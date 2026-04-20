Meglepő dolgok nyújtanak segítséget a külföldi utazások során

Az okostelefon az utazáskor is elengedhetetlen kellék, de kérdés, hogy miben nyújt segítséget, mely alkalmazásokat használják leginkább. Erre is kíváncsi volt a K&H biztos jövő felmérése, amely az idén utazást tervező 30-59 évesek körében vizsgálta ezt a témát. Ugyanis a külföldi tartózkodás során továbbra is a hazai váltású készpénz és a forintalapú bankkártya használata dominál.

A navigáció az egyik leggyakrabban használt eszköz a külföldi tartózkodás során

A válaszadók közel fele, 49 százaléka használ online navigációt vagy térképet, és tízből négyen, 40 százalék kíséri figyelemmel az időjárás-előrejelzést is. Az adatok alapján a magyar középkorúak körében az online navigáció és az időjárás-előrejelzés vált az utazások elengedhetetlen kellékévé.

A végzettség és a jövedelmi helyzet markánsan meghatározza a digitális megoldások alkalmazását. A felsőfokú végzettségűek körében kiemelkedően magas az online navigáció használata: 64 százalék él ezzel a lehetőséggel. Emellett kétharmaduk használ nemzetközi és magyar szállásfoglaló portálokat, alkalmazásokat a szálláskeresésnél és értékelésnél, valamint az átlagnál gyakrabban olvasnak online útikönyveket, ajánlásokat is (20 százalék). Hasonlóan magas arányokat mértek a magas jövedelműek körében is, ezzel szemben az alacsony jövedelműek ötöde egyáltalán nem használ semmilyen alkalmazást az utazása során, az 50-es korosztályban pedig minden negyedik válaszadó nyilatkozott így.

A külföldi utazást tervezők fizetési szokásai 2025-höz képest stabilitást mutatnak, jelentős elmozdulás nem történt. A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek, a legnépszerűbb fizetési mód továbbra is az itthon váltott készpénz, az érintettek 52 százaléka választja ezt az utat. Ez a megoldás a közepes jövedelműek körében még inkább jellemző, 65 százalékuk készül így az utazásra. Az előzetes pénzváltást szorosan követi a magyar forintszámlához tartozó bankkártyás fizetés 50 százalékkal. Utóbbinál megfigyelhető egyfajta „beérési” folyamat: az életkor előrehaladtával a bankkártyahasználat aránya 40 százalékról egészen 65 százalékra emelkedik az ötvenes korosztályhoz érve.