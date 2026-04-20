Zuhanórepülésben a légitársaságok – a kerozinválság már a tőzsdén is lecsapott

A hetek óta húzódó iráni háború nyomán a légiközlekedési ágazat problémái tovább mélyülnek: az üzemanyaghiány és az energiaárak emelkedése mellett már a tőzsdén is megjelent a válság, a légitársaságok részvényei látványos esésbe fordultak – derült ki a Guardian hétfői írásából.

Meredeken emelkedtek az olajárak, miközben az európai részvénypiacok estek hétfőn, miután az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni hajót, ami megingatta a békemegállapodással kapcsolatos reményeket – számolt be a lap.

A Brent típusú nyersolaj ára – amely a nemzetközi referencia – hétfőn akár 5 százalékkal is emelkedett, hordónként 95,50 dollárra.

Eközben az európai tőzsdék gyengültek:

a londoni FTSE 100 index 0,5 százalékkal csökkent,

a francia CAC 40 és a német DAX egyaránt mintegy 1 százalékot esett,

míg a vezető európai vállalatokat követő Stoxx Europe 600 index 0,9 százalékkal került lejjebb.

A piaci mozgásokat az váltotta ki, hogy Donald Trump vasárnap bejelentette: az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherhajót, amely megpróbált áttörni a Hormuzi-szoros térségében érvényben lévő amerikai blokádon. Az incidens tovább növelte annak kockázatát, hogy a tűzszünet meghiúsulhat, még mielőtt a felek újra tárgyalóasztalhoz ülnének Pakisztánban.

Az immár nyolcadik hetébe lépő iráni háború több ezer halálos áldozatot követelt, és súlyosan megrázta a globális energiapiacokat. Normál körülmények között a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson.

Újabb csapás a légitársaságokra

A légitársaságok részvényei is meredeken estek hétfőn, miután egyre nagyobb az aggodalom a nemzetközi utazásokra és a kerozinellátásra gyakorolt hatások miatt.

A British Airways tulajdonosa, az IAG 3,4 százalékkal gyengült,

a Wizz Air 4,9 százalékot esett,

míg az európai piacvezető Ryanair árfolyama 3,3 százalékkal csökkent.

A repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce részvényei szintén mintegy 3 százalékkal estek.

Ezzel szemben az energiavállalatok erősödtek: a BP és a Shell a nap legnagyobb nyertesei közé tartozott az FTSE 100 indexen, mindkét cég részvénye több mint 2 százalékkal emelkedett.