gyakran készpénzért. A jelenség nemcsak az ingatlanárakat hajtja fel, hanem a pénzmozgások és a gazdasági erőviszonyok átrendeződésére is rámutat – tudta meg a Bloomberg.

Kína gazdasági jelenléte messze túlmutat az ingatlanpiacon / Fotó: Steven Chikosi/Bloomberg

Mint írják, a hararei elit negyedekben látványosan nő a kereslet a prémium otthonok iránt, amit az is jelez, hogy az ingatlanirodák már mandarinul beszélő alkalmazottakat vesznek fel. A kínai vevők készpénzes fizetése felgyorsítja az adásvételeket, és komoly alkupozíciót biztosít számukra.

A jelenség eltér a fejlődő világ más részeitől: Zimbabwéba jellemzően nem alacsony jövedelmű munkások, hanem vagyonos befektetők érkeznek. Ebben szerepet játszik az ország képzett munkaereje és az ásványkincsek iránti kereslet növekedése.

Kínai befolyás minden szinten

Kína gazdasági jelenléte messze túlmutat az ingatlanpiacon.

A kínai cégek uralják Zimbabwe lítiumkitermelését, amely a globális kereslet mintegy 10 százalékát fedezi, miközben jelentős beruházásokat hajtottak végre acélipari és bányászati projektekben. Kínai források finanszírozzák a hararei repülőtér bővítését, és az ország új parlamenti épülete is kínai kivitelezésben készült.

A főváros egyes részei már most is erősen tükrözik az új hullám hatását: kínai éttermek, üzletek és kaszinók jelentek meg, egyes negyedek pedig kifejezetten „ázsiai hangulatot” kaptak.

Az ingatlanügynökök szerint a kínai kereslet két számjegyű áremelkedést okoz a hararei lakáspiacon. A luxusotthonok

gyakran öt vagy több hálószobával,

nagy medencékkel

és több mint egyholdas telkekkel rendelkeznek,

miközben saját energia- és vízellátással csökkentik az állami infrastruktúrától való függést.

A tranzakciók jelentős része készpénzben történik, részben a szigorú devizaszabályok és a magas infláció miatt. A bankrendszerrel szembeni bizalmatlanság és az instabil valuta miatt a jelzáloghitelek gyakorlatilag eltűntek.

Feszültségek és lehetőségek

A kínai befektetők megjelenése nem mentes a konfliktusoktól sem: egyes helyiek szerint az új tulajdonosok figyelmen kívül hagyják a közösségi szabályokat. Emiatt néhány régi lakó már el is hagyta a legelőkelőbb környékeket.