Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Káosz a 100 millió dolláros nyersanyagvédelmi-kommandó körül, Washington cáfol

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) egy 100 millió dolláros költségvetésű paramilitáris egységet hoz létre a bányászati szektor biztosítására és a csempészet visszaszorítására. Bár a kormány korábban amerikai és emírségekbeli támogatásról beszélt, Washington cáfolta a közvetlen finanszírozást. A „bányakommandóval” a modern ipari termelés számára fontos nyersanyagait védené a KDK, melyekkel gazdagon rendelkezik, de önerőből nem tudja garantálni a biztonságos kitermelést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kongói Bányászati Főfelügyelőség (IGM) 2026 decemberéig 3000 felfegyverzett „bányászati őrt” toboroz és képez ki bányavédelmi feladatokra. A távlati cél ennél is ambiciózusabb: 2028-ig országos szinten több mint 20 000 főre bővítenék a „bányakommandó” állományát – írja a Mining.com. Kongói tisztviselők azt állítják, hogy több ország, többek között az Egyesült Államok is vállalást adott rá korábban, hogy pénzügyi segítséget nyújtanak a fegyveres egység felállításához, hiszen a kitermelt nyersanyagokat főként külföldi országok használják fel az elektromos autók gyártásában valamint a technológiai iparban. Washington azonban cáfolja, hogy ilyen ígérvényt tett volna.

Kongóban paramilitáris egység felállításával védenék a bányaterületeket, de ehhez Washington nem ad pénzügyi segítséget (illusztráció), bányakommandó
Kongóban paramilitáris egység felállításával védenék a bányaterületeket, de a „bányakommandóhoz” Washington nem ad pénzügyi segítséget (illusztráció)
Fotó: Pexels

Bányakommandóval a csempészet és a lázadók ellen – Trump elnök áldásával lép színre az Egyesült Államok

A mostani ügy előzményei kapcsán feltétlenül fel kell idézni – az Origo cikkét arról itt találja –, hogy a KDK nem is leplezett meghívást küldött a közelmúltban az Egyesült Államok számára, hogy az vegyen részt az ország bányaiparában, ha már úgyis – Trump elnök törekvése nyomán – leépíteni próbálja Kína irányába meglévő nyersanyag-függőségét. Még egy listát összeállítottak arról, mely projektekbe várnák a leginkább az amerikai tőkét és tudást, és alighanem a biztonság garantálását is a tevékenységhez. Úgy tűnik, egy nemrég bejelentett bányaügylet alapján mindennek meg lehet az eredménye – cikkünket itt találja. A kibontakozó együttműködés azonban nem mentes a döccenőktől.

A fegyveres, paramilitáris egység felállításáról szóló kongói lépés hátterében az áll, hogy

a világ első számú kobalttermelője és második legnagyobb rézszállítója folyamatosan küzd az illegális kereskedelemmel és a közbiztonság hiányával, különösen az ásványkincsekben gazdag keleti régiókban.

A Kongó területét érintő, a szomszédos Ruanda által támogatott lázadásokhoz köthető harcok ezreket öltek meg és százezreket kényszerítettek otthonuk elhagyására. Kigali tagadja, hogy szerepe lenne a lázadók támgatásában. Mindez súlyos kockázatot jelent az olyan kritikus nyersanyagok ellátási láncaira is, mint a lítium, a koltán, az arany, a tantál és az ón.

A tisztviselők közlése szerint az első kontingens a toborzást és a hadsereggel szoros együttműködésben zajló, nagyjából féléves kiképzést követően kezdi meg a működését. Kinshasa nem részletezte, hogy a bejelentett amerikai és emírségekbeli források kormányzati vagy magánszektorból származnak-e.

Az új egység átveszi a védelmi erők jelenlegi feladatait, beleértve 

  • a bányaterületek fizikai biztosítását,
  • az ásvány-szállítmányok kísérését a kitermelési helyszínektől a feldolgozókig és a határátkelőkig,
  • valamint a külföldi befektetések védelmét (e téren pedig Washington lényegében biankó csekket kapott Kinshasától).

