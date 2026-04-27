Elképesztő a luxus a Louis Vuitton új hoteljében – fotók

Az 1896-ban Georges Vuitton által édesapja, Louis Vuitton előtt tisztelgésként létrehozott monogram azóta a luxus egyik legismertebb szimbólumává vált. A londoni Louis Vuitton Hotel célja, hogy a divatház hagyományai előtt tisztelegjen, valamint tematikus szobákon keresztül mutassa be a látogatóknak a márka ikonikus kollekcióit. A helyiségekben a Louis Vuitton legismertebb táskái, köztük a Speedy, Keepall, Noé, Alma és Neverfull modellek is helyet kaptak– írja a Cntraveller.

Elképesztő a luxus a Louis Vuitton új hoteljében. Fotó: Hans Lucas via AFP /

A luxusszektor lassulása közepette nyílt meg a Louis Vuitton Hotel

A francia luxusipar ékkövének számító LVMH meglehetősen rosszul zárta az első negyedévet. A vállalat, amely a világ vezető luxustermék-csoportja 75 rangos márkát tömörít, 80,8 milliárd eurós árbevétellel (2025) és több mint 6280 üzletből álló kiskereskedelmi hálózattal világszerte. A francia luxusóriás április elején azonban rossz híreket közölt befektetőivel: a jelentésből kiderült, hogy az iráni háború legalább 1 százalékkal csökkentette a teljes csoportszintű árbevételét az elmúlt negyedévben.

A céghez a Louis Vuitton mellett, olyan luxusmárkák tartoznak mint a Dior, a Bulgari, vagy épp a Dom Pérignon. Az alábbi képeken az április 24-én megnyílt londoni hotel látható, amely mindössze két hónapig tart majd nyitva a nagyközönség számára:

A milliárdos Bernard Arnault által vezetett és ellenőrzött LVMH konglomerátum részvényei 26 százalékkal estek az év eleje óta, így Európa egyik legrosszabbul teljesítő nagyvállalata lett – írta a Reuters. A csoport pénzügyi vezetője, Cecile Cabanis elmondta, hogy ennek fő oka, hogy a Közel-Keleten jelentősen visszaesett a kereslet.

A dubaji bevásárlóközpontok eladásai közel 50 százalékkal csökkentek azóta, hogy az amerikai-izraeli támadások Irán ellen február végén elindították a legújabb közel-keleti konfliktust.

Holott a régió igen fontos az LVMH-nak: a csoport eladásainak körülbelül 6 százalékát teszi ki.

Az ágazat lassulásának közepette a pop up hotel kezdeményezés hangsúlyozza a Louis Vuitton – és tágabb értelemben az LVMH csoport – azon elhatározását, hogy különleges élményeken keresztül mélyítsék el az érzelmi köteléket az ügyfeleikkel.