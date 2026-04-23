Hónapokat kell várni egy jó klímaszerelőre, és nem is ússzuk meg olcsón, de a minőségen nem érdemes spórolni

Magyarországon idén is tömegek hagyták az utolsó pillanatra a légkondicionáló beszerzését, így jelenleg akár több hónapos várakozási idővel kell számolniuk a szerelésre. Azok sem feltétlenül kerülnek jobb helyzetbe, akik gyorsabban elérhető, olcsóbb szakembert választanak, mivel gyakran képesítés nélküli kivitelezőkről van szó, akik munkáját később mégis szakemberekkel kell kijavíttatni.
A piaci helyzetről Koncsek László, egy sokéves tapasztalattal rendelkező, klímatelepítésre szakosodott hazai vállalkozás vezetője számolt be. Mint mondta, évek óta figyelmeztet arra, hogy a nyári hőség előtt érdemes időben megrendelni a szolgáltatást, ám ennek ellenére a kereslet idén is későn pörgött fel. A szakember szerint egyre gyakoribb jelenség, hogy a megrendelők az alacsonyabb ár érdekében gyengébb minőségű készülékeket választanak, amelyeknél nagyobb a meghibásodás esélye, nehézkesebb az alkatrész-utánpótlás, és gyakran zajosabb működésűek.
A tapasztalatok alapján a megbízhatóbb márkák közé tartozik a Nord és a Gree, amelyek ára általában 220–260 ezer forint között alakul, míg a magasabb kategóriát képviselő Daikin készülékek körülbelül 330 ezer forintba kerülnek. Ezzel szemben a 180 ezer forint körüli modellek gyakran problémásak, és ezeknél a vásárlók a telepítésen is hajlamosak spórolni.
Mindenképpen bízzuk képzett szakemberekre a légkondi beszerelését és javítását, tisztítását is
A klímaszerelés jellemzően kétszemélyes munka, azonban az alacsony áron vállalt kivitelezések sok esetben silány minőséget takarnak. A szakértő szerint érdemes bizonyított, szakképzett szerelőket megbízni nemcsak a telepítéssel, hanem a karbantartással és a javítással is. A garanciális időszak alatt ezek a szolgáltatások rendszerint térítésmentesen elérhetők, míg az otthoni, szakszerűtlen tisztítás kifejezetten kerülendő.
Koncsek László arra is felhívta a figyelmet, hogy a választást gyakran a marketing befolyásolja, nem pedig a valós műszaki szempontok. Tapasztalatai szerint a külföldi példák sem mutatnak jobb előrelátást: még azok a magyarok is későn döntenek, akik melegebb éghajlatú országokban rendelkeznek ingatlannal. Előfordul, hogy ismert személyek, énekesek, zenészek, színészek is hónapokat kénytelenek várni a telepítésre, például spanyolországi nyaralójuk esetében.