A Lidl számos terméke kapható lesz egy másik áruházláncban is – ennek sokan fognak örülni

A Schwarz Csoporthoz tartozó Lidl non-food saját márkás termékei hamarosan a szintén a német cégcsoport által birtokolt Kaufland üzletekben is kaphatók lesznek. A lépés célja a kínálat egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele a vásárlók számára.
A Parkside barkács- és kertészeti eszközök már 2023 óta megtalálhatók mindkét láncban, most pedig további Lidl-márkák csatlakoznak hozzá: a sporttermékeket kínáló Crivit, a háztartási kisgépeket gyártó Silvercrest, a lakberendezési Livarno, a női divatra fókuszáló Esmara, valamint a babatermékeket kínáló Lupilu is bekerül a Kaufland állandó választékába. 

A hipermarketlánc Németország mellett hét kelet-európai országban – köztük Romániában, Lengyelországban és Csehországban – működik, így a bővítés széles vásárlói körhöz jut el – írja a Retail Detail nyomán a Trade Magazin.

A döntés hátterében részben az áll, hogy a Lidl Európa-szerte jelentős marketingkampányokkal erősíti saját márkáit. 

A Silvercrest nemrég nagyszabású reklámkampányt indított Andre Agassi nyolcszoros Grand Slam-győztes teniszezővel, míg a Crivit arca Agassi felesége, Steffi Graf.

Új üzletkoncepciót is bevezetett a Lidl

A Lidl emellett újragondolt nemzetközi üzletkoncepciót is bevezetett, elsőként Lengyelországban. Ahogy beszámoltunk róla, a belső tereket az eddigi megszokott kialakítással összevetve jól látható, hogy nem pusztán a dizájn frissítéséről, hanem az eladótér funkcionális egységeinek elhelyezése, a kommunikáció és a digitális logika átfogó újragondolásáról van szó. 

A legszembetűnőbb változás az általános dizájnt érinti. 

Az élelmiszer és a non-food területeken korábban jellemző faoptikát prémium hatású antracit uralta megjelenés váltotta fel. A fa hatású dizájn ezek után a zöldség-gyümölcs és a pékáru részleg sajátja, megőrizve ezzel a friss kategóriák sugallta melegséget és pozitív hangulatot sugározva a vásárlók felé már az üzletbe lépéskor.

A Lidl változtatott a kategóriák jelölésén is: az új koncepcióban következetesen Lidl-kék színnel történik, ami egyértelműbb és egységesebb vizuális látványt teremt. A „Lidl. To się opłaca.” („Lidl. Megéri.”) szlogen több osztályon is hangsúlyosan megjelenve erősíti a márkanarratívát.

A polcvég-kommunikáció, amely korábban élénk narancssárgával emelte ki a „Lidlowe ceny. Supercena.” (Lidl ár. Szuper ár.) üzenetet, most letisztultabbá vált és sárga alapon piros színnel hirdeti a szuper árakat („Supercena”). 

 

