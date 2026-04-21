Emelkedő kerozinárak: egy légitársaság szinte az összes európai járatát törölte. Mutatjuk, mit tehet, ha az öné is közte van

A londoni Energex elemzőcég adatai szerint az iráni háború kezdete óta a kerozin ára mintegy 122 százalékkal emelkedett, ami tovább növeli a költségeket a már így is kerülő útvonalakkal és lezárt légterekkel küzdő légitársaságok számára. A légiközlekedés költségeinek eddig is 20–30 százalékát tette ki az üzemanyag: így az árak emelkedése teljesen felborítja a korábbi üzleti modelleket.
Az európai légitársaságok reakciója a kerozinhiányra: dráguló jegyek és ritkuló járatok
Noha a legsúlyosabban érintett régió Ázsia, ahol a kerozin árak 163 százalékkal emelkedtek éves szinten, ugyanakkor Európa is jelentősen függ a közel-keleti importtól. A "vén" kontinens repülőgép-üzemanyag-importjának mintegy 50 százaléka származik az Öböl térségéből. Így az áremelkedésen túl Európa akár néhány héten belül súlyos repülőgép-üzemanyaghiánnyal nézhet szembe, ha a Hormuzi-szoros körüli fennakadások nem oldódnak meg.
A légitársaságok sorra jelentik is be a járat-ritkításokat: most, a kizárólag business osztályú helyeket kínáló Beond függesztette fel a Maldív-szigetek és európai nagyvárosok közötti járatait a nyári szezonra. A vállalat csupán 2026 októberében, a téli menetrenddel tervezi az újraindítást.
A Beond Airlines 2023-ban indította el működését, és a világ első prémium szabadidős légitársaságaként pozicionálja magát.
A cég központja Dubajban található, de elsősorban a Maldív-szigetekre és onnan induló járatokat üzemeltet.
A légitársaság jelenleg két repülőgépből álló flottával rendelkezik, köztük egy A319-essel és egy A321-essel. Habár a cég nem indokolta a döntést, ugyanakkor vélhetően itt is a közel-keleti konfliktusok nyomán megugró üzemanyagárak állhatnak a döntés háttérben, hiszen a Beond még márciusban üzemanyag-felár bevezetését jelentette be. Emellett a nyár nem számít főszezonnak a Maldív-szigeteken, a kedvezőtlenebb időjárás miatt - számolt be róla az Airportal.
A légitársaság közlése szerint az érintett utasoknak teljes visszatérítést vagy díjmentes átfoglalást kínálnak a téli időszakra.
Mutatjuk, mit tehet, ha üzemanyaghiány miatt törlik a járatát
A Beond példája nem egyedi: korábban az Eurowings a Lufthansa és a Ryanair is bejelentette, hogy járatokat töröl. Jó hír viszont, hogy
amennyiben a járatát a légitársaság törli, úgy az utasok jogosultak ingyenes átfoglalásra vagy teljes visszatérítésre.
Azonban az ilyen helyzetet valószínűleg rendkívüli körülménynek minősítik, így kártérítés nem jár. Ez azt jelenti, hogy bár a pénzt visszakapjuk, extra kompenzációra nem számíthatunk. A csomagban foglalt utazásoknál az utazásszervező köteles alternatívát kínálni vagy visszafizetni az összeget.
Kevesen tudják, de bizonyos esetekben az üzemanyag drágulását az utasokra is átháríthatják.
Ez legfeljebb a teljes utazási díj 8 százalékáig történhet, és csak akkor, ha ezt a szerződés tartalmazza. A díjemelést legkésőbb 20 nappal az indulás előtt kell közölni. Ha az áremelés meghaladja a 8 százalékot, az utas jogosult elállni az utazástól díjmentesen. Összességében tehát a helyzet bizonytalan, de az utasok alapvető jogai továbbra is védettek.