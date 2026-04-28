Különös, egyidejű lottónyeremények – megszólalt a Szerencsejáték Zrt a vizsgálatról

A Szerencsejáték Zrt. szerint a hatósági vizsgálat teljesen független a nyeremények kifizetésétől, amelyek a megszokott rendben zajlanak. A társaság közlése szerint az ötöslottó és a hatoslottó nyertesei már jelentkeztek, és akár egy-két héten belül megkaphatják a pénzt – írja a Világgazdaság.

A lottónyertes már jelentkezett, a Szerencsejáték Zrt. megvizsgálja a sorsolásokat

Paulin Ildikó, a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője azt mondta a portál kérdésére, hogy a Szerencsejáték Zrt. által kezdeményezett hatósági vizsgálat nem érinti a játékosokat. Kiemelte,

hogy a vizsgálat nem függeszti fel és nem befolyásolja a nyeremények kifizetését.

A lottónyertes már jelentkezett

A vállalat azt is közölte, a nyertesek már jelentkeztek az ötös és a hatos lottó esetében is, a folyamat pedig a megszokott rendben zajlik:

azonosítás,

bankszámla-ellenőrzés,

majd az utalás időpontjának egyeztetése.

A társaság szerint – tekintve, hogy a nyertesek már felvették a kapcsolatot – akár egy-két héten belül megérkezhetnek az összegek.

Mit ellenőriz a hatóság?

Paulin Ildikó arról is beszélt, hogy a vizsgálat rendkívül széles körű lehet, ugyanakkor a pontos tartalmáról kizárólag a hatóság dönt. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ellenőrizheti:

a sorsolási eszközök hitelesítését,

a közjegyzői okiratokat és az esetleges észrevételeket,

a sorsolások teljes felvételét,

valamint helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár bejelentés nélkül.

Ez kiterjedhet az eszközök tárolására, a biztonsági rendszerekre, a zárakra, valamint a sorsolási gépek és golyók engedélyeire is.

A rendszer szigorú szabályok szerint működik

A társaság egy nemzetközi beszállító által fejlesztett rendszert használ, amely több európai lottótársaságnál is működik, és rendszeres auditokon esik át. Paulin Ildikó felhívta a figyelmet, hogy enélkül például az Eurojackpot értékesítése sem lenne lehetséges.

A fogadások kezelése több lépcsőben történik: minden egyes fogadás digitális aláírást kap, majd a fogadási határidő lezárásakor az összes adatot egy újabb elektronikus pecséttel rögzíti a rendszer. Az adatbázis több ponton, egymástól függetlenül ellenőrzött, a nyertesek meghatározása így több szereplő együttműködésével történik. „Több ponton, több ember látja és ellenőrzi az adatokat” – ismertette a kommunikációs vezető.

A véletlenek szerencsés egybeesése?

Az ötös és a hatos lottó mellett más játékokban is volt főnyeremény, ami egyszerre irányította rá a figyelmet a rendszer működésére és vetett fel kérdéseket a sorsolásokkal kapcsolatban.

A jelenség matematikailag nem lehetetlen, de olyan ritka, hogy a Szerencsejáték Zrt. szükségesnek látta a külső, független ellenőrzést.

A társaság hangsúlyozza: a vizsgálat célja, hogy a hatóság is megerősítse azt, amit ők állítanak – hogy a sorsolások szabályosan zajlottak. A vizsgálat időtartamáról egyelőre nincs információ, azt teljes egészében a hatóság határozza meg. A döntés ugyanakkor túlmutat az aktuális ügyön: a játékosok bizalma szempontjából kulcskérdés lesz, milyen eredményre jut az SZTFH. Kiemelték, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a Szerencsejáték Zrt. közzéteszi.