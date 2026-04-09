Fontos mérföldkőhöz érkezett az egyik legszebb magyarországi egyetem felújítása

2,4 milliárd forint költségvetésű felújítási program részeként újult meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gödöllői Szent István Campusának nyugati szárnya. Az elmúlt évek átfogó infrastrukturális fejlesztéseinek köszönhetően a MATE Aula épületének sikeres megújulását követően újabb jelentős állomáshoz érkezett a beruházás, ugyanis a szemináriumi szárny, valamint az 1920-as években épült, neobarokk stílusú főépület felújítása is befejeződött.
Mintegy 50 milliárd forint értékben történtek beruházások az elmúlt években és vannak folyamatban jelenleg is a campuson. A tervek szerint 2030-ig további 60 milliárd forintot fognak a MATE és ezzel a magyar agrárfelsőoktatás fejlesztésére fordítani. 

A MATE Gödöllő egyik ékessége

„A megújult épületek nemcsak korszerűbb, esztétikusabb környezetet biztosítanak, hanem inspirációt is adnak hallgatóinknak, oktatóinknak és kutatóinknak egyaránt. Olyan tereket hozunk létre, ahol a tudás nem csak átadásra kerül, hanem megszületik, formálódik és továbbfejlődik” – fejtette ki az ünnepélyes átadás kapcsán Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

A Szent István Campus Gödöllő város egyik kiemelt intézménye. Épületeinek egy része, közöttük a központi épületegyüttes, amely az aula, a szeminárium és a főépületet foglalja magában a meghatározó jelentőségű műemlékek egyike

 – említette ünnepi beszédében Gémesi György, Gödöllő polgármestere. 

Az ünnepélyes alkalomból kiadott közleményből az is kiderül, hogy Balogh Péter Piusz O.Praem apát ünnepi beszédében kitért arra: roppant boldog a premontrei apátság vezetőjeként és képviselőjeként, hogy ez az épület, a régi történelmi épületük meg tudott újulni, és megújulófélben van a többi része is. 

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az átadó alkalmából hangsúlyozta, hogy a Szent István Campuson Európa legnagyobb agráregyetem, sport és kulturális fejlesztése valósul meg. A MATE ma a világ agráregyetemei közül a 97. helyet foglalja el. Az elkövetkezendő időszak fejlesztései kell, hogy biztosítsák azt, hogy 2030-ra a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Európa legszebb egyeteme legyen, és kerüljön be a világ agráregyetemei közül a legjobb 10 közé.

Megújult a főépület nyugati szárnyának tetőszerkezete és homlokzata
A beruházás első ütemében a szemináriumi épület teljes külső felújítása mellett megújult a főépület nyugati szárnyának tető- és homlokzati szerkezete. 

A rekonstrukció során eddig mintegy 2300 négyzetméternyi tetőfelület újult meg, amelyhez közel 200 köbméter faanyagot használtak fel a kivitelezők. Emellett több mint 10.000 négyzetméter homlokzati felület korszerűsítése valósult meg, jelentősen javítva az épületegyüttes esztétikai megjelenését és állapotmegóvását. A tervek szerint hamarosan megvalósul a tetőszerkezet további részeinek felújítása, valamint a homlokzat teljes körű helyreállítása, biztosítva az épületegyüttes egységes és méltó megjelenését.

A MATE a műemléki felújítások mellett kiemelt figyelmet fordít a campus zöldfelületeinek és közösségi tereinek fejlesztésére is. Ennek részeként az elmúlt évben 

  • megújult az aula előtti tér és a szökőkút, 
  • valamint befejezéséhez közeledik az aula és a szeminárium közötti parkosított terület kialakítása. 

A belső sétányhálózat és a pihenőpadok lehetőséget biztosítanak a hallgatók és látogatók számára a kényelmes közlekedésre és kikapcsolódásra, miközben a zöldfelületek rekreációs funkciója is teljes mértékben érvényesül.

Az intézmény az elmúlt években végrehajtott komplex energetikai fejlesztéseivel, úttörő hulladékgazdálkodási rendszerével és a nemzetközi rangsorokban elért látványos előrelépésével bizonyította, hogy a hazai felsőoktatás zöld átállásának meghatározó szereplője. Ennek igazolásaként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem elnyerte az „Év Egyeteme 2026” pályázat „Fenntarthatóság egyeteme” kategóriájának díját.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy megújult a Corvinus Egyetem Ménesi úti campusa: egy hazai viszonylatban egyedülálló oktatási és innovációs központot hoztak létre, amelynek kialakítását világszínvonalú egyetemek épületei inspirálták.

 

 

