Szijjártó Péter: Jól halad a magyar gazdaság dimenzióváltása

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Hidrofilt Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a magyar tulajdonban vízgazdálkodási cég ötmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési projektet hajt végre, amelynek a célja egy új generációs folyadékszeparációs tervezési-, gyártási- és termékplatform létrehozása. Ehhez a kormány 1,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzett igénylő munkahely létrejöttét.

Kifejtette, hogy az Európa tíz legjobb vízkezelő rendszereket gyártó vállalata közé tartozó Hidrofilt most ráfordul egy minden eddiginél jelentősebb kutatás-fejlesztési tevékenységre, ráadásul ennek során egy magyar szabadalmat fognak bejegyezni, ami újabb lendületet adhat a gazdaság dimenzióváltásának.

Rámutatott, hogy a beruházás emellett azért is önmagán túlmutató jelentőséggel bír, mert a vállalat 80 százalékban hazai beszállítókkal dolgozik, illetve részt vesz a jövő szakembereinek képzésében is.

Továbbá arra is kitért, hogy Zala vármegye ipari termelése az elmúlt tíz év folyamán 30 százalékkal nőtt, miközben a munkanélküliség 40 százalékkal csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt tizenöt beruházás valósult itt meg állami támogatással, mintegy 29 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a mostani beruházás is jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére is hatalmas léptekkel halad előre a magyar gazdaság dimenzióváltása, mivel a hazánkban működő cégek folyamatosan hozzák ide a prémium kategóriás gyártási, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységeket.

Magyarországon nagy volumenű termelőkapacitások létesültek

„A magyar gazdaság újraiparosítása megtörtént. Magyarországon nagy volumenű termelőkapacitások létesültek. S ez a nagy mennyiségű termelés a magyar munkások, a magyar mérnökök teljesítményének köszönhetően meggyőzte a vállalattulajdonosokat, legyenek azok magyarok vagy külföldiek, arról, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeknek is Magyarországon van a legjobb helyük, s így

először a szolgáltatási,

majd a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó funkciók is egyre inkább megjelentek"

- mondta.