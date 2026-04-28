Egy különleges desszert nyerte el idén a Magyarország Étele címet

A Magyarország Étele verseny idei tematikája a magyar népmese volt – egy olyan világ, amely nemcsak történetekben, hanem ízekben is tovább él. A zsűri ezúttal is azt kereste, mikor válik egy étel többé egy puszta fogásnál, mikor kezdenek el az ízek mesélni.
A Balatonról érkezett idén Magyarország Étele
Kiss Tibor nyertes desszertje, a „Meseerdő almás titka” alapját mogyoró, a sós zöldalma, köles és a Biroczky Manufaktúra kistermelői méze adja. A több hónapos fejlesztési folyamat során az ízek egymásra épültek: először a mogyorókrém született meg, ezt követte a kölesropogós, majd a sós zöldalma frissessége keretezte a kompozíciót.
A kezdetektől az foglalkoztat, hogyan lehet a magyar alapanyagokat és történeteket mai is izgalmas formában elkészíteni.
Egy verseny számomra mindig kísérletezést jelenti: nagy elismerés, hogy ezt a munkát most Magyarország Ételeként értékelte a zsűri” – fogalmazott Kiss Tibor főcukrász, aki Pintér Károly séffel közösen képviselte a BalaLand csapatát.
Az elismerés megerősítése annak, hogy a Balaton ma már egyre inkább egész éves gasztronómiai célpont.
A döntő különlegessége volt, hogy a desszerteket az Alföldi Porcelán Edénygyár „Mesetér” nevű, népmesei motívumokkal díszített tányérján kellett tálalni – a koncepció így nemcsak az ízekben, hanem a látványban is egységessé vált.
Rekordszámú nevezés érkezett a Magyarország Tortája versenyre
Időközben rekordszámú nevezéssel zajlik a 2026-os Magyarország Tortája verseny is, amelynek témaköre a „Rögös túró és tejföl”. Márciusban a zsűri kiválasztotta a TOP 10 döntős tortát. A végső győztest, amely a rögös túró alapra épít, hagyományosan augusztusban hirdetik ki.
A Magyar Cukrász Ipartestület huszadik alkalommal hirdette meg a versenyt augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, az államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapjának köszöntésére.
A népszerű verseny 2025-ben, mint kiemelkedő nemzeti érték felvételt nyert a Magyar Értéktárba.
Az idei versenyre minden eddiginél nagyobb számú – összesen 60 darab – tortát neveztek a cukrászok.
A 20. alkalom a rekordszámú nevezésen túl amiatt is különleges lett, hogy idén határokon átívelővé vált a verseny, hiszen egy székelyföldi nevezés is érkezett.