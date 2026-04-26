Megérkezett az első kőolajszállítmány, fontos változások jönnek − heti összefoglaló

2026 nyarán két hangulatos termálstrandot is nélkülözni kénytelenek a fürdőkedvelők. A jó hír viszont az, hogy mindkét hazai komplexumban fejlesztéseket végeznek, ez indokolja a zárva tartást.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték, az időzítés aligha véletlen

A lakiteleki Tősfürdő azonban felújítás miatt az idei szezonban egyáltalán nem lesz látogatható: idén mintegy félmilliárd forintot fordítanak a fürdő és környékének fejlesztésére.

a 2026-os szezonban zárva marad az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes strandja, a Földesi Termálfürdő is: A Debrecen közelében található hármommedencés komplexumban az egyik gyógymedencét korszerűsítik, valamint a termálkút felújítása is az idei tervek között szerepel.

Megérkezett az első kőolajszállítmány Magyarországra a Barátság vezetéken

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken – adott tájékoztatást a Mol. Az érkezett mennyiség nagysága egyelőre nem ismert, de ez azt jelenti, hogy a január 27-étől eddig a hétig fennállt szállítási szünet után először érkezett kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra.

A Barátság kőolajvezeték újraindulása javítja majd az ellátásbiztonsági helyzetet, de az alapvető problémát, a késztermék-import visszaesését nem oldja meg – jelezte a Magyar Ásványolaj Szövetség. A kőolajszállítmányok újbóli érkezése fontos mérföldkő, ugyanakkor a dízelimport növelésére továbbra is szükség lenne a magyar piac ellátásához.

Fontos változást jelentett be a fapados légitársaság – rengeteg magyart érint

Az egyik piacvezető fapados légitársaság november 10-től módosítja reptéri folyamatait, eszerint az utasfelvétel és poggyászfeladás már a menetrend szerinti indulási idő előtt 60 perccel bezár, a jelenlegi 40 perc helyett. A Ryanair ezzel több időt kíván biztosítani az utasoknak a biztonsági és útlevél-ellenőrzésen való áthaladásra. A tájékoztatás szerint az intézkedés elsősorban arra a mintegy 20 százaléknyi utasra vonatkozik, akik feladott poggyásszal utaznak.

Preventív karbantartás a reptéren

Karbantartási munkálatok miatt leállítják a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmát. A repülőtér üzemeltetőjének tájékoztatása szerint a május 4. és 8. közötti munkálatok összesen négy járatot érintenek a menetrendben. Május 4. 13:45 és május 8. 07:00 között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér futópályáján.