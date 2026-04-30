Káosz a 100 millió dolláros nyersanyagvédelmi-kommandó körül, Washington cáfol

A kongói Bányászati Főfelügyelőség (IGM) 2026 decemberéig 3000 felfegyverzett „bányászati őrt” toboroz és képez ki bányavédelmi feladatokra. A távlati cél ennél is ambiciózusabb: 2028-ig országos szinten több mint 20 000 főre bővítenék a „bányakommandó” állományát – írja a Mining.com. Kongói tisztviselők azt állítják, hogy több ország, többek között az Egyesült Államok is vállalást adott rá korábban, hogy pénzügyi segítséget nyújtanak a fegyveres egység felállításához, hiszen a kitermelt nyersanyagokat főként külföldi országok használják fel az elektromos autók gyártásában valamint a technológiai iparban. Washington azonban cáfolja, hogy ilyen ígérvényt tett volna.

Kongóban paramilitáris egység felállításával védenék a bányaterületeket, de a „bányakommandóhoz" Washington nem ad pénzügyi segítséget

Bányakommandóval a csempészet és a lázadók ellen – Trump elnök áldásával lép színre az Egyesült Államok

A mostani ügy előzményei kapcsán feltétlenül fel kell idézni – az Origo cikkét arról itt találja –, hogy a KDK nem is leplezett meghívást küldött a közelmúltban az Egyesült Államok számára, hogy az vegyen részt az ország bányaiparában, ha már úgyis – Trump elnök törekvése nyomán – leépíteni próbálja Kína irányába meglévő nyersanyag-függőségét. Még egy listát összeállítottak arról, mely projektekbe várnák a leginkább az amerikai tőkét és tudást, és alighanem a biztonság garantálását is a tevékenységhez. Úgy tűnik, egy nemrég bejelentett bányaügylet alapján mindennek meg lehet az eredménye – cikkünket itt találja. A kibontakozó együttműködés azonban nem mentes a döccenőktől.

A fegyveres, paramilitáris egység felállításáról szóló kongói lépés hátterében az áll, hogy

a világ első számú kobalttermelője és második legnagyobb rézszállítója folyamatosan küzd az illegális kereskedelemmel és a közbiztonság hiányával, különösen az ásványkincsekben gazdag keleti régiókban.

A Kongó területét érintő, a szomszédos Ruanda által támogatott lázadásokhoz köthető harcok ezreket öltek meg és százezreket kényszerítettek otthonuk elhagyására. Kigali tagadja, hogy szerepe lenne a lázadók támgatásában. Mindez súlyos kockázatot jelent az olyan kritikus nyersanyagok ellátási láncaira is, mint a lítium, a koltán, az arany, a tantál és az ón.