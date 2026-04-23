Ilyen nincs: elszabadult a befogott rém – újra vészhelyzet van a szellemhajó miatt

Az Arctic Metagaz nevű orosz LNG-tanker kálváriájával, valamint a hajó jelentette nagyon is valós fenyegetéssel az Origón több alkalommal foglalkoztunk, odáig figyelemmel kísérve a hajóval kapcsolatos fejleményeket, hogy a líbiai parti őrség végül befogta és elvontatta a sérült járművet, azelőtt, hogy veszélyesen közel került volna egy tengeri olajplatformhoz. Most viszont újra van ok az aggodalomra, mert a március utolsó napjaiban elvontatott jármű nem egyszerűen újra, hanem már másodjára – szinte szó szerint – szabadult ki kötelékeiből. A vontatókábelek ugyanis nem bírták a helyén tartani a potenciálisan még mindig robbanásveszélyes LNG-tankert, második nekifutásra pedig nem sikerült rögzíteni azokat.

A sodródó LNG-tankerről április folyamán készített felvétel

Fotó: L. Observer

Folytatódik az LNG-tanker sagája

A történet mostani folytatása egészen hihetetlen: a körülbelül 700 tonna üzemanyagot és eredetileg 60 000 tonna LNG-t szállító Arctic Metagaz március utolsó napjaiban történt vontatása megint csak nem a tervek szerint alakult a líbiai parti őrség részéről (korábban a szervezet úgy jelentette elsüllyedtnek a tankert, hogy csak valószínűsítette annak bekövetkeztét, de nem győződött meg megtörténtéről).

Mint kiderült, április elején is hasonló történt, mint nagyjából egy hónappal korábban: a műveletért felelős líbiai Nemzeti Olajvállalat (NOC) azt jelentette, hogy a tankert elvontatták egy biztonságos kikötőbe, és ott elvégzik a rakomány áthelyezését más szállítóhajókra. A művelet megkezdéséről még videó is került ki egy-egy online felületre:

Csakhogy kiderült, hogy még korai volt inni a medve bőrére:

a korábban bejelentettektől eltérően ugyanis a NOC úgy döntött, a tengeren oldják meg az átrakodási műveleteket, nem egy kikötőben.

Csakhogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt ezt nem tudták befejezni, a szellemhajó vontatókötelei pedig nem bírták a terhelést. A kötelek elszakadtak, a hajó pedig újra kisodródott a nyílt víz irányába.

Líbia ezúttal komolyan vette a fenyegetést, és

az Európai Unió, illetve

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) felé is azonnali jelzést küldött a bajról, felhívva a figyelmet, hogy a fenyegetés nem csak Líbiát érinti.

Az IMO fel is ajánlotta segítségét, ám ennek részletei végül nem váltak ismertté, csupán annyi vált bizonyossá, hogy április első napjaiban a hajóhoz a kelet-líbiai erős emberhez, Halifa Haftár tábornagyhoz hű erők egy haditengerészeti járőrhajót és egy búvárcsapatot küldtek megfigyelésre. Erről még videót is készítettek a műveletben részt vevő katonai egységek egy líbiai sajtóorgánummal közösen, hangsúlyozva, hogy számos hajót figyelmeztettek arra, hogy inkább térjen ki az akkor Bengázitól mintegy 70 tengeri mérföldre sodródó Arctic Metagaz útjából: