Bankot robbantott a leggazdagabb ukrán: megvásárolta minden idők legdrágább lakóingatlanát

A 21 szobás tengerparti ingatlankomplexum a hercegség Mareterra negyedében található, és a világ minden tájáról vonzza a dúsgazdag befektetőket. A zászlóshajó „Le Renzo” épületében található, szóban forgó lakás körülbelül 2500 négyzetméteres, nem számítva a Földközi-tengerre néző erkélyeket és teraszokat. Saját úszómedencével, jakuzzival és legalább nyolc parkolóhellyel rendelkezik.
A 2024-ben végrehajtott tranzakció részletei a monacói ingatlan-nyilvántartásból, valamint a Bloomberg Businessweek által áttekintett dokumentumokból származnak, amelyeket a közérdekű ügyekkel foglalkozó Distributed Denial of Secrets nonprofit szervezet bocsátott a portál rendelkezésére.
Rinat Ahmetov vagyonának forrása
Ahmetov holdingtársasága, a System Capital Management, vagyis az SCM megerősítette az ügylet létrejöttét. „Az SCM nemzetközi befektetési portfóliója több mint tíz éve tartalmaz egy önálló prémium ingatlanportfóliót, amint azt többször is nyilvánosságra hoztuk” – áll a társaság közleményében.
A Bloomberg cikke szerint ez minden idők legnagyobb összegű lakóingatlan adásvételi tranzakciója, amely meghaladja
- Nick Candy ingatlanfejlesztő chelsea-i kastélyának közelmúltbeli, több mint 350 millió dolláros áron történt eladását,
- és annak a New York-i penthouse lakásnak a vételárát is, amelyet Ken Griffin hedge fund menedzser vásárolt meg körülbelül 240 millió dollárért.
A Franciaország és Olaszország között egy sziklás kiszögellésen fekvő Monaco régóta a világ legdrágább ingatlanpiaca kis mérete és adóparadicsom státusza miatt.
A Mareterra negyedben végrehajtott fejlesztés egy, a tengertől visszaszerzett földterületen valósult meg, és 114 luxusvillát, sorházat, valamint apartmant foglal magában.
Az Ahmetov cégéhez köthető adásvételi szerződés közvetlenül Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója előtt született meg. A háború ezt követően jelentős károkat okozott üzleti birodalmában, beleértve a hazájában található energiainfrastruktúra elleni támadásokat is. A mágnás nettó vagyona meghaladja a 7 milliárd dollárt a Bloomberg Billionaires Index szerint.
A Mareterra negyed az ingatlanpiac csúcsán
Vagyonának fő forrása az SCM, Ukrajna legnagyobb ipari konglomerátuma, amely ingatlanok mellett a kohászatban, a bányászatban és az energetikában is befektet. Ahmetovot a múltban számos más ultraluxus ingatlan megvásárlásával is összefüggésbe hozták, köztük a történelmi Villa Les Cèdres 2019-es 200 millió eurós áron történt megvételét a francia Riviérán. Az exkluzív Saint-Jean-Cap-Ferrat-ban található hatalmas birtok egykor II. Lipót belga király tulajdonában volt.
A Mareterrában található ingatlanok a 100.000 euró (kb. 36,4 millió forint)/négyzetmétert is meghaladó áron keltek el helyi ingatlanközvetítők szerint.
Egy három hálószobás ingatlan jelenleg is a piacon van, körülbelül 76 millió euróért (kb. 28 milliárd forint). Emellett négy- és ötszobás lakások is vannak kiadók havi 150.000 euróért (kb. 54,6 millió forint).
A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy a Mareterrának otthont adó Larvotto a hercegség legdrágább kerületévé vált a becsült négyzetméterenkénti eladási árak tekintetében. Monaco továbbra is a világ egyik legelőkelőbb és legellenállóbb lakóingatlanpiaca, amelyet elsősorban a tartósan magas nemzetközi kereslet alakít.