Az USA Orbán Viktor újraválasztásával számol – nagy ígéret érkezett

A világ első számú vezetője úgy fogalmazott a közösségi oldalán:„Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne”. Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ehhez azt is hozzátette: izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre. Az Egyesült Államok jelenlegi vezetése tehát Orbán Viktor újraválasztásával számol, és ehhez köti a kétoldalú kapcsolatok további erősítését. Az amerikai elnöki rendszer sajátosságai miatt pedig a személyes vezetői kapcsolatok kiemelt jelentőségűek, így Trump és Orbán viszonya meghatározó tényező lehet a jövőbeni együttműködésben.

Sosem volt még ilyen erős a magyar-amerikai kapcsolat: Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/

Az amerikai–magyar együttműködés eddigi eredményeként:

Magyarországot újra visszatették az úgynevezett ESTA-rendszerbe, ami azt jelenti, hogy ha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie,

az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon,

tavaly a kétoldalú gazdasági együttműködés a rekordok évét hozta el, soha korábban nem volt ekkora kereskedelmi forgalom. Az előző évben, 2025-ben érte el először a tízmilliárd dollárt, és rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások összértéke is azzal, hogy tizenhat amerikai beruházás 200 milliárd forintnyi értéket képviselt.

A lendület nem áll le az idén sem, hiszen már több mint 50 százalékos a növekedés a kereskedelmi forgalomban eddig, és csak az elmúlt három hétben hat amerikai vállalat beruházását jelentették be Magyarországon összesen 100 milliárd forint értékben – írta a Világgazdaság.

Az elmúlt két évben látványosan felgyorsult az amerikai beruházások és a tőke beáramlása Magyarországra.

A tengerentúli vállalatok pedig rendkívül lényeges szerepet töltenek be a magyar gazdaság fejlesztésében és dimenzióváltásában. Szerepük azért kiemelten fontos, mert többnyire olyan termelési tevékenységet hoznak hazánkba, amely kutatás-fejlesztéssel is kiegészül és magas hozzáadott értéket képvisel – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.