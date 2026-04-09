Gigantikus szépségápolási birodalom jöhet létre, rengeteg világmárka kerülhet közös irányítás alá

A többek között a Paco Rabanne és a Nina Ricci márkákat birtokló spanyol Puig céget alapító, valamint az amerikai kozmetikai óriást, az Estée Laudert alapító családok ezen a héten New Yorkban tárgyalásokat folytatnak egy lehetséges egyesülés feltételeiről – közölte egy, az ügyhöz közel álló személy.

Az Estée Lauder és a Puig cégek egyesülésével létrejöhet a világ vezető kozmetikai óriásvállalata

Az Estée Lauder és a Puig arra törekszik, hogy megállapodásra jussanak a következő hetekben – mondta a Reutersnek a névtelenséget kérő informátor, mivel a megbeszélések bizalmasak.

Ez lenne a világ legnagyobb prémium kozmetikai óriásvállalata

A múlt hónapban Puig és Estée Lauder bejelentették, hogy egy olyan megállapodást vizsgálnak, amelynek nyomán létrejönne a világ legnagyobb prémium szépségápolási vállalata, a már említettek mellett olyan márkákkal, mint a Tom Ford, a Carolina Herrera, a Jean Paul Gaultier és a Clinique.

A Puig eredetileg április 14-én tette volna közzé első negyedéves eredménybeszámolóját és tartotta volna meg befektetői napját, de a gyorsjelentést április 28-ra halasztották, és még nem jelentettek be új dátumot a tőkepiaci napra.

A tranzakció nyomán létrejövő új társaság részvényeit bevezetnék a New York-i tőzsdére.

Elemzői becslések szerint az egyesült vállalkozás bevétele valamivel meghaladná a 20 milliárd eurót, így a világ első számú prémium szépségápolási csoportja lenne, megelőzve a L'Oreal Luxe részlegét, amely 15,6 milliárd eurós forgalmat bonyolít.

Ahogy beszámoltunk róla, a L'Oréal történetének legnagyobb felvásárlását hajtotta végre tavaly októberben, amikor 4,7 milliárd dollárért átvette a Kering kozmetikai és parfüm üzletágát. Ezzel több ritka, 50 éves licenc is a francia konglomerátumhoz került, köztük a Guccié.

A Kering-ügylet magában foglalta mindezek mellett a Balenciaga és a Bottega Veneta márkákat is, amelyek jól egészítik ki azt a portfóliót, amelybe a L'Oréal rendkívül sikeres parfümmárkái, az YSL, az Armani, a Prada és a Valentino tartoznak.

A szépségápolási termékek fejlesztésére vonatkozó hosszú távú licencek mellett az ügylet keretében a L'Oréal irányítást szerzett a Creed prémium parfümgyártó cég felett is.