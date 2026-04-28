Átjutott az első földgázszállító hajó a hormuzi blokádon, mutatjuk, hová tart!

A Mubaraz nevű LNG-tanker az első, amely átjutott a Hormuzu-szoros iráni, illetve a Perzsa-öböl iráni kikötőire érvényben tartott amerikai kettős blokádon. A hajó a MarineTraffic adatai szerint még a Perzsa-öböl térségében tartózkodik, ugyanakkor az oldal legutolsó információi még március végéről származnak. A Bloomberg által idézett adatok szerint a Mubaraz az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Das-szigeten rakodott meg (ezt igazolják az elérhető hajókövetési adatok), március 31-ig a Perzsa-öbölben vesztegelt, majd sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson.

A Mubaraz az első LNG-tanker, mely átjutott a Hormuzi-szoros blokádján (korábban készült felvétel)

Kínába tarthat az LNG-tanker, mely átjutott a Hormuzi-szoroson

A magyarázat arra, hogy a hajó helyzetét a követési adatok nem mutatják, az lehet, hogy március 31-én a hajó megszüntette helyzetének sugárzását, ami azóta bevett gyakorlattá vált a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók körében, hogy február végén kirobbant az iráni háború. A Bloomberg beszámolója szerint a tanker végső célállomásként egy kínai kikötőt jelöl meg, ahová várhatóan május közepén érkezik meg.

A Hormuzi-szoros de facto lezárása lényegében elvágta Katar és az Egyesült Arab Emírségek teljes LNG-exportját. Emellett Katar cseppfolyósított földgáz-termelő kapacitása súlyos károkat szenvedett az iráni rakétatámadások következtében, ami arra kényszerítette az állami QatarEnergy vállalatot, hogy vis maior helyzetet hirdessen szerződéseiben, és megkezdje a veszteségek felmérését. Az elmúlt hónapban Ázsia LNG-importja a legalacsonyabb szintre zuhant a 2020 júniusi, a Covid-19 járvány által kiváltott keresletösszeomlás óta, mivel a közel-keleti háború csapdába ejtette a kínálatot, és többéves csúcsra emelte az árakat.

Az adatok szerint az Ázsiába irányuló nettó LNG-szállítmányok 30 napos mozgóátlaga az április 25-26-i hétvégére 600 ezer tonna alá esett.

Ez volt a legalacsonyabb egyhavi mozgóátlag az LNG-érkezések tekintetében Ázsiába 2020 júniusa óta.

Amennyiben megerősítést nyer a hír, miszerint egy megrakott LNG-tankernek sikerült áthaladnia a Hormuzi-szoroson, az erőteljes, pozitív fejleményt jelenthet a Perzsa-öbölből kiinduló energiaszállítások szempontjából. Miént megírtuk, néhány olajtankernek sikerült kijutni a szoroson szállítmányával (és sikerült olyanoknak is, melyek kikapcsolták jeladójukat), de most az Egyesült Államok arra törekszik, hogy az iráni olajszállításokat feltartóztatva pénzügyileg kifárassza Teheránt. A Hormuzi-szorosban ugyanakkor jelenleg nem biztonságos a hajózás a többi ország energiaszállítmányát hordozó tankerek számára sem.