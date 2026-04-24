Átadták a világ egyik legkülönlegesebb hídját, máris rengetegen járnak a csodájára

A finn főváros Korkeasaari és Kruunuvuorenranta városrészeit összekötő Kruunuvuorensilta híd 1191 méter hosszú (ezzel a világ egyik leghosszabb gyalogoshídja), és kizárólag a gyalogosok, a kerékpárosok és a tömegközlekedés előtt áll nyitva.

A lakosság mellett a turisták kedvence lehet a Kruunuvuorensilta híd

A Euronews beszámolója szerint az új hídnak köszönhetően Kruunuvuorenranta most közelebb került Helsinki központjához, hiszen a korábbi 11 kilométerről 5,5 kilométerre rövidült a megközelíthetőség.

Helsinki új látnivalója a Kruunuvuorensilta híd

„A Kruunuvuorensilta híd Helsinki új, egyedi és izgalmas mérföldköve” – mondta Daniel Sazonov, Helsinki polgármestere. Szerinte egy olyan látványosság, amely belföldről és külföldről is vonzza majd a látogatókat, egyben átalakítja a Helsinkiről alkotott képet.

A fogadtatás sikeres volt, mert a megnyitás alkalmából több mint 50 ezren látogatták meg a hidat.

Helsinkiben más újdonságok is várják az odalátogatókat. Az Yrjönkatu Uszoda, amely az északi országok legrégebbi, ma is működő uszodája, például februárban nyitotta meg újra kapuit a nagyközönség előtt, és minden Art Deco rajongónak kötelezően meg kell látogatnia.

A Seurasaari Szabadtéri Múzeum a következő hónapokban egy hagyományos finn nyaralóházat is bemutat, amely betekintést nyújt abba, hogyan töltik a szabadidejüket a finnek a melegebb hónapokban.

Ha valaki vonattal érkezik a helsinki központi pályaudvarra, akkor érdemes betérnie a nemrégiben átadott új étterembe, a Tauluba is.

Rendkívül igényes szálláslehetőséget kínál a tavaly októberben megnyílt, turisztikai látnivalónak sem utolsó Waldorf Astoria Helsinki; a szálloda legnagyobb lakosztályai közül néhányban szauna, gőzfürdő és pezsgőfürdő található.

Új híd épül Budapesten

Nemrégiben számoltunk be róla, hogy a több mint 4 milliárd forintos beruházással létesülő Waterfront City II.-nél gyalogoshíd épül Budapesten az Óbudai-szigethez. Azaz nemcsak új lakások készülhetnek a Hajógyári szigetnél Óbudán, hanem közösségi és infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtanak.

A projekt egyik leglátványosabb eleme az egymilliárd forintból létesülő gyalogoshíd, amely közvetlen kapcsolatot teremt majd a Duna-parti lakónegyed és az Óbudai-sziget között.

Az átkelő a tervek szerint a kerékpárosok számára is nyitott lesz, ezzel bővítve a szabadidős lehetőségeket.