Ettől rettegett mindenki:Trump hatalmas gyomrost adott a világnak

Időzített bomba ketyeg a Föld körül: 3 nap alatt jöhet a teljes összeomlás

Csak úgy özönlenek külföldre a magyarok a május 1-jei hosszú hétvégén

A 2026. április 26-ig leadott foglalási adatokból kiderül: az idei május 1-jei hosszú hétvégén 64 százalékkal több magyar repül külföldre, mint tavaly. A magyarok többsége egy plusz szabadnapot is hozzácsap a hosszú hétvégéhez, így jellemzően négynapos utazásokat tervez. Mutatjuk, mely országok, városok a legnépszerűbbek a hazai turisták körében.
A Kiwi.com legfrissebb adatai nemcsak élénkülő keresletet mutatnak, hanem a népszerű úti célok átrendeződését is: miközben Róma stabilan őrzi első helyét, Barcelona látványosan előretört, és új szereplők, többek közt Isztambul, Berlin, Nápoly is megjelentek a toplistán. Az országok közül Lengyelország az új kedvenc, ahová 283 százalékkal több magyar repül idén, mint tavaly. Spanyolország iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés, ide 94 százalékkal többen foglaltak idén.

Róma a legnépszerűbb város a magyar turisták körében
Ezek a legnépszerűbbek országok a magyar turisták körében a hosszú hétvégén

  1. Olaszország
  2. Spanyolország
  3. Törökország
  4. Németország
  5. Egyesült Királyság
  6. Görögország
  7. Portugália
  8. Franciaország
  9. Lengyelország
  10. Belgium

A listán szereplő valamennyi ország esetében nőtt a foglalások száma éves összevetésben.

Ezek a legnépszerűbb városok a magyar turisták körében a hosszú hétvégén:

  1. Róma
  2. Barcelona
  3. Isztambul
  4. Milánó
  5. London
  6. Berlin
  7. Bari
  8. Nápoly
  9. Madrid
  10. Brüsszel

Az utazási kedv növekedését az árak is támogatják – derül ki a Turizmus.com elemzéséből. A repülőjegyek átlagosan 19,6 százalékkal kerülnek kevesebbe, mint egy évvel korábban.

 

