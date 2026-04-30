Bombahír érkezett a legnagyobb hazai autópálya-fejlesztésről

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A tervek szerint haladnak az M1-es autópálya fejlesztésének keretében a biatorbágyi csomópont újjáépítési munkálatai. A beruházó azt is közölte, hogy mikor adják át ezt a fontos szakaszt a forgalomnak.
A magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése kulcsfontosságú – nemcsak a közlekedés, de az ország gazdasági versenyképessége szempontjából is. Ennek megfelelően az M1-es autópálya bővítése az egyik legjelentősebb aktuális beruházás, amelynek célja a megnövekedett forgalom kezelése és a biztonság javítása Budapest és a nyugati országrész között – írta meg a Feol.

M1-es autópálya
 A biatorbágyi felhajtót május végén adják át a forgalomnak az M1-es autópályán
Fotó: MKIF/Facebook

Jól halad az M1-es autópálya fejlesztése

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) Facebook-oldalán található friss információk szerint a tervek szerint haladnak a biatorbágyi csomópont újjáépítési munkálatai. Egyes részeken már az alsó aszfaltréteg terítésén dolgoznak, emellett a rézsű megtartásához szükséges ún. gabion fal építése is célegyenesben van, illetve a biatorbágyi csomópont Budapest felé vezető felhajtóág töltésének építése is zajlik. 

Folyamatosan építik ki az új vízelvezető rendszer különböző elemeit is. 

Az M1-nek ez az a szakasza, ahol először készül el a végleges pályaszerkezet, már a korábbinál másfélszer vastagabb, 32 centiméteres aszfaltréteggel. Ezen a részen nagyjából 6000 köbméter földet mozgatnak meg, néhol 100-120 centiméter mélységig bontották vissza a pályát, majd építik újra.

A fejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb információ, hogy a biatorbágyi felhajtót tervezetten május végén adják át a forgalomnak.

Az M1-es bővítés alatt álló szakaszán az elmúlt hetekben két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőséget az átterelt és az át nem terelt sávok között. 

Emellett egy német technológia segítségével, egymással kommunikáló változtatható jelzésképű digitális táblákat (VJT) telepítettek több helyre is. Ezek a forgalom dinamikáját figyelve, egymással kommunikálva adnak információt a sofőrök számára a gyorsabb tájékoztatás és a dinamkusabb közlekedés érdekben.

 

 

