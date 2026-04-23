Hónapokat kell várni egy jó klímaszerelőre, és nem is ússzuk meg olcsón, de a minőségen nem érdemes spórolni

Magyarországon idén is tömegek hagyták az utolsó pillanatra a légkondicionáló beszerzését, így jelenleg akár több hónapos várakozási idővel kell számolniuk a szerelésre. Azok sem feltétlenül kerülnek jobb helyzetbe, akik gyorsabban elérhető, olcsóbb szakembert választanak, mivel gyakran képesítés nélküli kivitelezőkről van szó, akik munkáját később mégis szakemberekkel kell kijavíttatni.

Lehet, hogy többe kerül, de egy jobb minőségű légkondi megbizhatóbban működik és ritkábban hibásodik meg, mint az olcsóbb készülékek, így érdemes rászánni pár tízezer forinttal többet, és a szakembereken se spóroljok, bízzuk szakképzett klímaszerelőre a telepítést/Fotó: Luther Yonel/Unsplash

A piaci helyzetről Koncsek László, egy sokéves tapasztalattal rendelkező, klímatelepítésre szakosodott hazai vállalkozás vezetője számolt be. Mint mondta, évek óta figyelmeztet arra, hogy a nyári hőség előtt érdemes időben megrendelni a szolgáltatást, ám ennek ellenére a kereslet idén is későn pörgött fel. A szakember szerint egyre gyakoribb jelenség, hogy a megrendelők az alacsonyabb ár érdekében gyengébb minőségű készülékeket választanak, amelyeknél nagyobb a meghibásodás esélye, nehézkesebb az alkatrész-utánpótlás, és gyakran zajosabb működésűek.

A tapasztalatok alapján a megbízhatóbb márkák közé tartozik a Nord és a Gree, amelyek ára általában 220–260 ezer forint között alakul, míg a magasabb kategóriát képviselő Daikin készülékek körülbelül 330 ezer forintba kerülnek. Ezzel szemben a 180 ezer forint körüli modellek gyakran problémásak, és ezeknél a vásárlók a telepítésen is hajlamosak spórolni.

Mindenképpen bízzuk képzett szakemberekre a légkondi beszerelését és javítását, tisztítását is

A klímaszerelés jellemzően kétszemélyes munka, azonban az alacsony áron vállalt kivitelezések sok esetben silány minőséget takarnak. A szakértő szerint érdemes bizonyított, szakképzett szerelőket megbízni nemcsak a telepítéssel, hanem a karbantartással és a javítással is. A garanciális időszak alatt ezek a szolgáltatások rendszerint térítésmentesen elérhetők, míg az otthoni, szakszerűtlen tisztítás kifejezetten kerülendő.

Koncsek László arra is felhívta a figyelmet, hogy a választást gyakran a marketing befolyásolja, nem pedig a valós műszaki szempontok. Tapasztalatai szerint a külföldi példák sem mutatnak jobb előrelátást: még azok a magyarok is későn döntenek, akik melegebb éghajlatú országokban rendelkeznek ingatlannal. Előfordul, hogy ismert személyek, énekesek, zenészek, színészek is hónapokat kénytelenek várni a telepítésre, például spanyolországi nyaralójuk esetében.