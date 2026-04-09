Két nap alatt jött a pofon: falba ütközött az új magyar–szerb kőolajvezeték

Már falba ütközött a Magyarország és Szerbia közötti új kőolajvezeték építése, miután a projekt kivitelezésére kiírt tender ellen jogi támadás érkezett. Alig két nappal a megállapodás után érkezett a panasz, miszerint egy pályázó cég azt állította, hogy a kiírás feltételei kizárják a külföldi szereplőket. A szerb hatóságok azonban gyorsan döntöttek, elutasították a panaszt, és ezzel zöld utat adtak a beruházás folytatásának – tájékoztat a Világgazdaság.
Máris jogi vita alakult ki a kőolajvezeték építése körül
A szerb állami olajipari vállalat, a Transnafta által kiírt tender körül alakult ki a vita, miután a Milenijum Team nevű cég jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A vállalat azt kifogásolta, hogy a pályázati feltételek gyakorlatilag kizárják a külföldi szereplőket, mivel előírják: a jelentkezőknek olyan projekttel kell rendelkezniük, amelyhez a szerb belügyminisztérium (MUP) jóváhagyása is megszületett – írja a szerb Forbes.
A panaszos szerint ez a feltétel diszkriminatív, hiszen a külföldön megvalósított projektek esetében értelemszerűen nem létezik szerb hatósági engedély, így az ilyen referenciák nem felelhetnek meg az előírásnak. A cég álláspontja szerint ez a gyakorlatban leszűkíti a versenyt, és kizárja a nemzetközi szereplőket egy több országot érintő, stratégiai beruházásból.
A Transnafta ezzel szemben azzal érvelt, hogy nem a földrajzi eredet, hanem a szabályozási megfelelés a döntő. A vállalat szerint a kőolajvezeték építése nem pusztán mérnöki feladat, hanem összetett jogi és biztonsági eljárásokhoz kötött projekt, amelynél elengedhetetlen a szerb szabályozási környezetben szerzett tapasztalat. A MUP-jóváhagyással rendelkező referencia szerintük azt bizonyítja, hogy a kivitelező képes megfelelni a helyi biztonsági és engedélyezési követelményeknek.
A vitában végül a szerb köztársasági közbeszerzési jogorvoslati bizottság hozott döntést, amely elutasította a Milenijum Team kifogását. A testület indoklása szerint
- a projekt komplexitása
- és a vonatkozó jogszabályok
indokolttá teszik az ilyen típusú követelményeket, így azok nem sértik a közbeszerzési törvényt.
A döntéssel gyakorlatilag elhárult az egyik legfontosabb akadály a tender folytatása elől, így a Magyarországot és Szerbiát összekötő új kőolajvezeték kivitelezése ismét sínre kerülhet. A projekt felgyorsítása különösen fontos mindkét ország számára, mivel az új vezeték kulcsszerepet játszhat az ellátás diverzifikálásában és az energiaimport biztonságának erősítésében.
Eddig húzódik majd az új vezeték
Februárban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer arról számolt be, hogy Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait. Akkor azt nyilatkozta, hogy „az új szállítási útvonal nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát”. Arra is kitért, hogy amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni. „S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Mol-nak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez” – tette hozzá Szijjártó Péter.
A szóban forgó tendert még január elején írták ki. Ahogy azt a pályázati dokumentációban kifejtették, a kőolajvezeték az importútvonalak diverzifikálása és a hazai piac biztonságosabb ellátása érdekében épül, mivel jelenleg az egyetlen útvonal, amelyen keresztül Szerbia kőolajat importál, a Janafon (Adria-kőolajvezeték) keresztül vezet, amely jelenleg nem üzemel. A kőolajvezeték Szerbián áthaladó szakasza 113 kilométer hosszú, maximális kapacitása pedig évi 5,5 millió tonna kőolaj. A vezeték útvonala Magyarkanizsától (Kanjiza) Zenta (Senta), Ada, Óbecse (Becej) és Zsablya (Zabalj) érintésével haladna Újvidékig (Novi Sad).