Káosz a 100 millió dolláros nyersanyagvédelmi-kommandó körül, Washington cáfol

A kongói Bányászati Főfelügyelőség (IGM) 2026 decemberéig 3000 felfegyverzett „bányászati őrt” toboroz és képez ki bányavédelmi feladatokra. A távlati cél ennél is ambiciózusabb: 2028-ig országos szinten több mint 20 000 főre bővítenék a „bányakommandó” állományát – írja a Mining.com. Kongói tisztviselők azt állítják, hogy több ország, többek között az Egyesült Államok is vállalást adott rá korábban, hogy pénzügyi segítséget nyújtanak a fegyveres egység felállításához, hiszen a kitermelt nyersanyagokat főként külföldi országok használják fel az elektromos autók gyártásában valamint a technológiai iparban. Washington azonban cáfolja, hogy ilyen ígérvényt tett volna.
Bányakommandóval a csempészet és a lázadók ellen – Trump elnök áldásával lép színre az Egyesült Államok
A mostani ügy előzményei kapcsán feltétlenül fel kell idézni – az Origo cikkét arról itt találja –, hogy a KDK nem is leplezett meghívást küldött a közelmúltban az Egyesült Államok számára, hogy az vegyen részt az ország bányaiparában, ha már úgyis – Trump elnök törekvése nyomán – leépíteni próbálja Kína irányába meglévő nyersanyag-függőségét. Még egy listát összeállítottak arról, mely projektekbe várnák a leginkább az amerikai tőkét és tudást, és alighanem a biztonság garantálását is a tevékenységhez. Úgy tűnik, egy nemrég bejelentett bányaügylet alapján mindennek meg lehet az eredménye – cikkünket itt találja. A kibontakozó együttműködés azonban nem mentes a döccenőktől.
A fegyveres, paramilitáris egység felállításáról szóló kongói lépés hátterében az áll, hogy
a világ első számú kobalttermelője és második legnagyobb rézszállítója folyamatosan küzd az illegális kereskedelemmel és a közbiztonság hiányával, különösen az ásványkincsekben gazdag keleti régiókban.
A Kongó területét érintő, a szomszédos Ruanda által támogatott lázadásokhoz köthető harcok ezreket öltek meg és százezreket kényszerítettek otthonuk elhagyására. Kigali tagadja, hogy szerepe lenne a lázadók támgatásában. Mindez súlyos kockázatot jelent az olyan kritikus nyersanyagok ellátási láncaira is, mint a lítium, a koltán, az arany, a tantál és az ón.
A tisztviselők közlése szerint az első kontingens a toborzást és a hadsereggel szoros együttműködésben zajló, nagyjából féléves kiképzést követően kezdi meg a működését. Kinshasa nem részletezte, hogy a bejelentett amerikai és emírségekbeli források kormányzati vagy magánszektorból származnak-e.
Az új egység átveszi a védelmi erők jelenlegi feladatait, beleértve
- a bányaterületek fizikai biztosítását,
- az ásvány-szállítmányok kísérését a kitermelési helyszínektől a feldolgozókig és a határátkelőkig,
- valamint a külföldi befektetések védelmét (e téren pedig Washington lényegében biankó csekket kapott Kinshasától).
A kezdeményezés illeszkedik Kinshasa azon törekvésébe, hogy stabilizálja a bányászati ágazatot és vonzza a külföldi tőkét, miközben összhangban van a Nyugat és különösen az Egyesült Államok azon céljaival, hogy diverzifikálja a kritikus nyersanyagok ellátási útvonalait, csökkentve a Kínától való függőséget.
Washington cáfol: „nem fizetjük a számlát”
A kezdeményezés képletébe azonban hiba csúszhatott, mivel a kongói bejelentést követően az Egyesült Államok közölte: nem finanszíroz semmilyen biztonsági egységet a kongói bányák őrzésére. Kongó ugyan az Egyesült Államokkal és az Egyesült Arab Emírségekkel kötött stratégiai partnerségre hivatkozott a 100 millió dolláros (kb. 34 milliárd forint) keret kapcsán, az amerikai nagykövetség ezt határozottan cáfolta.
Az Egyesült Államok kormánya jelenleg nem finanszíroz egyetlen olyan egységet sem, amelynek feladata a kongói bányákban járőrözés vagy őrzésük
– áll a nagykövetség közleményében.
A nyilatkozat hangsúlyozta, hogy bár Washington továbbra is elkötelezett Kongó gazdasági növekedésének és stabilitásának előmozdítása mellett, ebben a konkrét projektben nem vesz részt.
A diplomáciai feszültségre reagálva a kongói bányászati szabályozó hatóság pontosított: bár a bányavédelmi terveket több nemzetközi partnerrel közösen dolgozták ki, a projekt közvetlen finanszírozásában egyetlen konkrét ország sem vesz részt egyedül. Jelenleg is folynak az egyeztetések egy olyan mechanizmus kialakításáról, amely összhangban áll a nemzeti prioritásokkal.
A biztonsági támogatás és a befektetések központi elemei annak az ásványkincsekre vonatkozó partnerségnek, amelyet a KDK korábban az Egyesült Államokkal írt alá. A megállapodás célja a hozzáférés javítása az ország hatalmas réz-, kobalt- és lítiumkészleteihez. Az ország az utóbbi időben igyekszik több vasat is a tűzben tartani a globális geopolitikai versenyben: a múlt hónapban egy külön megállapodást írt alá Kínával is, szintén a beruházások erősítése és a stratégiai eszközök védelme érdekében.