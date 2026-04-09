Rossz hír az utazóknak: Budapestet is érinti a pénteki légi közlekedési sztrájk

Az UFO szakszervezet által meghirdetett légiközlekedési sztrájk miatt jelentős járattörlésekre és késésekre lehet számítani a Lufthansa frankfurti és müncheni csomópontjain pénteken – tudta meg az Airportál.

Szinte egy teljes napra leáll a forgalom a légiközlekedési sztrájk miatt / Fotó: FaustFoto

Ezeket a településeket érinti még a légiközlekedési sztrájk

Az írják, emellett a Lufthansa CityLine regionális leányvállalat

Hamburg,

Bréma,

Stuttgart,

Köln,

Düsseldorf,

Berlin

és Hannover repülőtereiről közlekedő járatai is érintettek.

A portál értesüléseik szerint

a munkabeszüntetés éjfél után egy perccel kezdődik és este 10 óráig tart, így gyakorlatilag egy teljes napra megbéníthatja az induló járatok jelentős részét.

A Budapest Airport járatinformációs rendszere szerint a Lufthansa törölte az összes Münchenbe és Frankfurtba tartó és onnan érkező járatát a pénteki napon, a 05.55-kor Frankfurtba induló LH1343, és a 23.45-kor onnan érkező LH 1342 számú járatai kivételével.

Ez áll a sztrájk hátterében

A munkabeszüntetés hátterében hónapok óta elakadt bértárgyalások állnak. A szakszervezet szerint a sztrájk elkerülhető lett volna, azonban állításuk szerint a vállalat nem tett érdemi, tárgyalásra alkalmas ajánlatot a kollektív szerződésről folyó egyeztetéseken. A konfliktus a munkafeltételekről szóló megállapodás, valamint a CityLine jövője körüli bizonytalanság miatt éleződött ki.

A légitársaság szerint az utasokat különösen érzékenyen érinti a mostani sztrájk időzítése, mivel az a húsvéti időszak utáni hazautazási csúcs idejére esik.

A Lufthansát korábban pilótasztrájkok is sújtották, amelyek járatok százait érintették, miközben a légitársaság a geopolitikai feszültségek miatt amúgy is nehezebb működési környezetben próbál helytállni.

A pénteki leállás így nemcsak operatív, hanem reputációs és pénzügyi kockázatot is jelent a társaság számára, különösen egy olyan időszakban, amikor az utazási kereslet magas, és a verseny a légitársaságok között továbbra is erős.