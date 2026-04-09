Látványos szakaszához ért minden idők egyik legnagyobb hazai útfejlesztési beruházása

Az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán már a teljes pályaszerkezet visszabontása és újjáépítése zajlik. A mostani munkálatok látványos eredménnyel zárulnak majd, ugyanis a főváros felé vezető oldalon készülhet el először a végleges pályatest, a biatorbágyi felhajtót pedig május végén adhatják át.
Az M1-es autópálya bővítésének újabb mérföldkövéhez érkezett a kivitelezés Biatorbágynál: a Budapest felé vezető oldalon, a 17-es és 19-es kilométer között március végén úgy szervezték át a forgalmat, hogy május végére elkészülhessen a biatorbágyi felhajtó - olvasható az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. legfrisebb Facebook-posztjában. 

Nagy erőkkel dolgoznak az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán
Fotó: Magyar Építők/MKIF 

Májusban adhatják át az új szakaszt

A fejlesztés azért is kiemelt jelentőségű, mert ezen a szakaszon készül el először a bővítés során a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika – teszi hozzá a Magyar Építők.

Időközben a kivitelezők felmarták a kopó, a kötő és az alapréteget is, és elkezdődött a burkolat alatti pályaszerkezet bontása.

Csak ezen a szakaszon várhatóan 6000 köbméter földet mozgatnak meg, van ahol 100-120 centiméter mélységig visszabontják a pályát és teljesen újraépítik. 

A földmunkák után a talajstabilizációval és a burkolatalap építésével folytatódik az építés, zárásként pedig elkészül a korábbinál másfélszer vastagabb, immár 32 centméter vastag aszfaltréteg és a forgalomtechnika is. 

A tervek szerint május végén adják át forgalomnak a biatorbágyi felhajtót és a főpályát is.

Látványos szakaszba ért az M1-es bővítése, M1esbővítés, építkezés, 2026
Látványos szakaszba ért az M1-es bővítése, M1esbővítés, építkezés, 2026
Látványos szakaszba ért az M1-es bővítése, M1esbővítés, építkezés, 2026
Látványos szakaszba ért az M1-es bővítése, M1esbővítés, építkezés, 2026
Látványos szakaszba ért az M1-es bővítése, M1esbővítés, építkezés, 2026
Látványos szakaszba ért az M1-es bővítése, M1esbővítés, építkezés, 2026
Látványos szakaszba ért az M1-es bővítése, M1esbővítés, építkezés, 2026
Nagy erőkkel dolgoznak az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán, ahol a bővítés részeként már a teljes pályaszerkezet visszabontása és újjáépítése zajlik

Az M1-es autópálya bővítése rendszerszintű fejlesztés

Folyamatosan nyomon követjük az M1-es autópálya bővítését, amely szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között. Ennek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát, és a beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig. 

A munkálatok ütemezése a következő:

1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

Az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során többek között 72 hidat és felüljárót átalakítanak, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért azokat át kell építeni, vagy el kell bontani, és a helyükre újat kell építeni.

