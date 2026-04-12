Az USA Orbán Viktor újraválasztásával számol – nagy ígéret érkezett

A világ első számú vezetője úgy fogalmazott a közösségi oldalán:„Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne”. Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ehhez azt is hozzátette: izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre. Az Egyesült Államok jelenlegi vezetése tehát Orbán Viktor újraválasztásával számol, és ehhez köti a kétoldalú kapcsolatok további erősítését. Az amerikai elnöki rendszer sajátosságai miatt pedig a személyes vezetői kapcsolatok kiemelt jelentőségűek, így Trump és Orbán viszonya meghatározó tényező lehet a jövőbeni együttműködésben.
Az amerikai–magyar együttműködés eddigi eredményeként:
- Magyarországot újra visszatették az úgynevezett ESTA-rendszerbe, ami azt jelenti, hogy ha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie,
- az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon,
- tavaly a kétoldalú gazdasági együttműködés a rekordok évét hozta el, soha korábban nem volt ekkora kereskedelmi forgalom. Az előző évben, 2025-ben érte el először a tízmilliárd dollárt, és rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások összértéke is azzal, hogy tizenhat amerikai beruházás 200 milliárd forintnyi értéket képviselt.
A lendület nem áll le az idén sem, hiszen már több mint 50 százalékos a növekedés a kereskedelmi forgalomban eddig, és csak az elmúlt három hétben hat amerikai vállalat beruházását jelentették be Magyarországon összesen 100 milliárd forint értékben – írta a Világgazdaság.
Az elmúlt két évben látványosan felgyorsult az amerikai beruházások és a tőke beáramlása Magyarországra.
A tengerentúli vállalatok pedig rendkívül lényeges szerepet töltenek be a magyar gazdaság fejlesztésében és dimenzióváltásában. Szerepük azért kiemelten fontos, mert többnyire olyan termelési tevékenységet hoznak hazánkba, amely kutatás-fejlesztéssel is kiegészül és magas hozzáadott értéket képvisel – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó szerint egyedülállóan fontos Donald Trump amerikai elnök támogatása, amelyből minden magyar ember, minden magyar család profitál. „Ez a mai viszonyok közepette – folytatta –, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok” – fogalmazott.
J. D. Vance alelnök látogatása Budapesten immár a harmadik amerikai alelnöki szintű vizit volt a magyar fővárosban az elmúlt évtizedekben
2026. április 7-én és 8-án zajlott az amerikai alelnök, J. D. Vance budapesti látogatása. A kétnapos egyeztetés során az alelnök tárgyalt a magyar miniszterelnökkel, valamint közösen vettek részt egy nagygyűlésen is, ahol kiállt a jelenlegi magyar kormány mellett és támogatását fejezte ki számukra a közelgő választásokhoz.
A látogatást követően az alelnök hivatala tette közzé, hogy milyen típusú megállapodások, együttműködések születtek a magyar-amerikai felek között. Az energetikát, űripart, a technológiát és a biztonságot is érintő csomag üzleti tranzakciókat és előkészítési projekteket is tartalmaz, ezáltal garantálva a hosszabb távú együttműködést a két ország között:
- Energetikai: a területen történt egyik legfontosabb előrelépés, hogy a MOL 510 ezer tonna amerikai kőolajat vásárolt, közel 500 millió USD értékben. Ez a megállapodás amellett, hogy a kétoldalú kapcsolatokat erősíti, a magyar kőolajellátás diverzifikációját is jól jelzi.
- Nukleáris: a korábbi, 2025. november 8-i Trump – Orbán találkozó során Washingtonban is szóba került, hogy nukleáris területen is együttműködést fontolgatnak a felek. Az áprilisi alelnöki látogatás mindezt megerősítette, így ennek eredményeként új, amerikai technológiájú kis moduláris reaktorok magyarországi telepítésének műszaki és gazdasági megalapozását célozták meg. A projekt szerint akár 10 ilyen típusú reaktor is megépülhet Magyarországon, amelyek összeértéke eléri a 20 milliárd USD-t. Az építési, kivitelezési és fejlesztési folyamatokban olyan amerikai nagyvállalatok vesznek részt, mint a GE Vernova, a Holtec International, valamint a Westinghouse Electric. A magyar MVM ezekkel a társaságokkal kötött együttműködési megállapodást a projekt létrehozásához.
