A piaci átlagot meghaladó növekedéssel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport

A piaci átlagot meghaladó növekedéssel, bővülő ügyfélkörrel és jelentős fejlesztésekkel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport: a befektetési banki és lízingtevékenység egyaránt hozzájárult a pénzügyi csoport erősödő piaci pozíciójához.

Az MBH csoporthoz tartozó MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció)

Jelentős volt a növekedés mértéke az MBH csoport befektetési üzletágában

Az MBH Befektetési Bank 2025-ben tovább növelte ügyfélkörét – közel 5 százalékkal –, miközben a lakossági ügyfelek értékpapír-állománya 17,6 százalékkal bővült, jócskán meghaladva a 10,7 százalékos piaci növekedést.

A befektetési alapokban kezelt vagyon 37 százalékkal emelkedett, ami közel kétszerese a piac átlagos bővülésének, miközben az egyedi befektetési termékekben tartott vagyon több mint 70 százalékkal nőtt.

A növekedésben meghatározó szerepet játszott a digitalizáció: az év egyik legfontosabb fejlesztéseként elindult az online értékpapírszámla- és TBSZ-nyitás, ami nagyban hozzájárult az új számlák számának emelkedéséhez.

2025-ben mintegy 28 ezer új értékpapírszámla nyílt, miközben az MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokhoz csatlakozó új ügyfelek száma meghaladta a 18 ezret, 67 százalékos éves növekedés mellett.

Aktív jelenlét a tőkepiacon

A befektetési bank a tőkepiacon is aktív maradt: vezető forgalmazóként vett részt az MBH Bank másodlagos részvény-értékesítésében (SPO), amely az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvénytranzakciója volt. Az intézmény ezzel már több mint 60 tőkepiaci tranzakció lebonyolításában működött közre.

Az elemzési tevékenység szintén erősödött: a szakértői csapat több mint 50 részvényelemzést és modellfrissítést készített, miközben a Budapesti Értéktőzsde forgalmának mintegy 90 százalékát lefedő elemzési háttér áll már az ügyfelek rendelkezésére.

A privátbanki üzletágban a családi vagyontervezés került előtérbe, komplex, generációkon átívelő szolgáltatásokkal.

Kiemelkedő évet zárt a lízingcég is

Ezzel párhuzamosan az MBH csoport lízingcége, az Euroleasing Zrt. is kiemelkedő évet zárt, és immár negyedik éve őrzi piacvezető pozícióját. A vállalat piaci részesedése meghaladta a 25 százalékot, ügyfélportfóliója pedig túllépte a 600 milliárd forintot.