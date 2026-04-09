Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
légiközlekedés

Rossz hír az utazóknak: Budapestet is érinti a pénteki légi közlekedési sztrájk

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szinte egésznapos munkabeszüntetésre készülnek a Lufthansa légiutas-kísérői. A légiközlekedési sztrájk pénteken 00:01 és 22:00 között tart, érinti a légitársaság budapesti járatainak jelentős részét is. Mutatjuk a részleteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
légiközlekedésLufthansamunkabeszüntetés

Az UFO szakszervezet által meghirdetett légiközlekedési sztrájk miatt jelentős járattörlésekre és késésekre lehet számítani a Lufthansa frankfurti és müncheni csomópontjain pénteken – tudta meg az Airportál. 

Lufthansa légiközlekedési sztrájk
Szinte egy teljes napra leáll a forgalom a légiközlekedési sztrájk miatt / Fotó: FaustFoto

Ezeket a településeket érinti még a légiközlekedési sztrájk

Az írják, emellett a Lufthansa CityLine regionális leányvállalat 

  • Hamburg, 
  • Bréma, 
  • Stuttgart, 
  • Köln, 
  • Düsseldorf, 
  • Berlin 
  • és Hannover repülőtereiről közlekedő járatai is érintettek.

A portál értesüléseik szerint 

a munkabeszüntetés éjfél után egy perccel kezdődik és este 10 óráig tart, így gyakorlatilag egy teljes napra megbéníthatja az induló járatok jelentős részét. 

A Budapest Airport járatinformációs rendszere szerint a Lufthansa törölte az összes Münchenbe és Frankfurtba tartó és onnan érkező járatát a pénteki napon, a 05.55-kor Frankfurtba induló LH1343, és a 23.45-kor onnan érkező LH 1342 számú járatai kivételével.

Ez áll a sztrájk hátterében

A munkabeszüntetés hátterében hónapok óta elakadt bértárgyalások állnak. A szakszervezet szerint a sztrájk elkerülhető lett volna, azonban állításuk szerint a vállalat nem tett érdemi, tárgyalásra alkalmas ajánlatot a kollektív szerződésről folyó egyeztetéseken. A konfliktus a munkafeltételekről szóló megállapodás, valamint a CityLine jövője körüli bizonytalanság miatt éleződött ki.

A légitársaság szerint az utasokat különösen érzékenyen érinti a mostani sztrájk időzítése, mivel az a húsvéti időszak utáni hazautazási csúcs idejére esik. 

A Lufthansát korábban pilótasztrájkok is sújtották, amelyek járatok százait érintették, miközben a légitársaság a geopolitikai feszültségek miatt amúgy is nehezebb működési környezetben próbál helytállni.

A pénteki leállás így nemcsak operatív, hanem reputációs és pénzügyi kockázatot is jelent a társaság számára, különösen egy olyan időszakban, amikor az utazási kereslet magas, és a verseny a légitársaságok között továbbra is erős.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
