Lassan teljesen eltűnik a föld színéről a főváros egyik ikonikus épülete, befejezéséhez közeledik a bontás

A The Icon by Marriott Residences Budapest fejlesztése újabb fontos állomáshoz érkezett. A Körszálló bontása során, a hatodik emelet elérésével a toronyépület visszaszűkülő geometriája miatt a korábban alkalmazott védőpajzsos módszerről nagygépi bontásra váltott a kivitelező. Ez a technológiaváltás nemcsak indokolt, hanem jelentősen fel is gyorsítja a munkafolyamatokat.

Technológiaváltással folytatódik a Körszálló bontása

Fotó: Market Építő Zrt./Facebook

A projekt a módosított építési engedély szerint halad tovább a teljes szerkezetcsere irányába. A statikai vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy az eredeti váz megtartása nem lenne biztonságos, ezért feladatunk a régi szerkezet teljes eltávolítása, hogy helyet adjunk egy korszerű, 21. századi épületegyüttesnek – derül ki a kivitelező Market Építő Zrt. tájékoztatójából.

Lassan teljesen eltűnik az egykori Körszálló

A bontás új szakaszának legimpozánsabb szereplője egy 72 tonnás, hosszú gémes bontógép, amely a magasabb és belső szerkezeti pontokat bontja le. A gép hatalmas törőfeje szó szerint „harapja” a betonvázat, miközben a 38 tonnás kotró-forgó gépek az alsóbb szintek bontását, az anyagok szétválogatását és a teherautókra történő rakodást végzik.

Kívülről mindez látványos, erőteljes folyamatnak tűnhet, valójában azonban precízen megtervezett, szigorúan kontrollált munkavégzés zajlik. A bontási szintek meghatározása, a gépláncok felállítása és a biztonsági intézkedések kialakítása mind megelőzte a munkát.

A kivitelezők mindenkit megnyugtatnak, hogy a munkagépek az épületet körbejárva, célzottan befelé bontják a szerkezetet, így a környéken élők és közlekedők biztonsága folyamatosan biztosított.

A törőfejek használata miatt zajterhelésre számítani kell, ugyanakkor a porszennyezést folyamatos locsolással és megfelelő lezárásokkal minimalizálják.

A helyszínen jelenleg közel 40 fős csapat dolgozik mérnöki irányítással. A géppark 6–7 nagygépből, több kisebb munkagépből és 8–10 teherautóból áll. A hatékonyság érdekében a nagygépi bontással párhuzamosan már végzik a munkatér-határolást és a szükséges földmunkák előkészítését is.