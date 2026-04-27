A MOL után az MBH is meghozta a döntést az osztalékról

Élénk részvényesi érdeklődés mellett zajlott az MBH Bank idei éves rendes közgyűlése, ahol a részvényesek elfogadták a társaság 2025. évi egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolóit, valamint döntöttek a napirenden szereplő további kérdésekről is. Az idei közgyűlésen tapasztalt, az eddigieknél magasabb részvényesi jelenlét többek között annak is volt köszönhető, hogy tavaly év végén közel 12 ezer befektető csatlakozott a társasághoz, megerősítve ezáltal az MBH Bank pozícióját a Budapesti Értéktőzsdén. A korábbi tervekkel ellentétben a pénzintézet mégsem fizet osztalékot tavalyi eredménye után, hanem a további növekedésre fókuszál – írja a Világgazdaság.

A tavalyi évvel stratégiai ciklust zárt az MBH Bank. / Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az MBH stabilan a hazai bankok élmezőnyében

A közgyűlés egyik legfőbb pontja az MBH Bank 2025. évi egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolóinak az elfogadása volt. Az MBH Bank 2025-ben 237 milliárd forintot meghaladó korrigált adózás előtti eredményt ért el.

A bankcsoport mérlegfőösszege az év végére 12 890 milliárd forintra emelkedett,

saját tőkéje pedig elérte az 1 261 milliárd forintot.

A bruttó hitelállomány meghaladta a 6 346 milliárd forintot,

míg az ügyfélbetét-állomány több mint 8 343 milliárd forintot tett ki.

A bank korrigált tőkearányos megtérülési mutatója 17,5 százalék volt 2025-ben.

Ezen eredményekkel az MBH Bank továbbra is rendkívül stabil helyet foglal el a hazai bankok élmezőnyében.

A 2025-ös év egyben az MBH Bank 2021-2025 közötti stratégiai ciklusának lezárása volt. Az időszak során a bankcsoport összesen több mint 1000 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el, és jelentős eredményeket könyvelt el a növekedés terén.

A tavalyi évvel egy öt éves stratégiai ciklust zártunk, melyben nyereségünk jelentős részét a növekedésbe fektettük, kimagasló üzleti és pénzügyi eredményeket értünk el, 2,4 millió ügyfél szavazott nekünk bizalmat, csaknem megdupláztuk saját tőkénket, és a magyar gazdasági élet meghatározó szereplőjévé váltunk. A következő években szakmailag és pénzügyileg felkészülten, jelentős tartalékokkal tudjuk támogatni a hazai gazdasági növekedés beindítását. Az előzetesen kijelölt, ambiciózus célok mentén folytatjuk a növekedést, hogy értéket teremtsünk 12 ezer részvényesünknek és az egész magyar gazdaságnak – mondta el Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a közgyűlésen.