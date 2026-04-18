Kevesebb lehet az elektromos autó az iráni háború miatt – ez az összefüggés

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) vezető réz- és kobaltbányászati vállalatai közül többnél az alapvető fontosságú kioldási (lúgzási) vegyszerekre leadott megrendeléseket mondtak vissza a beszállítók ebben a hónapban. Az ok: az iráni háború miatti zavarok az ellátási láncban. Az iparági források szerint ez arra kényszeríti a bányacégek egy részét, hogy csökkentsék a felhasználást, sőt akár a termelés visszafogását is fontolóra vegyék, miközben a Közel-Kelethez köthető ellátási zavarok egyre súlyosbodnak. Mindez áttételesen akár az elektromos autók előállításának ütemét is visszafoghatja.
Kobalt kell az elektromos autókhoz, de ahhoz meg kénalapú vegyszerek
Miként az Origón azzal több alkalommal foglalkoztunk, a KDK a világ legnagyobb kobalttermelője, valamint Afrika legjelentősebb rézszállítója. Így kulcsszerepet tölt be az elektromos járművekhez és a tisztaenergia-átmenethez kapcsolódó globális ellátási láncokban. Ha zavar áll be e nyersanyagok ottani termelésében, annak világpiaci hatásai azonnal érezhetők.
Az országban a réz- és kobaltbányászat nagymértékben függ a kénsavtól és a kénalapú vegyszerektől, például a nátrium-metabiszulfit nevű anyagtól, melyet az élelmiszeriparban tartósítószerként is használnak.
Ezen anyagok ellátását azonban jelentősen megzavarta az iráni háborúhoz köthető tengeri szállítási bizonytalanság.
A hatás már kézzelfogható: egy 2000 tonnás nátrium-metabiszulfit-megrendelést teljes egészében töröltek, míg egy másik, 1800 tonnás szállítmányt április elején vontak vissza, noha a szerződéseket már aláírták – mondta egy, a beszállítói láncra rálátó forrás, aki üzleti okokból névtelenséget kért.
A rendelkezésre álló készletek hosszabb időtartamra elegendő felhasználása érdekében a bányavállalatok csökkentik a vegyszerfelhasználást, és mérlegelik a kobalttermelés visszafogását is – közölte a forrás, amit Isabel Ramirez, a bányászati vegyi anyagok ellátási láncára szakosodott tanácsadó is megerősített.
A források nem nevezték meg az érintett cégeket, de utalást tettek a három legnagyobb kongói szereplőre: a kínai CMOC-ra, a Glencore-ra és az Eurasian Resources Groupra. A Glencore nem kívánta kommentálni az értesüléseket, és egyelőre a CMOC, az Eurasian Resources Group és a kongói bányászati miniszter sem reagált a megkeresésekre.
Szigorodó ellenőrzések az ellátási láncban
A növekvő bizonytalanság miatt a vásárlók több, egymást átfedő megrendelést adnak le, és szigorították az ellátás ellenőrzését is. Ennek részeként képviselőket küldenek raktárakba, hogy személyesen ellenőrizzék a készletek meglétét és a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat – mondta a forrás. „Most már először azt akarják ellenőrizni, hogy valóban rendelkezésre áll-e a készlet” – tette hozzá a név nélküli megszólaló.
A kongói kormány
- hónapok óta tartó korábbi kobaltexport-felfüggesztése, valamint
- a kvóták bevezetése már a megelőző időszakban is szűkítette a kínálatot, ami világszerte érintette az olvasztóüzemeket.
A kormány közlése szerint a vállalatok április 30-ig exportálhatják a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó, elmaradt mennyiségeket, míg az idei első negyedéves szállítások határideje június vége.
A Tanzánián keresztül, a dar es-salaami kikötőn át szállított kénsav és nátrium-metabiszulfit felárai közel megduplázódtak a konfliktus kezdete óta”
– mondta Peter Harrisson, a CRU tanácsadó cég elemzője.
A helyzetet tovább súlyosbítja a hajók átirányítása és a korlátozott szállítási kapacitás – tette hozzá Ramirez a Mining.com cikke szerint.
„Ami korábban három hónapig tartott, most négy, akár hat hónapig is eltarthat” – közölte az elemző, aki szerint jelentősen nőtt a hiány kockázata.
Bár pénteki hírek szerint Irán átmeneti időre megnyitotta a Hormuzi-szorost valamennyi kereskedelmi hajó előtt, azonban szombat reggelre kiderült, hogy a blokád megszüntetésére tett kísérlet kérészéletűnek bizonyult, így az ellátási láncok helyreállása továbbra is bizonytalan.