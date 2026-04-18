Fontos indézkedések lejárati határidejét szűntette meg a kormány

A hivatalban lévő kormány eltörölte a kamatstop, az élelmiszer- és drogériai árrésstop és az üzemanyagok kedvezményes jövedéki adójának lejárati határidejét – tájékoztat a pénteki Magyar Közlöny. A döntés értelmében ezek az intézkedések határozatlan idejűvé váltak. Így a májusban felálló új Tisza-kormány feladata lesz dönteni a sorsukról, illetve a kivezetésük ütemezéséről.
A kormányrendelet megszüntetette a kivezetési dátumokat
A pénteken megjelent kormányrendelet értelmében a korábban rögzített kivezetési dátumok érvényüket vesztik.
- A lakossági jelzáloghiteleket védő kamatstop eredetileg június végéig,
- az élelmiszerek árrésstopja pedig május 31-ig maradt volna fenn.
- Az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentése május elsejéig lett volna érvényben.
A jogszabály-módosítás értelmében szabad kezet kapott a következő kormány, hogyan dönt ezekről az intézkedésekről. A módosítás vonatkozik a drogériai termékek árképzését korlátozó intézkedésekre is.
Mit is jelentenek ezek az intézkedések? – Mire számíthatunk az új kormánytól?
Mint azt korábban az Origo megírta, Magyarországon 2021 végén gyorsult az infláció és felszökött a BUBOR, ezért több százezer banki ügyfél volt – érthető módon – ideges. Erre reagálva a kormány egy határozott döntéssel befagyasztotta a referencia-kamatlábat, bevezetve a kamatstopot. Az Orbán-kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt.
A kamatstop néhány hónap alatt beépült a mindennapi nyelvünkbe, és közben csendben megváltoztatta több százezer család pénzügyi jövőjét. A legtöbben talán észre sem vették, hogy nem emelkedett a törlesztőrészletük.
Amit azonban az egyéni emlékezet nem őriz meg, az makroszinten valami egészen mást jelent. Egy olyan dominósor megszakítását, amely máskor és máshol egész társadalmakat borított fel.
Hasonló a helyzet az árréstoppal is, ugyanis az egyre barátságtalanabb külső környezet miatt egy inflációs spirál indult el. Ennek vette elejét a kabinet az árrésstopok rendszerével. A KSH legfrisebb inflációs adatsora szerint ennek megfelelően már csak 0,1 százalékkal emelkedet a fogyasztói árindex havi alapon márciusban.
Az üzemanyagok ára beépül minden fogyasztási cikk árába, így a benzin és gázolaj árnövekedése az inflációban is lecsapodik, tehát ennek a kormányzati intézkedésnek is jótékony hatása volt a hazai árszínvonal alaklulására. Mindemellett a védett áraknak köszönhetően a magyar autósok 5000-10000 foirntot takaríthatnak meg egy-egy tankolás alkalmával.
Kérdés, hogyan dönt a májusban megalakuló kormány a fenti intézkedésekről, ugyanis a Tisza Párt széttartó kampányüzenetei alapján egyelőre nem világos, hogy megtartják-e a lakosságot védő intézkedéseket, esetleg lassabb vagy gyorsabb ütemben megválnak azoktól.