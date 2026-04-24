Világszintű gázpánik után megszólalt a Chevron – ez mindent megváltoztathat

A Narelle trópusi ciklon az elmúlt hónapban összesen három ausztrál LNG-létesítmény működését lehetetlenítette el, köztük a Chevron Gorgon LNG project és Wheatstone LNG project üzemeit. Ennek részleteiről itt írtuk oldalunkon. Ez tovább súlyosbította a globális LNG-kínálat egyre súlyosabb szűkösségét. A Gorgon esetében ugyanakkor csak a három cseppfolyósító egység egyikét kellett leállítani, a vállalat pedig azt jelentette, hogy az üzemek újra működőképesek.

Újra működnek a hatalmas LNG-üzemek Ausztráliában, ez némi könnyebbséget hozhat majd Ázsiába

Ciklon tépázta meg az ausztrál LNG-termelést

A helyreállítási munkálatok a károk súlyossága miatt a vártnál hosszabb ideig tartottak. „A ciklonhoz kapcsolódó rendkívüli erejű szelek több száz léghűtéses hőcserélőt – úgynevezett 'fin fan' egységet – rongáltak meg, ami a javítási munkálatokat komoly feladattá tette” – közölte a vállalat ausztráliai üzemeltetési és karbantartási vezetője.

Az Oilprice cikke kitér rá, hogy a fennakadások a lehető legrosszabb időben következtek be:

a katari LNG-szállítások visszaestek, miután Irán lezárta a Hormuzi-szoros tengeri útvonalat, valamint támadások érték a katari LNG-infrastruktúrát, ami vis major helyzet kihirdetésére kényszerítette az exportőröket.

Katar eddigi közlései szerint akár éveket is igénybe vehet, mire létesítményei újra normál üzemeltetési rendben tudnak termelni.

Levegőhöz juthat néhány ázsiai ország

Ausztrália a világ egyik legnagyobb LNG-termelője, főbb exportpiacait az ázsiai országok jelentik. Az elmúlt hónapban Ázsia LNG-importja a legalacsonyabb szintre zuhant a 2020 júniusi, koronavírus-járvány okozta keresletösszeomlás óta – ám ezúttal nem a kereslet csökkenése, hanem az árak meredek emelkedése áll a háttérben.

Az árakat jelentősen felhajtotta a katari helyzet és az ausztrál kiesések együttes hatása.

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok szerint az Ázsiába irányuló LNG-szállítmányok 30 napos mozgóátlaga a hétvégén 600 ezer tonna alá esett. Ez a legalacsonyabb egyhavi átlagos LNG-beérkezési szint Ázsiában 2020 júniusa óta.

Mindeközben az ázsiai vásárlók továbbra is aktívan keresik az LNG-szállítmányokat: az elmúlt hetekben mintegy tucatnyi, eredetileg Európa felé tartó tartályhajó irányt váltott és Ázsiába hajózott. Ugyanakkor

körülbelül 50 üres LNG-tanker vesztegel kihasználatlanul Ázsia-szerte a katari termelés befagyása miatt;

ez pedig legalább 3,456 millió tonna szállítási kapacitás kiesését jelenti.

A Chevron üzemeinek helyreállítása azt jelenti, hogy a termelő az átalakuló ausztrál energiaexport rendszerében képes lehet újra jelentős exportra ázsiai piacaira. Ezek között az élen Japán áll, de a Chevron szállít Dél-Koreába, Tajvannak, és Kínába is.

A 2023-2024-es pénzügyi évben az ország 70 milliárd ausztrál dollár értékben exportált LNG-t, 2025-re az ázsiai piacon a részesedése 30 százalékra emelkedett – a katari piaci részesedés ugyanakkor gyorsabb ütemben bővül Ázsiában.

Az iráni háború okozta LNG-kiesést az európai országok is megérzik, ám általánosságban tekintve az ázsiai országok kitettsége nagyobb a katari LNG-nek, ezért különösen fontos fejlemény, hogy a szintén a világ legnagyobbjai közé tartozó ausztrál LNG-üzemek újra termelni kezdenek.