Magyar Péter bejelentésére meredeken zuhanni kezdtek a Mol- és a Richter-részvények

Éles hangvételű bejegyzést tett közzé csütörtök kora délután Magyar Péter a Molról. A Tisza miniszterelnök-jelöltje ebben bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét – számolt be a Világgazdaság.
Mint írják, a megfogalmazás már eleve ellenségesnek tűnhet, amire a politikus további közlése rá is erősít. Ugyanis úgy fogalmazott, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé.
Egészen pontosan ezt olvashatjuk:
Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.
Ez áll a Mol-finanszírozás hátterében
A Világgazdaság emlékeztetett, hogy a hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet határon innen és túl végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett. Küldetésének fontosságát fel- és elismerve ugyanis a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.
Az olajtársaság a tavalyi eredményéből 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.
Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben
- a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,
- a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,
- valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos részesedik.
Az MCC ennek alapján részesült 24,58 milliárd forintban, amelyből tehát a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó programját finanszírozza: ezt az általános iskola felső tagozatától a felnőttkorig működteti közcélú, ingyenes modellben.
Amennyiben Magyar Péter eléri, hogy teljesen jogellenesen belekényszerítse a Molt
abba, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, mindez értelemszerűen súlyos veszélybe kerül. Arról nem beszélve, hogy mindennek milyen üzenete van a tőzsde és a befektetők irányába – figyelmeztetett a lap.
Már zuhanásba is fogtak a részvények
A befektetők azonnal reagáltak a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam, amely
lényegében rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át.
A Mol-papír 4346 forintról nagyon rövid idő alatt 4210 forint alá esett, tehát azonnal elégett csaknem 3 százaléknyi érték. A Mol részvényeit ráadásul magas, 2,4 milliárd forintos forgalomban ütik a kereskedők, ebből mintegy 600 millió forintnyi eladás a bejelentést követően realizálódott. Az olajrészvény zuhanása a BUX-ot is mélyebbre rántotta, a vezető hazai index 1,9 százalékos mínusznál járt délután fél 3-kor – jelezte a Világgazdaság.
Az olajtársaság múlt pénteken, közvetlenül a vasárnapi országgyűlési választás előtt tartotta meg az eredeti időponthoz képest két héttel előrehozott éves rendes közgyűlését, ahol összesen 241 milliárd forint – részvényenként 300 forint – osztalék kifizetéséről döntöttek a részvényesek. Ebből a 81 942 946 millió darab részvénnyel, azaz 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkező MCC-re eső rész 24,58 milliárd forint, amelyről most Magyar Péter beszél.
A Világgazdaság arról is beszámol, hogy mostanra a Richtert is magával rántotta Magyar Péter botrányos követelése, a Richter részvényesei is szemmel láthatólag aggódni kezdtek az osztalékuk miatt:
Az árfolyam 12 990 forintról 12 760 forintig esett, 0,6 százalékos mínuszba rántva az addig felülteljesítő kurzust.
A két meghatározó papír esését a BUX-index is nagyon megérzi, a vezető részvénykosár 1,9 százalékos esést könyvelhetett el 14:30-ig.