Két nap alatt jött a pofon: falba ütközött az új magyar–szerb kőolajvezeték

Már falba ütközött a Magyarország és Szerbia közötti új kőolajvezeték építése, miután a projekt kivitelezésére kiírt tender ellen jogi támadás érkezett. Alig két nappal a megállapodás után érkezett a panasz, miszerint egy pályázó cég azt állította, hogy a kiírás feltételei kizárják a külföldi szereplőket. A szerb hatóságok azonban gyorsan döntöttek, elutasították a panaszt, és ezzel zöld utat adtak a beruházás folytatásának – tájékoztat a Világgazdaság.

Máris jogi vita alakult ki a kőolajvezeték építése körül

A szerb állami olajipari vállalat, a Transnafta által kiírt tender körül alakult ki a vita, miután a Milenijum Team nevű cég jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A vállalat azt kifogásolta, hogy a pályázati feltételek gyakorlatilag kizárják a külföldi szereplőket, mivel előírják: a jelentkezőknek olyan projekttel kell rendelkezniük, amelyhez a szerb belügyminisztérium (MUP) jóváhagyása is megszületett – írja a szerb Forbes.

A panaszos szerint ez a feltétel diszkriminatív, hiszen a külföldön megvalósított projektek esetében értelemszerűen nem létezik szerb hatósági engedély, így az ilyen referenciák nem felelhetnek meg az előírásnak. A cég álláspontja szerint ez a gyakorlatban leszűkíti a versenyt, és kizárja a nemzetközi szereplőket egy több országot érintő, stratégiai beruházásból.

A Transnafta ezzel szemben azzal érvelt, hogy nem a földrajzi eredet, hanem a szabályozási megfelelés a döntő. A vállalat szerint a kőolajvezeték építése nem pusztán mérnöki feladat, hanem összetett jogi és biztonsági eljárásokhoz kötött projekt, amelynél elengedhetetlen a szerb szabályozási környezetben szerzett tapasztalat. A MUP-jóváhagyással rendelkező referencia szerintük azt bizonyítja, hogy a kivitelező képes megfelelni a helyi biztonsági és engedélyezési követelményeknek.

A vitában végül a szerb köztársasági közbeszerzési jogorvoslati bizottság hozott döntést, amely elutasította a Milenijum Team kifogását. A testület indoklása szerint

a projekt komplexitása

és a vonatkozó jogszabályok

indokolttá teszik az ilyen típusú követelményeket, így azok nem sértik a közbeszerzési törvényt.