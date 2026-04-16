Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

18 000 milliárd forint: ennyi pénz kell a közel-keleti energialétesítmények helyrepofozásához

Tegnap, 5:20
Olvasási idő: 13 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Közel-Keleten zajló háború következtében az energiaszektorhoz kapcsolódó infrastruktúra javítási és helyreállítási költségei elérhetik az 58 milliárd dollárt – derül ki a Rystad Energy elemzéséből. Ez az összeg nagyjából 18,5 ezer milliárd forintnak felel meg. Ezen belül az olaj- és gázipari létesítményekre jutó összeg akár az 50 milliárd dollárt is megközelíthet, a helyreállítás pedig elsősorban az alkatrészek rendelkezésre állásától függ.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az iráni háború 58 milliárd dolláros (kb. 18 500 milliárd forintos) helyreállítási számlát és tárgyieszköz-hiányt hagy maga után. A helyzet már messze nem csupán a Perzsa-öböl térségének sérült energiaiapari létesítményeiről szól. Sokkal inkább a globális energiaellátási lánc stressztesztjévé vált. Az újjáépítéshez szükséges berendezések és kivitelezők már most is le vannak kötve a 2023 óta jóváhagyott LNG- és offshore projektek hulláma miatt. A javítási munkák nem új kapacitást teremtenek, hanem a meglévőt irányítják át, ennek hatásai pedig projektcsúszásokban és inflációban jelentkezhetnek, jóval a Közel-Keleten túl is – derül ki a világ egyik vezető energiapiaci elemzővállalata, a Rystad Energy frissen megjelent analíziséből.

A Ras Laffan iparváros területén működő egyik LNG-terminál egy korábbi felvételen - óriási összegeket kell áldozni a Perzsa-öböl energetikai létesíményeinek helyreállítására (illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

Óriási károk keletkeztek az energetikai létesítményekben

Az iráni háború február 28-i kitörése óta óriási károk keletkeztek a Perzsa-öböl országainak energetikai infrastruktúráiban, az azok elleni rakéta- és dróntámadásokat Irán fegyverként használta, válaszul az Egyesült Államok és Izrael ellene indított csapásaira. Számos létesítményben keletkeztek a termelést befolyásoló károk, miként pedig megírtuk, Katarban a világ legnagyobb LNG-előállító létesítményét kellett leállítani a károk következtében. Mindezek a fejlemények jelentősen hozzájárultak az energiapiaci felforduláshoz, a kőolaj- és földgázárak emelkedéséhez.

A Rystad Energy szerint értékelésük legfontosabb megállapítása az 58 milliárd dolláros számla, de az energiaberuházások globális időzítésére gyakorolt hatások legalább ilyen jelentősek lehetnek a globális energiaipar és a mostani sokkhatás feloldása szempontjából.

A vállalat arra a következtetésre jut, hogy több energetikai beruházást elhalaszthatnak a vállalatok, mert előbb a javításokra koncentrálnak.

Karan Satwani, a Rystad Energy ellátási lánc kutatásért felelős vezető elemzője szerint a károk mértéke jelentősen nőtt az első becslések óta. Három héttel azután, hogy a vállalat 25 milliárd dollárra tette az Öböl menti energiainfrastruktúra helyreállításának költségeit, a károk köre számottevően bővült. A katonai csapások folytatódása növelte az érintett energetikai eszközök számát, egészen az április 8-i amerikai-iráni tűzszünetig.

Ez az átlagos teljes helyreállítási költség becslését 46 milliárd dollárra emelte – a 34 és 58 milliárd dollár közötti tartomány közepére –, amely tartalmazza

  • az ipari, villamosenergia- és
  • sótalanító létesítményekre jutó mintegy 5 milliárd dollárt is.

A tűzszünet, majd az eredménytelenül zárult tárgyalások és az eszkaláció újbóli kockázata továbbra is meghatározza a működési környezetet, akárcsak a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető zavarok és esetleges blokádok.

Nem a pénz, hanem az eszközök elérhetősége befolyásolja a helyreállítási időt

A károk szélesebb köre alapjaiban változtatja meg a helyreállítás menetét. A fő korlát már nem a tőke rendelkezésre állása, hanem a berendezésekhez, kivitelezőkhöz és logisztikához való hozzáférés. A helyreállítási idősávok egyre inkább eltérnek az egyes létesítmények és országok között, tükrözve a hazai kivitelezési kapacitások és az ellátási láncokhoz való hozzáférés különbségeit.

