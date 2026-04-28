Különös, egyidejű lottónyeremények – megszólalt a Szerencsejáték Zrt a vizsgálatról

A Szerencsejáték Zrt. szerint a hatósági vizsgálat teljesen független a nyeremények kifizetésétől, amelyek a megszokott rendben zajlanak. A társaság közlése szerint az ötöslottó és a hatoslottó nyertesei már jelentkeztek, és akár egy-két héten belül megkaphatják a pénzt – írja a Világgazdaság.
Paulin Ildikó, a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője azt mondta a portál kérdésére, hogy a Szerencsejáték Zrt. által kezdeményezett hatósági vizsgálat nem érinti a játékosokat. Kiemelte,
hogy a vizsgálat nem függeszti fel és nem befolyásolja a nyeremények kifizetését.
A lottónyertes már jelentkezett
A vállalat azt is közölte, a nyertesek már jelentkeztek az ötös és a hatos lottó esetében is, a folyamat pedig a megszokott rendben zajlik:
- azonosítás,
- bankszámla-ellenőrzés,
- majd az utalás időpontjának egyeztetése.
A társaság szerint – tekintve, hogy a nyertesek már felvették a kapcsolatot – akár egy-két héten belül megérkezhetnek az összegek.
Mit ellenőriz a hatóság?
Paulin Ildikó arról is beszélt, hogy a vizsgálat rendkívül széles körű lehet, ugyanakkor a pontos tartalmáról kizárólag a hatóság dönt. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ellenőrizheti:
- a sorsolási eszközök hitelesítését,
- a közjegyzői okiratokat és az esetleges észrevételeket,
- a sorsolások teljes felvételét,
- valamint helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár bejelentés nélkül.
Ez kiterjedhet az eszközök tárolására, a biztonsági rendszerekre, a zárakra, valamint a sorsolási gépek és golyók engedélyeire is.
A rendszer szigorú szabályok szerint működik
A társaság egy nemzetközi beszállító által fejlesztett rendszert használ, amely több európai lottótársaságnál is működik, és rendszeres auditokon esik át. Paulin Ildikó felhívta a figyelmet, hogy enélkül például az Eurojackpot értékesítése sem lenne lehetséges.
A fogadások kezelése több lépcsőben történik: minden egyes fogadás digitális aláírást kap, majd a fogadási határidő lezárásakor az összes adatot egy újabb elektronikus pecséttel rögzíti a rendszer. Az adatbázis több ponton, egymástól függetlenül ellenőrzött, a nyertesek meghatározása így több szereplő együttműködésével történik. „Több ponton, több ember látja és ellenőrzi az adatokat” – ismertette a kommunikációs vezető.
A véletlenek szerencsés egybeesése?
Az ötös és a hatos lottó mellett más játékokban is volt főnyeremény, ami egyszerre irányította rá a figyelmet a rendszer működésére és vetett fel kérdéseket a sorsolásokkal kapcsolatban.
A jelenség matematikailag nem lehetetlen, de olyan ritka, hogy a Szerencsejáték Zrt. szükségesnek látta a külső, független ellenőrzést.
A társaság hangsúlyozza: a vizsgálat célja, hogy a hatóság is megerősítse azt, amit ők állítanak – hogy a sorsolások szabályosan zajlottak. A vizsgálat időtartamáról egyelőre nincs információ, azt teljes egészében a hatóság határozza meg. A döntés ugyanakkor túlmutat az aktuális ügyön: a játékosok bizalma szempontjából kulcskérdés lesz, milyen eredményre jut az SZTFH. Kiemelték, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a Szerencsejáték Zrt. közzéteszi.
A sorsolás tisztaságát mindig ellenőrzik
A Világgazdaság nemrég beleshetett a kulisszák mögé, meggyőződhettek róla, hogy a sorsolások lebonyolítása során a társaság hatalmas figyelmet fordít a biztonságra: a húzógömbök és a sorsolási helyszínek zárt, folyamatosan őrzött körülmények között maradnak. A sorsolásokat független közjegyző felügyeli, és minden folyamatot többkamerás felvétel rögzít, így a játék tisztasága és átláthatósága teljeskörűen garantált.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a vállalatot, amit évente akár 60-90 alkalommal meg is tesznek. A raktár, melyben tárolják az éppen nem használt eszközöket, szintén szigorú őrizet alatt áll: az ajtaja le van plombálva, és több kamera felügyeli - írja a portál.