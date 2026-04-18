Kevesebb lehet az elektromos autó az iráni háború miatt – ez az összefüggés

A kongói réz- és kobaltbányák visszafogják a vegyszerhasználatot az iráni háború miatti ellátási zavarok következtében. Ennek a földrajzi értelemben nagyon távoli hírnek akár Európában is kézzelfogható következményei lehetnek: a kobalt- és a rézkészletek csökkenése, esetleges hiánya miatt kevesebb elektromos autó készülhet.
A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) vezető réz- és kobaltbányászati vállalatai közül többnél az alapvető fontosságú kioldási (lúgzási) vegyszerekre leadott megrendeléseket mondtak vissza a beszállítók ebben a hónapban. Az ok: az iráni háború miatti zavarok az ellátási láncban. Az iparági források szerint ez arra kényszeríti a bányacégek egy részét, hogy csökkentsék a felhasználást, sőt akár a termelés visszafogását is fontolóra vegyék, miközben a Közel-Kelethez köthető ellátási zavarok egyre súlyosbodnak. Mindez áttételesen akár az elektromos autók előállításának ütemét is visszafoghatja.

kobalt, elektromos autó
Ha csökken a kobalt és a réz mennyisége, az hosszabb távon visszafoghatja az elektromos autók gyártását is (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Roman Samborskyi

Kobalt kell az elektromos autókhoz, de ahhoz meg kénalapú vegyszerek

Miként az Origón azzal több alkalommal foglalkoztunk, a KDK a világ legnagyobb kobalttermelője, valamint Afrika legjelentősebb rézszállítója. Így kulcsszerepet tölt be az elektromos járművekhez és a tisztaenergia-átmenethez kapcsolódó globális ellátási láncokban. Ha zavar áll be e nyersanyagok ottani termelésében, annak világpiaci hatásai azonnal érezhetők.

Az országban a réz- és kobaltbányászat nagymértékben függ a kénsavtól és a kénalapú vegyszerektől, például a nátrium-metabiszulfit nevű anyagtól, melyet az élelmiszeriparban tartósítószerként is használnak. 

Ezen anyagok ellátását azonban jelentősen megzavarta az iráni háborúhoz köthető tengeri szállítási bizonytalanság.

A hatás már kézzelfogható: egy 2000 tonnás nátrium-metabiszulfit-megrendelést teljes egészében töröltek, míg egy másik, 1800 tonnás szállítmányt április elején vontak vissza, noha a szerződéseket már aláírták – mondta egy, a beszállítói láncra rálátó forrás, aki üzleti okokból névtelenséget kért.

A rendelkezésre álló készletek hosszabb időtartamra elegendő felhasználása érdekében a bányavállalatok csökkentik a vegyszerfelhasználást, és mérlegelik a kobalttermelés visszafogását is – közölte a forrás, amit Isabel Ramirez, a bányászati vegyi anyagok ellátási láncára szakosodott tanácsadó is megerősített. 

A források nem nevezték meg az érintett cégeket, de utalást tettek a három legnagyobb kongói szereplőre: a kínai CMOC-ra, a Glencore-ra és az Eurasian Resources Groupra. A Glencore nem kívánta kommentálni az értesüléseket, és egyelőre a CMOC, az Eurasian Resources Group és a kongói bányászati miniszter sem reagált a megkeresésekre.

A Katanga-régió egyik bányája Kongóban: a térségben nagy mennyiségben található vasérc, kobalt, és más fontos nyersanyagok
Fotó: AFP/Phil Moore/Phil Moore

Szigorodó ellenőrzések az ellátási láncban

A növekvő bizonytalanság miatt a vásárlók több, egymást átfedő megrendelést adnak le, és szigorították az ellátás ellenőrzését is. Ennek részeként képviselőket küldenek raktárakba, hogy személyesen ellenőrizzék a készletek meglétét és a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat – mondta a forrás. „Most már először azt akarják ellenőrizni, hogy valóban rendelkezésre áll-e a készlet” – tette hozzá a név nélküli megszólaló.

A kongói kormány 

  • hónapok óta tartó korábbi kobaltexport-felfüggesztése, valamint
  • a kvóták bevezetése már a megelőző időszakban is szűkítette a kínálatot, ami világszerte érintette az olvasztóüzemeket. 

A kormány közlése szerint a vállalatok április 30-ig exportálhatják a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó, elmaradt mennyiségeket, míg az idei első negyedéves szállítások határideje június vége.

A Tanzánián keresztül, a dar es-salaami kikötőn át szállított kénsav és nátrium-metabiszulfit felárai közel megduplázódtak a konfliktus kezdete óta”

– mondta Peter Harrisson, a CRU tanácsadó cég elemzője.

A helyzetet tovább súlyosbítja a hajók átirányítása és a korlátozott szállítási kapacitás – tette hozzá Ramirez a Mining.com cikke szerint.

„Ami korábban három hónapig tartott, most négy, akár hat hónapig is eltarthat” – közölte az elemző, aki szerint jelentősen nőtt a hiány kockázata.

Bár pénteki hírek szerint Irán átmeneti időre megnyitotta a Hormuzi-szorost valamennyi kereskedelmi hajó előtt, azonban szombat reggelre kiderült, hogy a blokád megszüntetésére tett kísérlet kérészéletűnek bizonyult, így az ellátási láncok helyreállása továbbra is bizonytalan.

 

 

