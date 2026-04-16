18 000 milliárd forint: ennyi pénz kell a közel-keleti energialétesítmények helyrepofozásához

Az iráni háború 58 milliárd dolláros (kb. 18 500 milliárd forintos) helyreállítási számlát és tárgyieszköz-hiányt hagy maga után. A helyzet már messze nem csupán a Perzsa-öböl térségének sérült energiaiapari létesítményeiről szól. Sokkal inkább a globális energiaellátási lánc stressztesztjévé vált. Az újjáépítéshez szükséges berendezések és kivitelezők már most is le vannak kötve a 2023 óta jóváhagyott LNG- és offshore projektek hulláma miatt. A javítási munkák nem új kapacitást teremtenek, hanem a meglévőt irányítják át, ennek hatásai pedig projektcsúszásokban és inflációban jelentkezhetnek, jóval a Közel-Keleten túl is – derül ki a világ egyik vezető energiapiaci elemzővállalata, a Rystad Energy frissen megjelent analíziséből.
Óriási károk keletkeztek az energetikai létesítményekben
Az iráni háború február 28-i kitörése óta óriási károk keletkeztek a Perzsa-öböl országainak energetikai infrastruktúráiban, az azok elleni rakéta- és dróntámadásokat Irán fegyverként használta, válaszul az Egyesült Államok és Izrael ellene indított csapásaira. Számos létesítményben keletkeztek a termelést befolyásoló károk, miként pedig megírtuk, Katarban a világ legnagyobb LNG-előállító létesítményét kellett leállítani a károk következtében. Mindezek a fejlemények jelentősen hozzájárultak az energiapiaci felforduláshoz, a kőolaj- és földgázárak emelkedéséhez.
A Rystad Energy szerint értékelésük legfontosabb megállapítása az 58 milliárd dolláros számla, de az energiaberuházások globális időzítésére gyakorolt hatások legalább ilyen jelentősek lehetnek a globális energiaipar és a mostani sokkhatás feloldása szempontjából.
A vállalat arra a következtetésre jut, hogy több energetikai beruházást elhalaszthatnak a vállalatok, mert előbb a javításokra koncentrálnak.
Karan Satwani, a Rystad Energy ellátási lánc kutatásért felelős vezető elemzője szerint a károk mértéke jelentősen nőtt az első becslések óta. Három héttel azután, hogy a vállalat 25 milliárd dollárra tette az Öböl menti energiainfrastruktúra helyreállításának költségeit, a károk köre számottevően bővült. A katonai csapások folytatódása növelte az érintett energetikai eszközök számát, egészen az április 8-i amerikai-iráni tűzszünetig.
Ez az átlagos teljes helyreállítási költség becslését 46 milliárd dollárra emelte – a 34 és 58 milliárd dollár közötti tartomány közepére –, amely tartalmazza
- az ipari, villamosenergia- és
- sótalanító létesítményekre jutó mintegy 5 milliárd dollárt is.
A tűzszünet, majd az eredménytelenül zárult tárgyalások és az eszkaláció újbóli kockázata továbbra is meghatározza a működési környezetet, akárcsak a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető zavarok és esetleges blokádok.
Nem a pénz, hanem az eszközök elérhetősége befolyásolja a helyreállítási időt
A károk szélesebb köre alapjaiban változtatja meg a helyreállítás menetét. A fő korlát már nem a tőke rendelkezésre állása, hanem a berendezésekhez, kivitelezőkhöz és logisztikához való hozzáférés. A helyreállítási idősávok egyre inkább eltérnek az egyes létesítmények és országok között, tükrözve a hazai kivitelezési kapacitások és az ellátási láncokhoz való hozzáférés különbségeit.
Ezzel párhuzamosan a javítási munkák várhatóan háttérbe szorítják az új energetikai projektek megvalósítását, mivel az üzemeltetők a meglévő termelés helyreállítását részesítik előnyben az új fejlesztésekkel szemben.
A Rystad Energy becslése szerint az érintett létesítmények javítási és helyreállítási költsége összesen 34 és 58 milliárd dollár között alakul. Az alsó érték azt feltételezi, hogy a még nem teljesen felmért károk korlátozottak, így moduláris javításokkal és meglévő tartalék alkatrészekkel kijavíthatók. A felső érték ezzel szemben olyan forgatókönyveket tükröz, amelyekben jelentős szerkezeti károk keletkeztek, teljes rendszercserére van szükség, hosszú szállítási idejű eszközökkel, valamint a háborús kockázatok miatti többletköltségekkel – beleértve a kivitelezők költségeit, a háborús biztosítást és a logisztikai korlátokat.
A költségek megoszlása jól tükrözi a különböző létesítménytípusok szerepét:
- a finomítói és petrolkémiai (downstream) létesítmények adják a legnagyobb részt, komplexitásuk és a háború későbbi szakaszaiban elszenvedett károk miatt;
- ezeket követik a szállítási (midstream) és kitermelési (upstream) eszközök, míg a kutak és ipari infrastruktúra kisebb, de továbbra is jelentős részt képviselnek.
Összességében az olaj- és gázipari szektor javítási költségeit 30-50 milliárd dollárra becsülik, míg a nem szénhidrogén alapú infrastruktúra – például alumíniumkohók, acélművek, erőművek és sótalanító üzemek – további 3-8 milliárd dollárt tesznek ki.
Irán és Katar viseli a legnagyobb terhet
Országszinten a költségek eloszlása még markánsabb különbségeket mutat. Iránban található a legtöbb érintett létesítmény, és itt a legszélesebb a károk spektruma is: egy súlyos forgatókönyv esetén a helyreállítás költsége elérheti a 19 milliárd dollárt.
A legnagyobb fennakadások a dél-parszi szárazföldi gázfeldolgozó létesítményeknél, Aszalujénél, valamint a Pars különleges gazdasági energiaövezetben és a Mahshahr petrolkémiai komplexumban jelentkeznek. Ezek jelentős gázfeldolgozási és petrolkémiai kapacitásokat vontak ki a rendszerből. További károk érték a kulcsfontosságú finomítókat, a teheráni térség üzemanyag-tárolóit, valamint a lavani és siri-szigeti exportlétesítményeket, ami szűkítette a belföldi üzemanyag-elosztást és csökkentette az export rugalmasságát.
Katar esetében más jellegű a helyzet:
a károk koncentráltabbak, ugyanakkor technológiailag jóval összetettebbek.
A Rász Láffán ipari városban több LNG-üzemegység sérült meg, valamint fennakadások léptek fel a Pearl gáz-folyadék (GTL) létesítményben is. Ez közvetlenül érinti a QatarEnergy Északi-mező bővítési programját is, amelynek több fázisa már kivitelezés alatt áll.
A Rystad Energy szerint az érintett olaj- és gázipari létesítmények helyreállítása mintegy 46 milliárd dollárba kerülhet. A költségek legnagyobb részét a mérnöki és kivitelezési (E&C) munkák teszik ki, ezt követik a berendezések és anyagok. Ez utóbbi miatt a helyreállítás ütemét így kevésbé a károk mértéke, sokkal inkább a korlátozott globális ellátási láncokhoz való hozzáférés fogja meghatározni.