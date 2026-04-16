Eltűntek a milliárdosok Dubajból: már a Rolls-Royce autók és a Louis Vuitton táskák sem fogynak

A francia luxusipar ékkövének számító LVMH meglehetősen rosszul zárta az első negyedévet. A vállalat, amely a világ vezető luxustermék-csoportja 75 rangos márkát tömörít, 80,8 milliárd eurós árbevétellel (2025) és több mint 6280 üzletből álló kiskereskedelmi hálózattal világszerte. A francia luxusóriás a hét elején azonban rossz híreket közölt befektetőivel: a jelentésből kiderült, hogy az iráni háború legalább 1 százalékkal csökkentette a teljes csoportszintű árbevételét az elmúlt negyedévben.

Egy luxus üzlet üzlet a Dubai Mall bevásárlóközpontban Fotó: NurPhoto / NurPhoto

A milliárdos Bernard Arnault által vezetett és ellenőrzött konglomerátum részvényei 26 százalékkal estek az év eleje óta, így Európa egyik legrosszabbul teljesítő nagyvállalata lett – írta a Reuters.

Noha a Louis Vuitton, a Dior, a Bulgari ékszerek, vagy épp a Hennessy márkák tulajdonosának globális első negyedéves eladásai – árfolyamhatások és akvizíciók nélkül – 1 százalékos növekedést értek el, ez még mindig elmaradt az elemzők által várt 1,5 százaléktól.

A csoport pénzügyi vezetője, Cecile Cabanis elmondta, hogy ennek fő oka, hogy a Közel-Keleten jelentősen visszaesett a kereslet.

A dubaji bevásárlóközpontok eladásai közel 50 százalékkal csökkentek azóta, hogy az amerikai-izraeli támadások Irán ellen február végén elindították a legújabb közel-keleti konfliktust.

Holott a régió igen fontos az LVMH-nak: a csoport eladásainak körülbelül 6 százalékát teszi ki.

Emellett Európában is 3 százalékot estek a bevételek, köszönhetően a kevesebb turistának és az euró erős árfolyamának.

A helyzet ugyanakkor nem teljesen reménytelen, hiszen az Egyesült Államokban és Kínában némileg emelkedett az LVMH csoport értékesítése, a luxusszektor 2026-ra prognosztizált fellendülése azonban nagy valószínűséggel megkésik.

A Közel-Keleten nem csak a luxustáskákból, de a luxusautókból is jóval kevesebb fogy

A piac, amely mennyiségben a legtöbb luxusautó-gyártó eladásainak közel 10 százalékát tette ki, most koránt sincs jó helyzetben. Sok luxusmárka-kereskedés ideiglenesen be is zárt az Perzsa-öböl menti térségben a háború február 28-i kitörése után.