Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Nem mindenhol lesz ingyenes a parkolás Május 1-jén

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A parkolás rendje munkaszüneti napokon és hétvégeken alapvetően eltér a hétköznap megszokottól. Mivel május 1., a Munka Ünnepe hivatalos munkaszüneti napnak számít, a legtöbb fizetős övezetben ezen a napon nem kell parkolási díjat fizetni. Nem minden helyen él azonban az ünnepi díjmentesség sem a fővárosban, sem pedig vidéken. Mutatjuk, hol lesz kötelező Május 1-jén a parkolási díj megfizetése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Május 1-jén a legtöbb helyen ingyenes a parkolás, de ez nem jelent teljes körű díjmentességet: míg a hazai városokban a felszíni fizetőparkoló hálózat legnagyobb része a Munka Ünnepén díjmentesen vehető igénybe, addig a parkolóházak és mélygarázsok az ünnepi időszakban is a megszokott díjszabással működnek.

Budapesten az alábbi helyeken Május 1-jén is kötelező a parkolási díj megfizetése:

A fővárosban ünnepnapokon és hétvégén a legtöbb helyen ingyenes a közterületi parkolás. A szabályozás a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó önkormányzati rendeletéből következik, és az összes kerületi parkolási társaságra egyaránt vonatkozik – írja a Budappest.hu.

Ez alól csak néhány, külön szabályozott terület jelent kivételt:

  • A Budai Vár teljes várakozási övezete – a Várnegyedben az év minden napján díjköteles a parkolás; az első tíz perc ingyenes, utána azonban azonnal fizetni kell
  • A Citadella alatti parkolóterület – erre a területre szintén nem vonatkozik az ünnepi díjmentesség
  • A Margitsziget kijelölt fizetős zónái – a sziget parkolói saját üzemeltetési rend szerint működnek
  • A P+R parkolók – ezek nem a munkaszüneti napokhoz, hanem saját üzemeltetési rendjükhöz igazodnak, így ünnepnapokon is fizetni kell bennük

Jó hír, hogy a fővárosban május másodikán is ingyenes lesz a parkolás, a hosszú hétvégére hivatkozva. Viszont a fentebb említett kivételek itt is érvényesek maradnak. Érdemes továbbá az önkormányzatok hivatalos felületein is tájékozódni, hogy pontosan melyik zónák lesznek díjmentesen elérhetők az ünnepen és környékén.

Tippek a bírság elkerülésére

Ha bizonytalanok vagyunk, íme néhány tipp, amellyel elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket:

  • Nézze meg a parkolóautomatát – ha be van kapcsolva és mutat díjszabást, fizessünk
  • Olvassuk el a helyszíni táblákat – a közúti jelzőtáblák minden esetben az irányadók
  • Kerüljük a kivételnek számító helyszíneket, ha nem akarunk felesleges kockázatot vállalni
  • Szálljunk tömegközlekedésre – különösen zsúfolt ünnepeken ez a gyorsabb és stresszmentesebb megoldás lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!