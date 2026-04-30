Strandnyitást, ingyenes fürdőbelépőket és koncertek sorát kínálják a hazai fürdők a május 1-jei hosszú hétvégén

A folyók és tavak vize még nem melegedett fel eléggé, egy szabadtéri termálfürdős csobbanáshoz azonban már május első hétvégéjén is kellemes az idő. Jó hír, hogy több hazai termál- és élményfürdő éppen május első napjára időzíti a külső medencék megnyitását, vagy épp ekkor állnak át a főszezoni kínálatra – írja a Termalonline.hu. A strandok pedig nemcsak egyszerűen újranyitnak, hanem sok helyen izgalmas programokkal és kedvezményekkel is várják a fürdőzni vágyók apraja-nagyját.
Termálfürdők, amelyek május 1-jén nyitnak:
- A Hajdúszoboszlói Strandfürdőben 2026. május 1-jén a 100. strandszezon veszi kezdetét. A Hungarospa szabadtéri része 3 külön zónából áll, ezek közül a strandot nyitják meg május 1-én. Az Aquapark és a Prémium Zóna június 15-én nyílnak.
- A Zalakarosi Fürdőben is hagyomány, hogy május elsején nyitják meg a hangulatos strandrészt. A Gyógy- és Termálvilágban a Gyógykert, az ún. III. medence és a sportmedence nyílik pénteken.
- A Jászárokszállási Termálfürdő péntektől, egyelőre csupán egy medencével, cserébe azonban kedvezményes belépőárakkal fogadja a látogatókat.
- A Kabai Városi Gyógyfürdő egész évben nyitva tart, de május 1-jén indítják a főszezont. Ennek keretében pénteken 500 forintos belépővel várják a vendégeket.
- A Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strandfürdő szintén egész évben üzemel, május első napjától viszont hosszabb nyitvatartást és bővebb medenceválasztékot kínál.
- A Tiszaföldvári Strandfürdő a húsvét után kezdődött karbantartási szünet után május 1-jén nyit újra.
- A Tiszaújvárosi Termálfürdő április 13-óta tart zárva, szintén karbantartás miatt. Péntektől viszont ez a létesítmény is újra nyitva áll a látogatók előtt.
- A Tamási Termálfürdőben jelenleg a fedett fürdőrész felújítása zajlik, ezért a teljes fürdőt még nem tudják megnyitni. Május 1-jétől a szabadtéri medencék azonban újra elérhetők.
- A szlovák határ közelében található párkányi Vadas Thermal Resort május 1-jén nyitja meg kapuit. Ebből az alkalomból pedig ingyenes belépést biztosítanak mindenkinek.
- Kehidakustányban, a Kehida Termálban a szabadtéri nagy gyógyvizes ülőmedence, fedett gyógyvizes ülőmedence, meleg úszómedence és a kinti élménymedence május első hétvégéjén már üzemel.
- Budapesten ezen a hétvégén egyelőre még szerény lesz a kínálat: Az Aquaworld nyitja meg a strandmedencéit, valamint a Palatinus Strandon a szezonálisan nyitva tartó medencék közül lesz a Margaréta medence használható. Az egész évben nyitva tartó medencék, mint az úszómedecence, a tanmedence és az egyik termálmedence természetesen most is üzemelnek. A többi medencét több szakaszban nyitják meg május 16-án, 30-án és június közepén.
A főváros többi strandjára még várni kell.
Érdemes említést tenni azokról a fürdőkről is, amelyek különleges programokat kínálnak a hosszú hétvégére:
- A csokonyavisontai Csokonya Thermal esti fürdőbuli-sorozattal készül. Április 30-tól egészen május 2-ig minden este 8 órától éjjel 2-ig tartanak majd a különböző koncertek. Az esti fürdőbelépő ára 3500 forint.
- Az Igali Gyógyfürdő is tartogat zenés programokat péntekre és szombatra.
- A Hajdúnánási Gyógyfürdőben szintén programokkal készülnek május 1-jére. Ráadásul ezen a napon a fürdőbelépő mindössze 100 forintba kerül.
- A május elsején nyíló Hungarospa Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. A strandfürdő főbejáratánál fúvószenét és mazsorett bemutatót követően 9 órakor nyitja meg kapuit a strand, ahol a tradicionális strandrész medencéi vehetők igénybe. A hagyományossá vált esti ingyenes Hungarosparty strandnyitó rendezvény pedig 18:30 órakor kezdődik a mediterrán tengerpart hajószínpadán.
- Május 2-án több helyen is éjszakai fürdőzések lesznek: a nyíregyházi Aquarius élményfürdőben, a vásárosnaményi Szilva Termálfürdőben, valamint a debreceni Aquaticum Termálfürdőben is rendhagyó esti programmal várják az érdeklődőket.
Mikor nyit a többi strand?
Sokan emlékeznek még, hogy régen szinte minden strand kinyitott május 1-én, és a felvonulás után már csobbanhattunk is. Ezt ma már kevés strand tartja, inkább az időjárás és ezzel összefüggésben a várható látogatószám alakulásától függ a nyitás időpontja. A nagyobb fürdők esetében egyre inkább az a jellemző, hogy a szezonális medencék közül nem lesz mind azonnal elérhető, azokat több lépcsőben nyitják meg.
Arról, hogy melyik strand mikor nyit, a termalfurdo.hu-n található egy részletesebb lista, illetve térkép.