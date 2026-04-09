A piaci átlagot meghaladó növekedéssel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport

Az MBH csoport 2025-ben a piaci átlagnál gyorsabb növekedéssel erősítette pozícióit mind a befektetési, mind a lízingpiacon. Az MBH befektetési banki és lízingüzletága egyaránt jelentős bővülést ért el ügyfélszámban, kezelt vagyonban és finanszírozási volumenben. A digitalizáció, a komplex szolgáltatások és a csoportszintű szinergiák érdemben támogatták az üzleti eredményeket. A kedvező piaci környezet mellett a magasabb értékű finanszírozások és befektetések iránti kereslet is erősödött az MBH csoport értékelése szerint.
A piaci átlagot meghaladó növekedéssel, bővülő ügyfélkörrel és jelentős fejlesztésekkel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport: a befektetési banki és lízingtevékenység egyaránt hozzájárult a pénzügyi csoport erősödő piaci pozíciójához.

Az MBH csoporthoz tartozó MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció)
Fotó: MTI/Vajda János

Jelentős volt a növekedés mértéke az MBH csoport befektetési üzletágában

Az MBH Befektetési Bank 2025-ben tovább növelte ügyfélkörét – közel 5 százalékkal –, miközben a lakossági ügyfelek értékpapír-állománya 17,6 százalékkal bővült, jócskán meghaladva a 10,7 százalékos piaci növekedést.

A befektetési alapokban kezelt vagyon 37 százalékkal emelkedett, ami közel kétszerese a piac átlagos bővülésének, miközben az egyedi befektetési termékekben tartott vagyon több mint 70 százalékkal nőtt.

A növekedésben meghatározó szerepet játszott a digitalizáció: az év egyik legfontosabb fejlesztéseként elindult az online értékpapírszámla- és TBSZ-nyitás, ami nagyban hozzájárult az új számlák számának emelkedéséhez.

2025-ben mintegy 28 ezer új értékpapírszámla nyílt, miközben az MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokhoz csatlakozó új ügyfelek száma meghaladta a 18 ezret, 67 százalékos éves növekedés mellett.

Aktív jelenlét a tőkepiacon

A befektetési bank a tőkepiacon is aktív maradt: vezető forgalmazóként vett részt az MBH Bank másodlagos részvény-értékesítésében (SPO), amely az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvénytranzakciója volt. Az intézmény ezzel már több mint 60 tőkepiaci tranzakció lebonyolításában működött közre.

Az elemzési tevékenység szintén erősödött: a szakértői csapat több mint 50 részvényelemzést és modellfrissítést készített, miközben a Budapesti Értéktőzsde forgalmának mintegy 90 százalékát lefedő elemzési háttér áll már az ügyfelek rendelkezésére.

A privátbanki üzletágban a családi vagyontervezés került előtérbe, komplex, generációkon átívelő szolgáltatásokkal.

Kiemelkedő évet zárt a lízingcég is

Ezzel párhuzamosan az MBH csoport lízingcége, az Euroleasing Zrt. is kiemelkedő évet zárt, és immár negyedik éve őrzi piacvezető pozícióját. A vállalat piaci részesedése meghaladta a 25 százalékot, ügyfélportfóliója pedig túllépte a 600 milliárd forintot.

A teljes hazai lízingpiac is erősödött: a finanszírozott volumen meghaladta az ezermilliárd forintot, a tőkekintlévőség pedig 2500 milliárd forint fölé emelkedett, ami 15 éves csúcs.

A növekedést az egy szerződésre jutó átlagos finanszírozási összeg emelkedése is támogatta.

Az Euroleasing minden meghatározó szegmensben átlag feletti növekedést ért el, különösen az alábbi területeken:

  • autófinanszírozás (személyautók, kishaszonjárművek, motorok), ami továbbra is a piac fő hajtóereje,
  • agrárgép-finanszírozás, ahol a modern, nagy értékű technológiák iránti kereslet élénkítette a piacot,
  • haszonjármű-finanszírozás, ami szintén hozzájárult a bővüléshez.

A társaság több további területen is kiegyensúlyozott eredményt ért el:

  • nagyhaszonjármű-finanszírozás, stabil piaci kereslettel,
  • építőipari és egyéb gépek finanszírozása, alkalmazkodó termékkínálattal,
  • csoportszintű szinergiák és integrált működés, ami rugalmas megoldásokat tett lehetővé.

Tartós növekedési trendek az MBH csoportnál és a piacon

Az MBH csoport eredményei azt jelzik, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán továbbra is erős a kereslet a digitális megoldások, a komplex vagyonkezelési szolgáltatások és a magasabb értékű finanszírozások iránt, amelyek a következő évek növekedésének is meghatározó hajtóerői lehetnek – összegzi a pénzügyi vállalatcsoport által közzétettek alapján a Világgazdaság.

 

