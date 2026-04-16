Magyar Péter bejelentésére meredeken zuhanni kezdtek a Mol- és a Richter-részvények

Éles hangvételű bejegyzést tett közzé csütörtök kora délután Magyar Péter a Molról. A Tisza miniszterelnök-jelöltje ebben bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét – számolt be a Világgazdaság.

Mint írják, a megfogalmazás már eleve ellenségesnek tűnhet, amire a politikus további közlése rá is erősít. Ugyanis úgy fogalmazott, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé.

Egészen pontosan ezt olvashatjuk:

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Ez áll a Mol-finanszírozás hátterében

A Világgazdaság emlékeztetett, hogy a hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet határon innen és túl végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett. Küldetésének fontosságát fel- és elismerve ugyanis a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben

a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,

a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,

valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos részesedik.

Az MCC ennek alapján részesült 24,58 milliárd forintban, amelyből tehát a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó programját finanszírozza: ezt az általános iskola felső tagozatától a felnőttkorig működteti közcélú, ingyenes modellben.

Amennyiben Magyar Péter eléri, hogy teljesen jogellenesen belekényszerítse a Molt

abba, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, mindez értelemszerűen súlyos veszélybe kerül. Arról nem beszélve, hogy mindennek milyen üzenete van a tőzsde és a befektetők irányába – figyelmeztetett a lap.