Bankot robbantott a leggazdagabb ukrán: megvásárolta minden idők legdrágább lakóingatlanát

A 21 szobás tengerparti ingatlankomplexum a hercegség Mareterra negyedében található, és a világ minden tájáról vonzza a dúsgazdag befektetőket. A zászlóshajó „Le Renzo” épületében található, szóban forgó lakás körülbelül 2500 négyzetméteres, nem számítva a Földközi-tengerre néző erkélyeket és teraszokat. Saját úszómedencével, jakuzzival és legalább nyolc parkolóhellyel rendelkezik.

A Mareterra negyed Monacóban

A 2024-ben végrehajtott tranzakció részletei a monacói ingatlan-nyilvántartásból, valamint a Bloomberg Businessweek által áttekintett dokumentumokból származnak, amelyeket a közérdekű ügyekkel foglalkozó Distributed Denial of Secrets nonprofit szervezet bocsátott a portál rendelkezésére.

Rinat Ahmetov vagyonának forrása

Ahmetov holdingtársasága, a System Capital Management, vagyis az SCM megerősítette az ügylet létrejöttét. „Az SCM nemzetközi befektetési portfóliója több mint tíz éve tartalmaz egy önálló prémium ingatlanportfóliót, amint azt többször is nyilvánosságra hoztuk” – áll a társaság közleményében.

A Bloomberg cikke szerint ez minden idők legnagyobb összegű lakóingatlan adásvételi tranzakciója, amely meghaladja

Nick Candy ingatlanfejlesztő chelsea-i kastélyának közelmúltbeli, több mint 350 millió dolláros áron történt eladását,

és annak a New York-i penthouse lakásnak a vételárát is, amelyet Ken Griffin hedge fund menedzser vásárolt meg körülbelül 240 millió dollárért.

A Franciaország és Olaszország között egy sziklás kiszögellésen fekvő Monaco régóta a világ legdrágább ingatlanpiaca kis mérete és adóparadicsom státusza miatt.

A Mareterra negyedben végrehajtott fejlesztés egy, a tengertől visszaszerzett földterületen valósult meg, és 114 luxusvillát, sorházat, valamint apartmant foglal magában.

Rinat Ahmetov, Ukrajna leggazdagabb embere

Az Ahmetov cégéhez köthető adásvételi szerződés közvetlenül Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója előtt született meg. A háború ezt követően jelentős károkat okozott üzleti birodalmában, beleértve a hazájában található energiainfrastruktúra elleni támadásokat is. A mágnás nettó vagyona meghaladja a 7 milliárd dollárt a Bloomberg Billionaires Index szerint.