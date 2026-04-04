Érzik, hogy nagy a baj – öt uniós pénzügyminiszter unortodox megoldást javasol az európai energiaválság kezelésére

Az Európai Unió öt pénzügyminisztere az energiacégek extraprofitjának megadóztatását szorgalmazza az iráni háború miatt megugró üzemanyagárakra reagálva – derül ki abból a levélből, amelyet a miniszterek az Európai Bizottságnak küldtek, és amelyet a Reuters szombaton látott. Ezt lehet tudni a tervezett különadóról.

Immár öt pénzügyminiszter javasolja az extraprofit utáni különadó megfizetését / Fotó: Reuters

A Reuters szerint Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria pénzügyminiszterei pénteki keltezésű közös levelükben hangsúlyozták: egy ilyen intézkedés annak jelzése lenne, hogy „egységesen lépnek fel, és képesek cselekedni”. Egyértelmű üzenetet küldene az is, hogy azoknak, akik a háború következményeiből profitálnak, ki kell venniük a részüket a lakosság terheinek enyhítéséből – írták.

Az olaj- és gázárak február 28. óta, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásainak kezdete óta meredeken emelkednek, ami a 2022-es, Ukrajna orosz invázióját követő európai energiaválsághoz hasonló árrobbanást idézett elő

– annak ellenére, hogy az EU ma már nagyobb arányban használ megújuló energiaforrásokat – emlékeztettek.

Nem derült ki, milyen mértékű különadót javasolnak

Az EU klímaügyi biztosának, Wopke Hoekstrának címzett levélben a miniszterek emlékeztettek a 2022-ben bevezetett rendkívüli adóra, amelyet a magas energiaárak kezelésére alkalmaztak.

A jelenlegi piaci torzulások és költségvetési korlátok mellett az Európai Bizottságnak gyorsan ki kell dolgoznia egy hasonló, uniós szintű hozzájárulási eszközt, szilárd jogi alapon

– fogalmaztak.

A levél nem részletezi, milyen mértékű extraprofitadót javasolnak, illetve mely vállalatokat érintené az intézkedés.

Már a napokban is felmerült az intézkedés újbóli bevezetése

Az EU energiaügyi biztosa kedden közölte: fontolóra veszik a 2022-es energiaválság idején alkalmazott intézkedések újbóli bevezetését, beleértve az elektromos hálózati díjak és adók korlátozását. Az EU 2022-ben, miután Oroszország visszafogta a gázszállításokat, több rendkívüli intézkedést vezetett be: ezek között szerepelt az uniós szintű gázárplafon, az energiacégek extraprofitjának megadóztatása, valamint a gázkereslet csökkentésére vonatkozó célok.