A kezdeményezés illeszkedik Kinshasa azon törekvésébe, hogy stabilizálja a bányászati ágazatot és vonzza a külföldi tőkét, miközben összhangban van a Nyugat és különösen az Egyesült Államok azon céljaival, hogy diverzifikálja a kritikus nyersanyagok ellátási útvonalait, csökkentve a Kínától való függőséget.

The Luiswishi open mine, owned by the Gecamines since September 25th, 2012, when it forced purchase Entreprise General Malta Forrest's 60% share, produces 12,000 tons of copper annually and about 4,000 tons of cobalt. This is about 8% of world cobalt production.© Gwenn Dubourthoumieu / eyevine The Copper Eaters by Gwenn Dubourthoumieu The "copper belt" situated in the Southeast of the Democratic Republic of the Congo, holds 34 % of the world reserves of cobalt and 10 % of the world copper reserves. Early 2011, the copper price reached its historic record: $10000 US per ton on the London Metal Exchange. Taking advantage of this unprecedented boom and of the liberalization of the mining sector, immense fortunes are made, shielded behind an opaque management of the revenues. Until now, this wealth has benefited only a minority of wheeler-dealers close to the power. Paradoxically, the situation of the some 200000 "creuseurs" (artisan miners) who make up the majority of the workers has worsened. This sharp rise in prices has attracted multinational companies that chased thousands of them away from the richest sites. Only 25 % of this non-qualified workforce were re-employed by the formal sector. The others make do with the exploitation of the backfills or the waste water of the industries, still decreasing their life expectancy as well as their income. The revolts are not rare but are violently repressed.
A Gécamines vállalat egyik kongói bányaterülete (illusztráció)
Fotó: Northfoto /  

Washington cáfol: „nem fizetjük a számlát”

A kezdeményezés képletébe azonban hiba csúszhatott, mivel a kongói bejelentést követően az Egyesült Államok közölte: nem finanszíroz semmilyen biztonsági egységet a kongói bányák őrzésére. Kongó ugyan az Egyesült Államokkal és az Egyesült Arab Emírségekkel kötött stratégiai partnerségre hivatkozott a 100 millió dolláros  (kb. 34 milliárd forint) keret kapcsán, az amerikai nagykövetség ezt határozottan cáfolta.

Az Egyesült Államok kormánya jelenleg nem finanszíroz egyetlen olyan egységet sem, amelynek feladata a kongói bányákban járőrözés vagy őrzésük

 – áll a nagykövetség közleményében.

A nyilatkozat hangsúlyozta, hogy bár Washington továbbra is elkötelezett Kongó gazdasági növekedésének és stabilitásának előmozdítása mellett, ebben a konkrét projektben nem vesz részt.

A diplomáciai feszültségre reagálva a kongói bányászati szabályozó hatóság pontosított: bár a bányavédelmi terveket több nemzetközi partnerrel közösen dolgozták ki, a projekt közvetlen finanszírozásában egyetlen konkrét ország sem vesz részt egyedül. Jelenleg is folynak az egyeztetések egy olyan mechanizmus kialakításáról, amely összhangban áll a nemzeti prioritásokkal.

A biztonsági támogatás és a befektetések központi elemei annak az ásványkincsekre vonatkozó partnerségnek, amelyet a KDK korábban az Egyesült Államokkal írt alá. A megállapodás célja a hozzáférés javítása az ország hatalmas réz-, kobalt- és lítiumkészleteihez. Az ország az utóbbi időben igyekszik több vasat is a tűzben tartani a globális geopolitikai versenyben: a múlt hónapban egy külön megállapodást írt alá Kínával is, szintén a beruházások erősítése és a stratégiai eszközök védelme érdekében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!