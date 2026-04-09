A piaci átlagot meghaladó növekedéssel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport

A piaci átlagot meghaladó növekedéssel, bővülő ügyfélkörrel és jelentős fejlesztésekkel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport: a befektetési banki és lízingtevékenység egyaránt hozzájárult a pénzügyi csoport erősödő piaci pozíciójához.
Jelentős volt a növekedés mértéke az MBH csoport befektetési üzletágában
Az MBH Befektetési Bank 2025-ben tovább növelte ügyfélkörét – közel 5 százalékkal –, miközben a lakossági ügyfelek értékpapír-állománya 17,6 százalékkal bővült, jócskán meghaladva a 10,7 százalékos piaci növekedést.
A befektetési alapokban kezelt vagyon 37 százalékkal emelkedett, ami közel kétszerese a piac átlagos bővülésének, miközben az egyedi befektetési termékekben tartott vagyon több mint 70 százalékkal nőtt.
A növekedésben meghatározó szerepet játszott a digitalizáció: az év egyik legfontosabb fejlesztéseként elindult az online értékpapírszámla- és TBSZ-nyitás, ami nagyban hozzájárult az új számlák számának emelkedéséhez.
2025-ben mintegy 28 ezer új értékpapírszámla nyílt, miközben az MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokhoz csatlakozó új ügyfelek száma meghaladta a 18 ezret, 67 százalékos éves növekedés mellett.
Aktív jelenlét a tőkepiacon
A befektetési bank a tőkepiacon is aktív maradt: vezető forgalmazóként vett részt az MBH Bank másodlagos részvény-értékesítésében (SPO), amely az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvénytranzakciója volt. Az intézmény ezzel már több mint 60 tőkepiaci tranzakció lebonyolításában működött közre.
Az elemzési tevékenység szintén erősödött: a szakértői csapat több mint 50 részvényelemzést és modellfrissítést készített, miközben a Budapesti Értéktőzsde forgalmának mintegy 90 százalékát lefedő elemzési háttér áll már az ügyfelek rendelkezésére.
A privátbanki üzletágban a családi vagyontervezés került előtérbe, komplex, generációkon átívelő szolgáltatásokkal.
Kiemelkedő évet zárt a lízingcég is
Ezzel párhuzamosan az MBH csoport lízingcége, az Euroleasing Zrt. is kiemelkedő évet zárt, és immár negyedik éve őrzi piacvezető pozícióját. A vállalat piaci részesedése meghaladta a 25 százalékot, ügyfélportfóliója pedig túllépte a 600 milliárd forintot.
A teljes hazai lízingpiac is erősödött: a finanszírozott volumen meghaladta az ezermilliárd forintot, a tőkekintlévőség pedig 2500 milliárd forint fölé emelkedett, ami 15 éves csúcs.
A növekedést az egy szerződésre jutó átlagos finanszírozási összeg emelkedése is támogatta.
Az Euroleasing minden meghatározó szegmensben átlag feletti növekedést ért el, különösen az alábbi területeken:
- autófinanszírozás (személyautók, kishaszonjárművek, motorok), ami továbbra is a piac fő hajtóereje,
- agrárgép-finanszírozás, ahol a modern, nagy értékű technológiák iránti kereslet élénkítette a piacot,
- haszonjármű-finanszírozás, ami szintén hozzájárult a bővüléshez.
A társaság több további területen is kiegyensúlyozott eredményt ért el:
- nagyhaszonjármű-finanszírozás, stabil piaci kereslettel,
- építőipari és egyéb gépek finanszírozása, alkalmazkodó termékkínálattal,
- csoportszintű szinergiák és integrált működés, ami rugalmas megoldásokat tett lehetővé.
Tartós növekedési trendek az MBH csoportnál és a piacon
Az MBH csoport eredményei azt jelzik, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán továbbra is erős a kereslet a digitális megoldások, a komplex vagyonkezelési szolgáltatások és a magasabb értékű finanszírozások iránt, amelyek a következő évek növekedésének is meghatározó hajtóerői lehetnek – összegzi a pénzügyi vállalatcsoport által közzétettek alapján a Világgazdaság.