- Technológia: a területen belül kiemelt hangsúlyt kap a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. A Microsoft a magyar kormánnyal és a Gábor Dénes Egyetemmel közösen olyan képzési programok elindításáról állapodott meg, amelyek a kis- és középvállalkozások digitális felkészültségét javítják. Egy másik megállapodás révén a közintézmények digitális infrastruktúrájának védelmét kívánják erősíteni, úgynevezett szuverén felhőmegoldásokkal.
- Egyészségügy: egy onkológiai kiválósági központ létrehozásáról állapodott meg egymással az amerikai GE Healthcare és a magyar Semmelweis Egyetem. A projekt célja, hogy amerikai orvostechnológiai és MI alapú megoldásokkal javítsák a daganatos betegek kezelését, ellátását Magyarországon.
- Védelem: Magyarország 700 millió USD értékben tervez beszerezni HIMARS rakétarendszereket. Ezek a nagy mobilitású tüzérségi rendszerek a NATO-n belüli interoperabilitást erősítik, és a honvédség elrettentő képességének növelését szolgálják. A rendszerhez kapcsolódó kommunikációs infrastruktúra fejlesztésében a magyar 4iG és az amerikai L3Harris Technologies kötött együttműködési megállapodást. A cél a NATO-kompatibilis kommunikációs technológiák integrálása.
- Űripar: a megállapodás részben a védelmi ipari együttműködéshez kapcsolódik. A magyar 4iG és az amerikai Northrop Grumman egy geostacionárius műholdas képesség kialakításán dolgozik, amely a nemzetbiztonsági és kommunikációs infrastruktúra fejlesztését szolgálhatja. Mindez az amerikai ipari bázis fenntartásához is hozzájárul.
A jelenlegi látogatás során született megállapodások egy részét még a 2025. novemberi washingtoni magyar-amerikai egyeztetés részeként pontosították, ami jól mutatja az akkori elnöki látogatás jelentőségét. Az együttműködések nem hagyományosan gazdasági célzatú, befektetéseket fókuszba helyező projektek, mindazonáltal mindkét ország gazdaságára képesek lehetnek jótékonyan hatni, többek között a beszállítók révén.
- A megállapodások több százmillió dolláros projekteket jelentenek (pl. műholdprogramok, védelmi rendszerek), az amerikai cégek bevonásával nő a külföldi tőke és a high-tech beruházások volumene. Mindez GDP-növelő hatású, javítja a külkereskedelmi mérleget, valamint stabil és hosszú távú megrendeléseket hoz.
- Emellett nem elhanyagolható tényező a tudásimport: a fejlett katonai és űripari technológiák, amelyek Magyarországra érkeznek a közös fejlesztések révén, az MI, a felhőalapú és a digitalizációs programok részeként a civil szektorokba is átszivárognak.
- Hosszú távon mindez növeli a magyar cégek termelékenységét, erősíti az innovációs ökoszisztémát, továbbá segíti a magas hozzáadott értékű iparágak fejlődését.
- A megállapodás űripart érintő szegmense segítségével új ipari klaszterek alakulhatnak ki (kisműhold-gyártás, védelmi digitalizáció, rakétatechnológia), a magyar beszállítók aktívabban bekapcsolódhatnak a globális értékláncokba, ami munkahelyteremtést eredményezhet, valamint növeli az exportorientált iparágak súlyát.
Az USA és Magyarország közötti erős kapcsolat eredményeként hazánk vonzóbb befektetési helyszín lehet a nyugati befektetők számára
– írta elemzésében az Oeconomus. A transzatlanti integráció növeli a biztonsági és politikai stabilitás percepcióját. Ez pedig különösen fontos a nagyvállalati beruházásoknál és a pénzügyi piacok megítélésében.