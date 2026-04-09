Látványos szakaszához ért minden idők egyik legnagyobb hazai útfejlesztési beruházása

Az M1-es autópálya bővítésének újabb mérföldkövéhez érkezett a kivitelezés Biatorbágynál: a Budapest felé vezető oldalon, a 17-es és 19-es kilométer között március végén úgy szervezték át a forgalmat, hogy május végére elkészülhessen a biatorbágyi felhajtó - olvasható az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. legfrisebb Facebook-posztjában.

Nagy erőkkel dolgoznak az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán

Fotó: Magyar Építők/MKIF

Májusban adhatják át az új szakaszt

A fejlesztés azért is kiemelt jelentőségű, mert ezen a szakaszon készül el először a bővítés során a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika – teszi hozzá a Magyar Építők.

Időközben a kivitelezők felmarták a kopó, a kötő és az alapréteget is, és elkezdődött a burkolat alatti pályaszerkezet bontása.

Csak ezen a szakaszon várhatóan 6000 köbméter földet mozgatnak meg, van ahol 100-120 centiméter mélységig visszabontják a pályát és teljesen újraépítik.

A földmunkák után a talajstabilizációval és a burkolatalap építésével folytatódik az építés, zárásként pedig elkészül a korábbinál másfélszer vastagabb, immár 32 centméter vastag aszfaltréteg és a forgalomtechnika is.

A tervek szerint május végén adják át forgalomnak a biatorbágyi felhajtót és a főpályát is.