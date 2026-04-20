Így lesz nyolcsávos az egyik legfontosabb hazai autópálya – új forgalmi rend lépett életbe

Folyamatosan haladnak a pályahíd szélesítési- és építési munkálatai az M1-es autópályán Bicske térségében – derült ki a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. posztjából. A sztráda bővítését célzó átfogó beruházásban ezúttal a Csabdi és Bicske közötti földutat átívelő híd fejlesztéséről számoltak be friss fotókkal Facebook-oldalukon.

Készül a Csabdi és Bicske közötti földutat átívelő híd az M1-es autópályán

A beruházó beszámolója szerint a kivitelezők már a támaszok zsaluzási munkálatait végzik a bicskei autópálya-csomóponttól mintegy 1 kilométerre (Budapest irányában) található hídon.

A 78 kilométeren 2x3 sáv + ITS sávszélességre bővülő autópályán összesen 72 hidat és felüljárót építenek át vagy újjá

– teszi hozzá a Magyar Építők cikke.

A posztból az is kiderül, április 14-én új forgalmi rend lépett életbe Bicske térségében, aminek köszönhetően dinamikusabbá válhat a közlekedés. A forgalmi rend változásairól, a zárásokról a megszokott módon minden alkalommal tájékoztatást ad az MKIF információs csoportjában, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat ezen a linken keresztül.

Új mérföldkőhöz érkezett az M1-es bővítése

Ahogy legutóbb beszámoltunk róla, a hetekben az M1-es autópálya bővítése újabb mérföldkövéhez érkezett Biatorbágynál: a Budapest felé vezető oldalon, a 17-es és 19-es kilométer között március végén úgy szervezték át a forgalmat, hogy május végére elkészülhessen a biatorbágyi felhajtó.

A fejlesztés azért is kiemelt jelentőségű, mert ezen a szakaszon készül el először a bővítés során a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika.

Csak ezen a szakaszon várhatóan 6000 köbméter földet mozgatnak meg, van ahol 100-120 centiméter mélységig visszabontják a pályát és teljesen újraépítik.

A földmunkák után a talajstabilizációval és a burkolatalap építésével folytatódik az építés, zárásként pedig elkészül a korábbinál másfélszer vastagabb, immár 32 centméter vastag aszfaltréteg és a forgalomtechnika is.

A tervek szerint május végén adják át forgalomnak a biatorbágyi felhajtót és a főpályát is.