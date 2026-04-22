Bankot robbantott a leggazdagabb ukrán: megvásárolta minden idők legdrágább lakóingatlanát

A multimilliárdos Rinat Ahmetov, Ukrajna leggazdagabb embere, vállalatbirodalmán keresztül egy hatalmas, ötszintes luxusapartmant vásárolt Monaco legrangosabb, új fejlesztésű lakóépületében, nem kevesebb, mint 471 millió euróért (kb. 170 milliárd forint), ami minden idők legmagasabb áron született lakás adásvételi tranzakciója. A Mareterra negyed rendkívül vonzó a dúsgazdag befektetők számára.
A 21 szobás tengerparti ingatlankomplexum a hercegség Mareterra negyedében található, és a világ minden tájáról vonzza a dúsgazdag befektetőket. A zászlóshajó „Le Renzo” épületében található, szóban forgó lakás körülbelül 2500 négyzetméteres, nem számítva a Földközi-tengerre néző erkélyeket és teraszokat. Saját úszómedencével, jakuzzival és legalább nyolc parkolóhellyel rendelkezik. 

A Mareterra negyed Monacóban
Fotó: Hans Lucas via AFP/Xavier Duvot

A 2024-ben végrehajtott tranzakció részletei a monacói ingatlan-nyilvántartásból, valamint a Bloomberg Businessweek által áttekintett dokumentumokból származnak, amelyeket a közérdekű ügyekkel foglalkozó Distributed Denial of Secrets nonprofit szervezet bocsátott a portál rendelkezésére.

Rinat Ahmetov vagyonának forrása

Ahmetov holdingtársasága, a System Capital Management, vagyis az SCM megerősítette az ügylet létrejöttét. „Az SCM nemzetközi befektetési portfóliója több mint tíz éve tartalmaz egy önálló prémium ingatlanportfóliót, amint azt többször is nyilvánosságra hoztuk” – áll a társaság közleményében. 

A Bloomberg cikke szerint ez minden idők legnagyobb összegű lakóingatlan adásvételi tranzakciója, amely meghaladja 

  • Nick Candy ingatlanfejlesztő chelsea-i kastélyának közelmúltbeli, több mint 350 millió dolláros áron történt eladását, 
  • és annak a New York-i penthouse lakásnak a vételárát is, amelyet Ken Griffin hedge fund menedzser vásárolt meg körülbelül 240 millió dollárért.

A Franciaország és Olaszország között egy sziklás kiszögellésen fekvő Monaco régóta a világ legdrágább ingatlanpiaca kis mérete és adóparadicsom státusza miatt. 

A Mareterra negyedben végrehajtott fejlesztés egy, a tengertől visszaszerzett földterületen valósult meg, és 114 luxusvillát, sorházat, valamint apartmant foglal magában.

Rinat Ahmetov, Ukrajna leggazdagabb embere
Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim

Az Ahmetov cégéhez köthető adásvételi szerződés közvetlenül Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója előtt született meg. A háború ezt követően jelentős károkat okozott üzleti birodalmában, beleértve a hazájában található energiainfrastruktúra elleni támadásokat is. A mágnás nettó vagyona meghaladja a 7 milliárd dollárt a Bloomberg Billionaires Index szerint. 

A Mareterra negyed az ingatlanpiac csúcsán

Vagyonának fő forrása az SCM, Ukrajna legnagyobb ipari konglomerátuma, amely ingatlanok mellett a kohászatban, a bányászatban és az energetikában is befektet. Ahmetovot a múltban számos más ultraluxus ingatlan megvásárlásával is összefüggésbe hozták, köztük a történelmi Villa Les Cèdres 2019-es 200 millió eurós áron történt megvételét a francia Riviérán. Az exkluzív Saint-Jean-Cap-Ferrat-ban található hatalmas birtok egykor II. Lipót belga király tulajdonában volt.

A Mareterrában található ingatlanok a 100.000 euró (kb. 36,4 millió forint)/négyzetmétert is meghaladó áron keltek el helyi ingatlanközvetítők szerint.

Egy három hálószobás ingatlan jelenleg is a piacon van, körülbelül 76 millió euróért (kb. 28 milliárd forint). Emellett négy- és ötszobás lakások is vannak kiadók havi 150.000 euróért (kb. 54,6 millió forint).

A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy a Mareterrának otthont adó Larvotto a hercegség legdrágább kerületévé vált a becsült négyzetméterenkénti eladási árak tekintetében. Monaco továbbra is a világ egyik legelőkelőbb és legellenállóbb lakóingatlanpiaca, amelyet elsősorban a tartósan magas nemzetközi kereslet alakít.

 

 

