A Lidl rengeteg új üzlet nyitását jelentette be, hatalmas beruházásokat tervez

A Lidl szerint ez lesz az idei év legnagyobb új boltnyitási hulláma a brit élelmiszer-kiskereskedelemben, amely közel 2000 új munkahelyet teremt – adta hírül a Grocery Gazette.

Az Egyesült Királyságban bővít a Lidl

Fotó: Matt Cardy/Getty Images

A tervezett nyitási helyszínek között szerepel többek között Abbots Langley (Watford közelében), Warrington és Thornbury, amelyek már idén nyáron megnyitják kapuikat.

A Lidl közölte:

a beruházás nemcsak az üzlethálózat bővítését szolgálja, hanem a regionális növekedést is erősíti.

Az új boltok több lehetőséget teremtenek a brit beszállítók számára, mivel a lánc bővíti polckapacitását és logisztikai hálózatát. A Lidl jelenleg termékkínálatának mintegy kétharmadát brit beszállítóktól szerzi be.

A terjeszkedést jelentős logisztikai fejlesztések is kísérik: Leedsben az új raktár épül, amely jövőre kezdi meg működését; Londonban pedig a vállalat benyújtotta a terveket a belvedere-i elosztóközpont bővítésére és összekapcsolására.

A Lidl már most több mint 1000 üzletet és 13 disztribúciós központot működtet Nagy-Britanniában – teszi hozzá a Trade Magazin.

A kontinensen is több helyen erősít a Lidl

Legutóbb annak kapcsán foglalkoztunk a Lidllel, hogy non-food saját márkás termékei hamarosan a szintén a Schwarz Csoport által birtokolt Kaufland üzletekben is kaphatók lesznek.

A Parkside barkács- és kertészeti eszközök már 2023 óta megtalálhatók mindkét láncban, most pedig további Lidl-márkák csatlakoznak hozzá: a sporttermékeket kínáló Crivit, a háztartási kisgépeket gyártó Silvercrest, a lakberendezési Livarno, a női divatra fókuszáló Esmara, valamint a babatermékeket kínáló Lupilu is bekerül a Kaufland állandó választékába.

A Lidl emellett egy újragondolt nemzetközi üzletkoncepciót is bevezetett, elsőként Lengyelországban.

Ahogy beszámoltunk róla, a belső tereket az eddigi megszokott kialakítással összevetve jól látható, hogy nem pusztán a dizájn frissítéséről, hanem az eladótér funkcionális egységeinek elhelyezése, a kommunikáció és a digitális logika átfogó újragondolásáról van szó. A legszembetűnőbb változás az általános dizájnt érinti.