Ilyen nincs: elszabadult a befogott rém – újra vészhelyzet van a szellemhajó miatt

Az Arctic Metagaz nevű orosz LNG-tanker kálváriájával, valamint a hajó jelentette nagyon is valós fenyegetéssel az Origón több alkalommal foglalkoztunk, odáig figyelemmel kísérve a hajóval kapcsolatos fejleményeket, hogy a líbiai parti őrség végül befogta és elvontatta a sérült járművet, azelőtt, hogy veszélyesen közel került volna egy tengeri olajplatformhoz. Most viszont újra van ok az aggodalomra, mert a március utolsó napjaiban elvontatott jármű nem egyszerűen újra, hanem már másodjára – szinte szó szerint – szabadult ki kötelékeiből. A vontatókábelek ugyanis nem bírták a helyén tartani a potenciálisan még mindig robbanásveszélyes LNG-tankert, második nekifutásra pedig nem sikerült rögzíteni azokat.
Folytatódik az LNG-tanker sagája
A történet mostani folytatása egészen hihetetlen: a körülbelül 700 tonna üzemanyagot és eredetileg 60 000 tonna LNG-t szállító Arctic Metagaz március utolsó napjaiban történt vontatása megint csak nem a tervek szerint alakult a líbiai parti őrség részéről (korábban a szervezet úgy jelentette elsüllyedtnek a tankert, hogy csak valószínűsítette annak bekövetkeztét, de nem győződött meg megtörténtéről).
Mint kiderült, április elején is hasonló történt, mint nagyjából egy hónappal korábban: a műveletért felelős líbiai Nemzeti Olajvállalat (NOC) azt jelentette, hogy a tankert elvontatták egy biztonságos kikötőbe, és ott elvégzik a rakomány áthelyezését más szállítóhajókra. A művelet megkezdéséről még videó is került ki egy-egy online felületre:
Csakhogy kiderült, hogy még korai volt inni a medve bőrére:
a korábban bejelentettektől eltérően ugyanis a NOC úgy döntött, a tengeren oldják meg az átrakodási műveleteket, nem egy kikötőben.
Csakhogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt ezt nem tudták befejezni, a szellemhajó vontatókötelei pedig nem bírták a terhelést. A kötelek elszakadtak, a hajó pedig újra kisodródott a nyílt víz irányába.
Líbia ezúttal komolyan vette a fenyegetést, és
- az Európai Unió, illetve
- a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) felé is azonnali jelzést küldött a bajról, felhívva a figyelmet, hogy a fenyegetés nem csak Líbiát érinti.
Az IMO fel is ajánlotta segítségét, ám ennek részletei végül nem váltak ismertté, csupán annyi vált bizonyossá, hogy április első napjaiban a hajóhoz a kelet-líbiai erős emberhez, Halifa Haftár tábornagyhoz hű erők egy haditengerészeti járőrhajót és egy búvárcsapatot küldtek megfigyelésre. Erről még videót is készítettek a műveletben részt vevő katonai egységek egy líbiai sajtóorgánummal közösen, hangsúlyozva, hogy számos hajót figyelmeztettek arra, hogy inkább térjen ki az akkor Bengázitól mintegy 70 tengeri mérföldre sodródó Arctic Metagaz útjából:
Szakértők pedig egymás után jelezték: a hajó jelentette veszélyt, az általa okozható potenciális környezeti katasztrófát nem szabad alábecsülni.
Nem sikerült a vontatókábel rögzítése
Azt, hogy április első napjai után pontosan mi történt a hajóval, nehéz rekonstruálni, de bizonyosnak tekinthető, hogy végül sikerült újra befogni. A történet – legalábbis mostanáig – leginkább hihetetlen része csak most következik: ugyanis a The Lybia Observer értesülései szerint a hajó vonatkötelével újból gondok voltak (mégpedig a tegnapi napon, de a hír erről csak most jelent meg), és az Arctic Metagaz már 120 tengeri mérföldre sodródik Bengázitól. Ez a távolság első pillantásra arra utal, hogy az első alkalommal történt elszabadulását követő befogás után továbbra sem vontatták nagy távolságra a hajót, bár vélhetően a második vontatási kísérlet egyáltalán nem sikerült.
A Líbiai Kikötői Hatóság ugyanis nemcsak figyelmeztetést adott ki a hajóforgalomra vonatkozóan, hanem bejelentette:
a második vonatási kísérletnél a vontatóhajónak nem sikerült újra rögzítenie a kötelet.
Azt is jelezték: a tankerben még mindig jelentős mennyiségű gázolaj és az eredetileg hasznos rakománynak számító LNG van, a veszély tehát komoly.
Egyelőre nem tudni, mi lesz az újra fenyegetést jelentő Arctic Metagaz sorsa.
Líbiának nincsenek komoly eszközei a helyzet megoldásához, s valójában szándéka sem okvetlen, hiszen – érthető módon – az ottani kormányzat azzal érvel, hogy rajtuk kívülálló felek háborújának terhét kellene viselniük a hajó helyzetének rendezésével.
Ugyanakkor bizonyos nemzetközi előírások Líbiát is kötik a tengerhajózás biztonsága kapcsán.
Ilyen bonyolult és veszélyes tengeri műveletek elvégzésére, mint egy rakománnyal terhelt, irányíthatatlan LNG-tanker semlegesítése, bevonhatók speciális felkészültséggel is rendelkező, roncsmentésre is képes vállalatok, ám ezek szolgáltatásaikat értelemszerűen vaskos díjért cserébe kínálják, azt pedig Tripoli aligha fogja kifizetni. Míg tengerészeti szakértők úgy látják: mivel Oroszország nem érdeklődik az amúgy is valószínűleg az árnyékflottához tartozó, indiai tulajdoni bejegyzésű, de orosz fél által üzemeltetett hajó iránt, az lenne a legjobb, ha a semmi közepén elsüllyedne végre. Erre azonban – mint láttuk –, úgy tűnik, a szellemhajó valahogy képtelen.