Ezzel párhuzamosan a javítási munkák várhatóan háttérbe szorítják az új energetikai projektek megvalósítását, mivel az üzemeltetők a meglévő termelés helyreállítását részesítik előnyben az új fejlesztésekkel szemben.

A Rystad Energy becslése szerint az érintett létesítmények javítási és helyreállítási költsége összesen 34 és 58 milliárd dollár között alakul. Az alsó érték azt feltételezi, hogy a még nem teljesen felmért károk korlátozottak, így moduláris javításokkal és meglévő tartalék alkatrészekkel kijavíthatók. A felső érték ezzel szemben olyan forgatókönyveket tükröz, amelyekben jelentős szerkezeti károk keletkeztek, teljes rendszercserére van szükség, hosszú szállítási idejű eszközökkel, valamint a háborús kockázatok miatti többletköltségekkel – beleértve a kivitelezők költségeit, a háborús biztosítást és a logisztikai korlátokat.

A költségek megoszlása jól tükrözi a különböző létesítménytípusok szerepét:

  • a finomítói és petrolkémiai (downstream) létesítmények adják a legnagyobb részt, komplexitásuk és a háború későbbi szakaszaiban elszenvedett károk miatt;
  • ezeket követik a szállítási (midstream) és kitermelési (upstream) eszközök, míg a kutak és ipari infrastruktúra kisebb, de továbbra is jelentős részt képviselnek.

Összességében az olaj- és gázipari szektor javítási költségeit 30-50 milliárd dollárra becsülik, míg a nem szénhidrogén alapú infrastruktúra – például alumíniumkohók, acélművek, erőművek és sótalanító üzemek – további 3-8 milliárd dollárt tesznek ki.

DOHA, QATAR – MARCH 5: Facilities of QatarEnergy are seen in the Mesaieed Industrial Area south of Doha, Qatar on March 5, 2026. QatarEnergy announced it had declared force majeure and suspended production of liquefied natural gas (LNG) and related products, informing its customers of the decision through a statement shared on the X platform. Stringer / Anadolu (Photo by Anadolu via AFP)
A QatarEnergy létesítményei Doha városának déli részén - Katar a világ vezető LNG-előállítója, termelésének jelentős részét azonban le kellett állítani
Fotó: STRINGER / ANADOLU

Irán és Katar viseli a legnagyobb terhet

Országszinten a költségek eloszlása még markánsabb különbségeket mutat. Iránban található a legtöbb érintett létesítmény, és itt a legszélesebb a károk spektruma is: egy súlyos forgatókönyv esetén a helyreállítás költsége elérheti a 19 milliárd dollárt.

A legnagyobb fennakadások a dél-parszi szárazföldi gázfeldolgozó létesítményeknél, Aszalujénél, valamint a Pars különleges gazdasági energiaövezetben és a Mahshahr petrolkémiai komplexumban jelentkeznek. Ezek jelentős gázfeldolgozási és petrolkémiai kapacitásokat vontak ki a rendszerből. További károk érték a kulcsfontosságú finomítókat, a teheráni térség üzemanyag-tárolóit, valamint a lavani és siri-szigeti exportlétesítményeket, ami szűkítette a belföldi üzemanyag-elosztást és csökkentette az export rugalmasságát.

Katar esetében más jellegű a helyzet: 

a károk koncentráltabbak, ugyanakkor technológiailag jóval összetettebbek. 

A Rász Láffán ipari városban több LNG-üzemegység sérült meg, valamint fennakadások léptek fel a Pearl gáz-folyadék (GTL) létesítményben is. Ez közvetlenül érinti a QatarEnergy Északi-mező bővítési programját is, amelynek több fázisa már kivitelezés alatt áll. 

A Rystad Energy szerint az érintett olaj- és gázipari létesítmények helyreállítása mintegy 46 milliárd dollárba kerülhet. A költségek legnagyobb részét a mérnöki és kivitelezési (E&C) munkák teszik ki, ezt követik a berendezések és anyagok. Ez utóbbi miatt a helyreállítás ütemét így kevésbé a károk mértéke, sokkal inkább a korlátozott globális ellátási láncokhoz való hozzáférés fogja meghatározni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!